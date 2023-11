"The Taste" 2023 am 22. November: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "The Taste" 2023 am 22. November 2023? Zwei Kandidaten mussten die Koch-Show verlassen. Hier bekommen Sie alle Infos.

Am 22. November lief Folge 5 der Koch-Sendung " The Taste" im TV. Zwei Kandidaten mussten die Show verlassen - da einer der beiden Exits freiwillig war, gab es diesmal kein Entscheidungskochen. Außerdem feierte der ehemalige Coach Nelson Müller sein Comeback, indem er als Gastjuror in die Sendung zurückkehrte.

Wer ist raus bei "The Taste" 2023 nach Folge 5 am 22. November 2023? Was passierte sonst noch in der gestrigen Episode? Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos.

"The Taste" 2023: Wer ist raus am 22. November 2023?

In Folge 5 von "The Taste" 2023 kehrte Nelson Müller, der als Coach in Staffel 11 mit dabei war, als Gastjuror zurück und stellte die Episode unter das Motto "Deutsche Küche". Folglich mussten die Kandidaten im Teamkochen einen typisch deutschen Löffel kreieren, und zwar passend zur Himmelsrichtung. Das Team, welches den schwächsten Löffel kreierte, verlor ein Mitglied.

Coach Alexander Herrmann erwischte das Los "Osten" und entschied sich dafür, den Löffel von Dennis, bestehend aus Senfei, Erbse, Senf und Rote Beete, ins Rennen zu schicken. Dieser erhielt die schlechteste Beurteilung, doch anstelle von Dennis schickte der Fernsehkoch Kandidat Diego nach Hause.

Für das Solokochen stellte Nelson Müller den Kandidaten folgende Aufgabe: Innerhalb einer Stunde sollten sie einen kleinen Löffel aus Kartoffeln, Äpfeln oder Zwiebeln kreieren. Anschließend wurden die Ergebnisse blind von den Coaches verkostet, die wiederum jeweils einen roten Stern für den schlechtesten und einen goldenen Stern für den besten Löffel vergaben.

Michi, Vishi und Benni erhielten allesamt rote Sterne und mussten deshalb im Entscheidungskochen antreten. Dann folgte jedoch eine Überraschung: Benni trat freiwillig nicht an, da er sich nicht gut fühlte und schied deshalb aus der Sendung aus. Vishi und Michi waren somit automatisch eine Runde weiter.

"The Taste" 2023: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Inzwischen mussten bereits einige Kandidaten "The Taste" 2023 verlassen. Hier eine Übersicht der Köche, die nicht mehr mit dabei sind:

Mariia Galchenko (30, Team Rot): Raus in Folge 2

Jakob Essler (20, Team Gelb): Raus in Folge 2

Heval Dogan (41, Team Blau): Raus in Folge 3

Kea Bründl (20, Team Gelb): Raus in Folge 4

Benni Özgöz (47, Team Grün): Raus in Folge 5

Diego Duarte (37, Team Gelb): Raus in Folge 5

"The Taste" 2023: Folge 5 von Staffel 12 in der Wiederholung sehen

Nach jeder TV-Ausstrahlung sind sämtliche Folgen von "The Taste" 2023 sowie ausgewählte Höhepunkte in der Sat.1-Mediathek verfügbar. Alle Infos rund um die Übertragung der Koch-Show.

"The Taste" 2023: Die Sendetermine von Staffel 12

Die 12. Staffel von "The Taste" läuft seit 25. Oktober 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr im SAT.1 und auf Joyn. Eine Übersicht über die genauen Sendetermine finden Sie hier. Insgesamt werden neun Folgen ausgestrahlt.

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste" 2023?

Folge 6 von "The Taste" 2023 wird am Mittwoch, dem 29. November ausgestrahlt. Die Sendung beginnt wie immer um 20.15 Uhr.