"The Taste" 2023 am 1. November: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "The Taste" 2023 am 1. November 2023? Die ersten zwei Kandidaten mussten die Koch-Show verlassen. Hier bekommen Sie die Infos zur Folge 2.

Nach Folge 2 von " The Taste" 2023 sind zwei Kandidaten weniger in der TV-Show. Zudem kam es zum ersten Solokochen, wo direkt ein Teilnehmer am Ende eliminiert wurde.

Wer ist raus bei "The Taste" 2023 nach Folge 2 am 1. November 2023? Das erfahren Sie hier bei uns im Artikel.

"The Taste" 2023: Wer ist rausgeflogen am 1. November 2023?

Nach dem Teamkochen müssen die Köche Löffelgerichte für einen "Serienabend" kreieren, wobei jeder Coach ein zufälliges Serienthema zieht. Heval aus Frank Rosins Team überzeugt mit seinem Rehrücken und wird zum besten Löffel des Abends gekürt.

Im Team von Tim Raue wird Ninas Löffel zur Verkostung geschickt, doch ihr Saibling-Gericht kann Gastjuror Max nicht überzeugen. Obwohl Tim Raue entscheidet, wer das Team verlassen muss, wird Mariia aufgrund ihrer schlechteren Leistung während des Teamkochens eliminiert.

Beim ersten Solokochen mussten die Talente ihre Fähigkeiten im Umgang mit Schokolade, gesalzenen Erdnüssen und Fruchtgummis unter Beweis stellen. Die Coaches vergeben hierbei jeweils goldene Sterne für die besten Löffel und rote Sterne für die schlechtesten. Jakob aus Alexander Herrmanns Team erhält einen roten Stern von seinem eigenen Coach und einen weiteren von Frank Rosin, was zu seiner Eliminierung führt, da er insgesamt zwei rote Sterne erhielt.

"The Taste": Wer ist alles raus?

Aktuell sind diese Kandidaten bei "The Taste" in Staffel 12 raus.

Das ist die Übersicht:

Mariia Galchenko (Team Tim Raue )

) Jakob Essler (Team Alexander Herrmann )

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2023 weiter dabei?

Das sind die Teilnehmer, die weiterhin dabei sind:

Team Gelb von Alexander Herrmann

Dennis Börner

Pia Hautzer

Diego Duarte

Team Grün von Alex Kumptner

Michi Schurr

Vishi Parameswaran

Benni Özgöz

Mona Hiermaier

Team Blau von Frank Rosin

Hannes Maltzan

Heval Dogan

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Team Rot von Tim Raue

Nina Meyer

Kea Bründl

Mary Anne Penaloza Villafuerte

"The Taste" 2023: Folge 2 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "The Taste" 2023 gibt es immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Alle Folgen werden auf der Plattform Joyn außerdem im Stream gezeigt. Dort können die einzelnen Episoden auch als Wiederholung nachgeholt werden.

Wann läuft die nächste Folge 3 von "The Taste"?

Es gibt noch bis in den Dezember mehrere Sendetermine von "The Taste" 2023. Folge 3 läuft pünktlich am Mittwoch, den 8. November 2023, im Free-TV.