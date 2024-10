„The Taste“ 2024: Kandidaten und Teams in Staffel 13

„The Taste“ feierte im November 2013 seine Premiere im deutschen Fernsehen und hat seinen Ursprung in den USA. Bei dieser Koch-Show treten talentierte Nachwuchsköche in einem Wettbewerb gegeneinander an, der von verschiedenen Jury-Teams begleitet wird. Während der Sendung müssen die Kandidaten eine Reihe von Gerichten zubereiten und erhalten dabei Unterstützung von erfahrenen Coaches, die zugleich als Juroren fungieren. Diese probieren die Gerichte blind und geben ihre Bewertungen ab. Am Ende des Wettbewerbs erwartet den besten Nachwuchskoch eine Siegprämie, ein Pokal und die Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen. In diesem Jahr, und nur in diesem, gibt es eine besondere Neuerung: Zu Beginn der Staffel hat ein Koch-Battle zwischen den vier Juroren stattgefunden. Als Gewinner hat Alexander Herrmann sich einen zusätzlichen Platz für ein aufstrebendes Kochtalent gesichert. Hier erfahren Sie alles über die personelle Besetzung in Staffel 13.

„The Taste“ 2024: Die Kandidaten und Teams in Staffel 13

Staffel 13 von „The Taste“ mit ihren insgesamt neun Sendeterminen startete am 23. Oktober 2024. Die Moderation übernimmt erneut Angelina Kirsch, die Jury besteht aus den Spitzenköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Die Übertragung liegt wie bisher in den bewährten Händen von Sat.1. Alle Folgen kann man übrigens bereits sieben Tage vor der linearen Sendung bei Joyn streamen.

Dies sind die Teams und die dazugehörigen Kandidatinnen oder Kandidaten:

Team Alexander Herrmann

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt – Sandra, studierte Ernährungswissenschaftlerin, kombiniert ihre Arbeit als Redakteurin mit ihrer Leidenschaft für Gastronomie, in der sie seit ihrer Jugend tätig ist. Sie beschreibt sich als unterhaltsamen „Küchenchaot“ und nahm aufgrund einer Wette mit ihrer Freundin an der Show teil.

Katja B. (40), Food-Stylistin, Hamburg – Nach Stationen in der Küche und dem Einfluss kalifornischer Farm-to-Table-Kultur arbeitet Katja als selbstständige Food-Stylistin. Ihre Kochleidenschaft wurde durch ihre Eltern, beide Köche, und den TV-Koch Jamie Oliver inspiriert.

Team Alex Kumptner

Franca S. (22), Chef de Partie, Alpirsbach – Franca entdeckte ihre Liebe zur Kochkunst während einer Beziehung und etablierte sich in der Patisserie eines 5-Sterne-Hotels. Als Ausgleich schnitzt sie in ihrer Freizeit Holzfiguren mit einer Kettensäge – eine Fähigkeit, die sie von ihrem Vater lernte.

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford – Hawk, auch als Little Hawk Blackburn bekannt, lebt für die Kunst des Barbecues. Nach Erfahrungen als Marinesoldat und seiner Ausbildung in den USA brachte er die amerikanische BBQ-Kultur nach Deutschland und entwickelte eigene BBQ-Gewürzmischungen.

Stephanie S. (34), Integrationslehrerin, Österreich – Stephanie ist Mutter, ehemalige Fußballerin und Konditorin, die heute als Integrationslehrerin arbeitet. Sie fokussiert sich auf kinderfreundliche Gerichte und hat ein besonderes Faible für kreative und süße Speisen.

Team Frank Rosin

Craig T. (37), Koch, Korntal-Münchingen – Craig wechselte vom „schlechten Hauptschüler“ zum ambitionierten Koch und ist heute Inhaber eines Erlebnisrestaurants, das auf Kochshows und Kurse, vor allem für Kinder, spezialisiert ist. Inspiriert von seiner Fast-Food-Jugend, will er vor allem Gemüse für Kinder attraktiver machen.

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg – Dennis verbrachte viele Jahre als Hotelfachmann auf Kreuzfahrtschiffen und arbeitete zwischenzeitlich mit Sternekoch Nelson Müller. Seit kurzem ist er an Land tätig und trat bereits bei der „Küchenschlacht“ an, wo er Alex Kumptner kennenlernte.

Team Tim Raue

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter, Hamburg – Hubertus ist Hobbykoch mit Vorliebe für levantinische Küche, inspiriert von seinem Vater, einem Koch. Hauptberuflich ist er Jurist und Abteilungsleiter, sieht jedoch in der Kulinarik eine mögliche berufliche Alternative.

Diana E. (40), Köchin, Schweiz – Diana, ursprünglich aus Deutschland, ist für ihren humorvollen Umgang mit ihrem Gendefekt bekannt. Die erfahrene Patissière setzt auf kreative und süße Kreationen und arbeitet heute in einem Restaurant im Schweizer Skigebiet Flims/Laax.