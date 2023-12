Halbfinale von "The Taste" 2023 am 13. Dezember: Wer ist raus?

Wer ist raus am 13. Dezember 2023 bei "The Taste" 2023? Hier erfahren Sie welche Kandidaten im Halbfinale von Folge 8 rausgeflogen sind und wer im Finale ist.

Am 13. Dezember lief wieder eine neue Folge von " The Taste". Hier stand bereits das Halbfinale an. Die TV-Übertragung von "The Taste" übernahm dabei wie immer der Sender Sat.1. In der achten und vorletzten Folge der Koch-Sendung war als Gastjurorin Viktoria Fuchs dabei.

Im Halbfinale von "The Taste 2023" war das Motto der Folge " Weihnachten". Passend zur Vorweihnachtszeit waren die Löffel-Gerichte weihnachtlich inspiriert. Die Lose kamen dieses Mal von den Coaches selbst. Verlierer gab es diesmal keine, doch nur der jeweils beste Löffel wurde von der Gastjurorin bestimmt, um dann damit automatisch im Finale zu stehen.

Wer die Show verlassen musste und was sonst in der Folge vor dem Finale passiert ist, erfahren Sie hier im Artikel.

Folge 8 von "The Taste" 2023: Wer ist rausgeflogen am 13. Dezember?

In der Halbfinalausgabe von "The Taste" bereiteten die Kochtalente festliche Gerichte für das Teamkochen vor. Die Lose kamen von den Coaches selbst. Anders als üblich gab es aber dieses Mal keine Verlierer, stattdessen wurde der beste Löffel von Gastjurorin Viktoria Fuchs ausgewählt, dessen Koch automatisch im Finale steht. Die gewählten Gerichte aus dem Teamkochen waren folgende:

Tim Raue wählte Mary Annes Löffel aus: Sie kochte konfierten Lachs mit Frischkäse, Wasabi, Gurke, Senfsaat und Saiblingskaviar.

wählte aus: Sie kochte konfierten Lachs mit Frischkäse, Wasabi, Gurke, Senfsaat und Saiblingskaviar. Alex Kumptner schickte Monas gebackenen Kabeljau mit Kartoffel, Gurke und Remoulade ins Rennen.

Pia überzeugte Alexander Herrmann für ihren Löffel mit selbstgemachter Bockwurst mit Kartoffel, Zwiebel, Senfsaat und Petersilie.

für ihren mit selbstgemachter Bockwurst mit Kartoffel, Zwiebel, Senfsaat und Petersilie. Michi wurde von Frank Rosin ausgewählt und präsentierte eine Entenkeule mit Semmelknödel, Rotkraut, Sellerie, Johannisbeere und Dörrobst. Hiermit überzeugte er Gastjurorin Viktoria Fuchs und zog sicher ins Finale ein.

Im Halbfinale wurden bei der Blindverkostung keine roten Sterne verteilt. Die Kandidaten mit goldenen Sternen plus Michi stehen im Finale, während die ohne Sterne nochmal ins Entscheidungskochen mussten. Hier erhielten Dennis, Mary Anne, Kathrin und Hannes keine Sterne.

Beim Solokochen überzeugten Nina, Pia, Mona und Daniel mit ihren Gerichten und sicherten sich goldene Sterne. Im letzten Entscheidungskochen vor dem Finale mussten die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten schließlich ihr liebstes Weihnachtsplätzchen neu anrichten. Dabei überzeugte Kathrin mit ihrer Crème Brulée und Vanillekipferl, während Mary Anne mit ihrer Kakao-Hippe ebenfalls ins Finale einzog.

Dennis und Hannes hingegen scheiden nach dem Entscheidungskochen aus, da ihre Quarkbällchen bzw. Topfenknödel nicht überzeugen konnten. Somit stehen Kathrin, Mary Anne, Nina, Pia, Mona und Daniel im großen Finale von "The Taste" 2023.

"The Taste" 2023: Wer ist nicht mehr dabei?

In den bisher acht von insgesamt neun Folgen sind bereits mehrere Kandidaten bei "The Taste" 2023 aus der Show geflogen. Hier ist eine Übersicht, wer nicht mehr im Rennen um den Sieg dabei ist:

Mariia Galchenko (30, Team Rot)

Jakob Essler (20, Team Gelb)

Heval Dogan (41, Team Blau)

Kea Bründl (20, Team Gelb)

(20, Team Gelb) Benni Özgöz (47, Team Grün)

Diego Duarte (37, Team Gelb)

(37, Team Gelb) Vishi Parameswaran (29, Team Grün)

Dennis Börner (44, Team Gelb)

(44, Team Gelb) Hannes Maltzan (21, Team Blau)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2023 noch dabei?

Weiter geht es in der nächsten Folge mit dem großen Finale der diesjährigen Show. Wer hier noch dabei ist, erfahren Sie in der folgenden Übersicht:

Michi Schurr

Pia Hautzer

Mona Hiermaier

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste" 2023: Folge 8 von Staffel 12 in der Wiederholung sehen

Die Wiederholung der achten Folge der zwölften Staffel von "The Taste" ist nicht nur in den Mediatheken von Sat.1 und Joyn verfügbar, sondern wird auch im Free-TV gezeigt. Am 15. Dezember 2023 um 12.45 Uhr wird die achte Episode nochmal auf sixx ausgestrahlt.

Wann läuft die nächste Folge 9 von "The Taste" 2023?

Der nächste Sendetermin von "The Taste" 2023 ist wieder am kommenden Mittwoch, den 20. Dezember 2023. Die nächste Folge ist zudem das Finale und wird wie gewohnt zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 übertragen.