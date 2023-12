"The Taste 2023" Staffel 12: Sendetermine und Infos zur Show

"The Taste" ist mit Staffel 12 ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt. Hier finden Sie Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Weiteres zur Kochshow.

Seit dem Jahr 2013 gehört die Kochshow " The Taste" fest zum TV-Programm des Privatsenders Sat.1. Die beliebte TV-Sendung ist nun wieder ins deutsche TV zurückgekehrt und wird unter anderem vom Sternekoch Frank Rosin begleitet. Nach einer kreativen Auszeit hat dieser entschieden, dass es noch nicht an der Zeit ist, seinen Löffel bei "The Taste" endgültig abzugeben.

In der Kochshow dreht sich alles um die Zubereitung eines kompletten Gerichts auf einem einzigen Löffel. In den Blindverkostungen müssen die Kandidaten die Jury von ihrem Können überzeugen. Wenn ein Teilnehmer in allen Runden erfolgreich ist, hat er die Chance, im Finale neben einem eigenen Kochbuch auch 50.000 Euro mit dem perfekten Genuss-Löffel zu gewinnen. Alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Sendeterminen, der Übertragung der Kochshow im TV und mehr finden Sie hier.

"The Taste" 2023: Seit wann läuft Staffel 12 im TV?

Die vorherige Ausstrahlung der 11. Staffel von "The Taste" endete am 14. Juni 2023 und bot ehemaligen Kandidaten die Möglichkeit, in der "Zweiten Chance" erneut ihr Können zu zeigen. Die Jury bestand in dieser Staffel ohne Frank Rosin aus einem Quartett von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Nelson Müller. In der aktuellen 12. Staffel ist Frank Rosin wieder Teil der Jury. Die zwölfte Staffel der Kochshow begann am Mittwoch, den 25. Oktober 2023 in Sat.1.

Die Sendetermine der 12. Staffel von "The Taste" mit Frank Rosin

Die Sendetermine der 12. Staffel von "The Taste" standen schon Wochen vor Beginn der Show fest. Insgesamt hat die neue Staffel 9 Folgen, welche in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. Somit ist das Ende der Staffel im Dezember 2023 geplant. Laut Sat.1 sieht die Übersicht zu den einzelnen Folgen der 12. Staffel so aus:

Folge 1: Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20.15 Uhr Folge 2: Mittwoch, 1. November 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 1. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 3: Mittwoch, 8. November 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 8. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 4: Mittwoch, 15. November 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 15. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 5: Mittwoch, 22. November 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 22. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 6: Mittwoch, 29. November 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 29. November 2023, um 20.15 Uhr Folge 7: Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20.15 Uhr Folge 9: Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20.15 Uhr

Die Übertragung von "The Taste" im Free-TV und Stream

Staffel 12 ist sowohl auf dem Privatsender Sat.1 als auch beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen. Neben der TV-Ausstrahlung vom 25. Oktober bis zum 20. Dezember um 20.15 Uhr können Sie die Sendung auch über Joyn im Stream ansehen.

Die Jury der 12. Staffel von "The Taste"

In der neuen Staffel beurteilt und bewertet erneut eine vierköpfige Jury bei "The Taste" die Kochfähigkeiten der Teilnehmer. Neben Frank Rosin gehören dazu auch Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue.

Die Moderatorin von "The Taste"

Im Gegensatz zur Jury hat sich bei der Moderation nichts geändert. Auch in Staffel 12 moderiert Angelina Kirsch das Geschehen beim Kochen für den perfekten Löffel.