"The Taste" 2023 am 6. Dezember: Wer ist raus?

Wer ist raus am 6. Dezember 2023 bei "The Taste" 2023? Hier erfahren Sie welcher Kandidat kurz vor dem Halbfinale in Folge 7 rausgeflogen ist.

Am 6. Dezember lief wieder eine neue Ausgabe von " The Taste" 2023. Die TV-Übertragung von "The Taste" hat dabei wie immer Sat.1. übernommen. In der siebten Folge der Koch-Sendung war als Gastjuror Roland Trettl in der Show dabei.

Das Motto der Folge lautete "Der Nikolaus war da" und fürs Teamkochen hatte der Gastjuror seine winterlichen Lieblingszutaten wie Clementine oder Lebkuchen auf den Wunschzettel geschrieben. Die Kandidaten mussten damit einen winterlichen Dessert-Löffel kreieren.

Beim Teamkochen kam es nach dem vermeintlichen Aus für einen Kandidaten zu einem Teamwechsel. Am Ende kam es zu einem Duell im Entscheidungskochen. Wer die Show verlassen musste und was sonst in der Folge passiert ist, erfahren Sie hier im Artikel.

Folge 7 von "The Taste" 2023: Wer ist rausgeflogen am 6. Dezember?

In der siebten Folge von "The Taste" wurden die Kandidaten von den Gastjuroren Roland Trettl und Gerhard Retter herausgefordert, weihnachtliche Löffel-Kreationen zuzubereiten. Beim anfänglichen Teamkochen überzeugte Pia aus Team Gelb mit ihrer Apfeltasche und erhielt die Wahl zum besten Löffel, was ihr einen Platz im Solokochen mit Roland Trettl sicherte. Frank Rosin verabschiedete zudem Kathrin, da ihr Löffel nur auf Platz vier landete. Doch Alex Kumptner rettete sie mit einem Buzzer in letzter Sekunde.

Im Solokochen setzten die Kandidaten weihnachtliche Zutaten für ihre herzhaften Löffel-Gerichte ein. Dabei erhielten Pia, Mary Anne und Michi rote Sterne für ihre Kreationen. Pia beeindruckte allerdings im Teamkochen und bleibt somit sicher in der Show. Mary Anne und Michi mussten im Entscheidungskochen antreten, bei dem sie ihre Löffel mit selbst gemachtem Glühwein präsentieren sollten.

Mary Anne überzeugte mit einem Hasenrücken und sicherte sich einen Platz im Halbfinale. Michi landete auf dem zweiten Platz mit einer Tarte au Chocolate, was jedoch sein Ausscheiden bedeutete. In einer emotionalen Abschiedsrede lobte Michi seinen Coach Alex Kumptner und dankte allen für die besondere Erfahrung. Überraschend drückte Frank Rosin in letzter Sekunde den Buzzer für Michi. Damit erhält er eine weitere Chance und ist im Halbfinale doch noch mit dabei.

"The Taste" 2023: Wer ist nicht mehr dabei?

In den sieben ausgestrahlten Folgen sind schon einige Kandidaten bei "The Taste" 2023 aus der Show geflogen. Hier ist eine Übersicht, wer nicht mehr im Rennen um den Sieg dabei ist:

Mariia Galchenko (30, Team Rot)

Jakob Essler (20, Team Gelb)

Heval Dogan (41, Team Blau)

Kea Bründl (20, Team Gelb)

(20, Team Gelb) Benni Özgöz (47, Team Grün)

Diego Duarte (37, Team Gelb)

(37, Team Gelb) Vishi Parameswaran (29, Team Grün)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2023 noch dabei?

Weiter geht es in der nächsten Folge mit dem Halbfinale. Wer hier noch dabei ist, erfahren Sie in der folgenden Übersicht:

Dennis Börner

Michi Schurr

Pia Hautzer

Mona Hiermaier

Hannes Maltzan

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste" 2023: Folge 7 von Staffel 12 in der Wiederholung sehen

Die erneute Ausstrahlung der siebten Episode der zwölften Staffel von "The Taste" ist nicht nur in den Mediatheken von Sat.1 und Joyn verfügbar, sondern wird auch im Free-TV gezeigt. Am 8. Dezember 2023 um 12:55 Uhr wird die siebte Folge erneut auf sixx übertragen.

Wann läuft die nächste Folge 8 von "The Taste" 2023?

Der nächste Sendetermine von "The Taste" 2023 ist am kommenden Mittwoch, den 13. Dezember 2023. Die nächste Folge stellt das Halbfinale dar und wird wie sonst auch zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.