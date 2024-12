"The Taste" 2024: Sendetermine von Staffel 13 und alle Infos zur Kochshow

Die Kochshow "The Taste" 2024 ist derzeit bei SAT.1 zu sehen. Abermals können Hobbyköche und Profis sich vor der Jury gegen andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beweisen. In der Show führt Moderatorin Angelina Kirsch durch das Geschehen, begleitet von einer Jury bestehend aus renommierten Spitzenköchen. Auch diesmal werden die Gerichte nicht auf Tellern, sondern wie gewohnt auf kleinen Löffeln serviert. Die Kandidaten müssen die Jury also mit nur einem Bissen beeindrucken, um zu überzeugen.

Es sitzen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue in der Jury von „The Taste“. Wöchentlich messen sich die Kandidaten in den Teams der Jurymitglieder, um das Preisgeld, einen Pokal und ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. In dieser Staffel warten wieder neue Rezepte auf die Zuschauer. Vom schwäbischen Zwiebelrostbraten mit Cranberry und Süßkartoffel über Tortellino mit Spinat, Ricotta, Salzzitrone, Pekannuss und Salbei bis hin zu Choux aux Craquelin mit Kabeljau, Pilz, Apfel, Miso und Zitrone ist alles dabei.

Wann genau war der Start der neuen Staffel? Und wie sehen die Sendetermine von "The Taste" 2024 aus? Hier finden Sie alle Informationen rund um die 13. Staffel der Kochshow.

Wann war der Start von "The Taste" 2024?

SAT.1 hatte diesmal zeitig ein Startdatum für „The Taste“ 2024 bekanntgegeben: Los ging es am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024. Wer sich nicht solange gedulden wollte, konnte auf die Plattform Joyn zurückgreifen. Dort standen die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung - sprich am 16. Oktober 2024 - auf Abruf zur Verfügung.

"The Taste" 2024: Sendetermine von Staffel 13

Der Start erfolgte also am 23. Oktober 2024. Fortan wird es jeden Mittwoch eine neue Folge von „The Taste“ 2024 geben - insgesamt besteht Staffel 13 aus neun Episoden. Alle TV-Sendetermine der Kochshow im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 23. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 6. November 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 13. November 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 20. November 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 27. November 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 7: Mittwoch, 4. Dezember 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 8: Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Folge 9: Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr, SAT.1

Wie bereits erwähnt, sind die Folgen neben der Fernsehausstrahlung auch im Stream auf Joyn zu sehen. Joyn bietet einen kostenlosen Basisdienst an, mit der Option, die Bildqualität zu verbessern oder zusätzliche Funktionen durch das Premium-Abonnement Joyn-Plus zu erhalten. Der Anbieter gibt den Preis dieses Abonnements mit 6,99 Euro pro Monat an und ermöglicht neuen Abonnenten eine kostenlose siebentägige Testphase. Mit einer Premium-Mitgliedschaft können Nutzer außerdem ausgewählte Inhalte des linearen TV-Programms von SAT.1 schon eine Woche im Voraus sehen (Stand: November 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Joyn.

Jury von Staffel 13 von „The Taste“

Die Jury von „The Taste“ Staffel 13 besteht dieses Jahr erneut aus Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Alle vier haben bereits in den verschiedensten Formaten Erfahrung im Kochen vor der Kamera gesammelt. Bei „The Taste“ bewerten sie nicht nur die Gerichte, die ihnen kredenzt werden, sondern sind gleichzeitig auch Coaches für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Übertragung von „The Taste“ im TV und Stream: So kann man Staffel 13 ansehen

Die Übertragung von „The Taste“ 2024 findet sowohl im TV als auch im Stream statt. Im linearen Fernsehen läuft die Kochsendung bei SAT.1. Wer hier mitverfolgen möchte, wer sich an die Spitze kocht, muss lediglich den TV pünktlich um 20.15 Uhr einschalten. Ansonsten gibt es auch eine Übertragung im Stream bei Joyn, für die die oben beschriebenen Konditionen gelten.

Kandidaten bei „The Taste“ 2024: Das sind die Teilnehmer in Staffel 13

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei „The Taste“ 2024 treten wieder in vier verschiedenen Teams an. Ihr Ziel ist es, die meisten goldenen Sterne zu erkochen und sich im Finale gegen die Kontrahenten durchzusetzen. Dem Gewinner winken ein eigenes Kochbuch und 50.000 Euro. Sobald alle Kandidaten der 13. Staffel feststehen, haben wir die komplette Liste mit allen Namen hier für Sie.

Das ist die Moderatorin von „The Taste“ 2024

Die Moderation von „The Taste“ übernimmt erneut Angelina Kirsch. Die 36-Jährige führt bereits seit 2020 durch die Sendung. Bekannt geworden ist sie vor allem als Curvy Model und später als auch Jurorin in der Sendung „Curvy Supermodel“. Außerdem hat sie bereits zwei Mode-Kollektionen bei Aldi Süd und Nord auf dem Markt gebracht. Bei Netflix moderierte sie zudem die Backshow „Wer kann, der kann“.

Staffel 12 von "The Taste"

Das Finale der 12. Staffel der Sendung lief am 20. Dezember 2023 auf SAT.1. Als Gastjuror war Juan Amador mit dabei. Die Köche, die in der ersten Runde von sich überzeugen konnten, standen sich in der zweiten Runde gegenüber. Im Finale des Wettbewerbs traten die Finalisten Pia, Mona, Nina, Mary Anne, Daniel, Michi und Kathrin zu einem letzten kulinarischen Duell an. Mona Hiermaier wurde am Ende zur Siegerin der Staffel gekürt. Zusätzlich zum Pokal bekam Mona ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Für Coach Alex Kumptner war es der zweite Sieg der Show - die drei vorherigen Staffeln hatte allesamt Tim Raue für sich entscheiden können.