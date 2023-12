"The Taste 2023": Kandidaten und Teams - Wer ist noch dabei?

Im Oktober 2023 startete die neue Staffel von "The Taste 2023" auf Sat.1. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Teams der 12. Staffel vor.

Die Suche nach dem besten Kochtalent Deutschlands geht weiter. " The Taste" ist zurück, und abermals können sich Kandidaten in der Show ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Die Sendetermine der 12. Staffel von "The Taste" starteten am 25. Oktober 2023 auf Sat.1. Seit Sendestart der neuen Staffel können Sie jeden Mittwoch eine neue Folge zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 schauen oder die Übertragung im Stream live auf der Homepage von Sat.1 oder bei Joyn verfolgen.

In der ersten Folge wurde ein Casting durchgeführt. Profi- und Hobbyköche konnten sich innerhalb von 60 Minuten mit einem Gericht beweisen und sich der Jury stellen. In der Jury und als Coaches der neuen Staffel sind dieses Mal Alexander Herrman, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin mit dabei. Ist ein Coach von einem Gericht überzeugt, kann er den Koch in sein Team holen. Sollten mehrere Coaches den Kandidaten wollen, kann er selbst entscheiden.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidaten der 12. Staffel von "The Taste" vor, die in eines der vier Teams der Coaches aufgenommen wurden.

"The Taste 2023": Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Wer war mit dabei, hat es aber nicht geschafft, in einem der vier Teams zu bleiben:

Mariia Galchenko (30): Mit ihrem Dessert "Choux au Craquelin" mit Pistazie, Himbeere und Vanille konnte Mariia die Jury in der ersten Folge überzeugen. Sie verbrachte vier Monate in Paris , um Kochkurse an der Kochschule "Le Cordon Bleu" und der "School Ritz Escoffier" zu besuchen. Dies stärkte ihr Selbstvertrauen, und sie plant, sich selbstständig zu machen und testet verschiedene Kochkurs-Konzepte. Sie wollte das Preisgeld nutzen, um eine Kochausbildung an der "Le Cordon Bleu" in Paris zu finanzieren. In Folge 2 der Show war für Mariia Schluss.

Die Kandidaten von "The Taste 2023": Wer ist noch dabei?

Neben Hobbyköchen stellen sich im Koch-Casting auch Profis der Jury. Sie wurden in eines der vier Teams aufgenommen und sind im Wettstreit mit dabei. Wir stellen sie Ihnen vor:

Nina Meyer (42): Nina , eine alleinerziehende Mutter von zwei Teenagertöchtern, überzeugt in der Show mit ihrer Kreation aus Garnele, Speck, Bambussprossen und Gurke. Neben ihrem Job betreibt die 42-Jährige einen eigenen Podcast und ist leidenschaftliche American Football-Fan.

"The Taste 2023": Die Teams der Coaches

Die Jury für die zwölfte Staffel von "The Taste" besteht erneut aus den renommierten Köchen Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und dem zurückgekehrten Frank Rosin. Alexander Herrmann hat sich als Coach konsequent in sämtlichen vorherigen Staffeln von "The Taste" engagiert. Frank Rosin, der lediglich in der 11. Staffel eine Auszeit nahm, gehört ebenfalls zu den Veteranen dieses TV-Kochwettbewerbs. Rosin hat bisher noch nicht den Titel "Winning Coach" erreicht, während Herrmann bereits vier Mal mit seinen Schützlingen als Sieger gefeiert wurde. Tim Raue hat mittlerweile nicht ganz gleichgezogen, hat aber vier Siege in Folge in der Tasche: In den Jahren 2021, 2022 und 2023 gewann ein Finalist aus seinem Team.

Hier finden Sie eine Übersicht der Teams der jeweiligen Coaches und deren Kandidaten von "The Taste 2023":

Team Gelb von Alexander Herrmann

Dennis Börner

Pia Hautzer

Diego Duarte

Jakob Essler

Kea Bründl

Team Grün von Alex Kumptner

Vishi Parameswaran

Benni Özgöz

Mona Hiermaier

Kathrin Kotzybik (von Frank Rosin zu Team Grün gewechselt)

Team Blau von Frank Rosin

Hannes Maltzan

Heval Dogan

Daniel Schymkowitz

Michi Schurr (von Alex Kumptner zu Team Blau gewechselt)

Team Rot von Tim Raue

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

Villafuerte Mariia Galchenko

(AZ)