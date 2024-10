"The Taste“ 2024: Übertragung im TV und Stream, Wiederholung von Staffel 13

„The Taste“ war im November 2013 erstmals im deutschen TV zu sehen. Ursprünglich stammt das Format aus den USA. Einfach erklärt handelt es sich um eine Koch-Show, bei der im Rahmen eines Kochwettbewerbs verschiedene Nachwuchsköche in Jury-Teams gegeneinander antreten. Die Kandidaten müssen im Laufe der Sendung diverse Gerichte zubereiten, wobei sie von erfahrenen Coaches unterstützt werden - diese fungieren gleichzeitig als Juroren. Sie verkosten die fertigen Kreationen blind und beurteilen sie anschließend. Dem besten Nachwuchskoch winken am Ende eine Siegprämie, ein Pokal sowie ein eigenes Kochbuch.

Staffel 13 von „The Taste“ startet am 23. Oktober 2024. Die Moderation übernimmt erneut Angelina Kirsch, die Jury besteht aus den Spitzenköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Wie genau Sie die neuen Folgen im TV und Stream verfolgen können und ob es eine Wiederholung der einzelnen Episoden gibt, erfahren Sie hier.

Übertragung von "The Taste" 2024 im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, startet Staffel 13 von „The Taste“ am 23. Oktober bei SAT.1. Dieser Termin fällt auf einen Mittwoch. Anschließend erscheint immer mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Folge der Koch-Show, die Sie kostenlos im linearen TV verfolgen können. Die letzte Episode der Staffel wird laut der offiziellen Sendetermine von „The Taste“ 2024 am 18. Dezember ausgestrahlt.

Neben der Fernsehausstrahlung ist „The Taste“ 2024 auch im Stream auf der Plattform Joyn zu sehen. Das Basisangebot ist kostenlos, es besteht aber die Option, durch das Premium-Abo Joyn-Plus die Bildqualität zu verbessern sowie zusätzliche Funktionen zu erhalten. Der Anbieter gibt den Preis dieses Abonnements mit 6,99 Euro pro Monat an und ermöglicht neuen Abonnenten eine kostenlose, siebentägige Testphase). Weitere Infos finden Sie auf der Website des Anbieters.

Ganze Folgen von „The Taste“ 2024 in der Wiederholung sehen

Nach jeder TV-Ausstrahlung sind sämtliche Folgen sowie ausgewählte Höhepunkte in der SAT.1-Mediathek auf Joyn verfügbar. Zudem wurden die Episoden der vorherigen Staffeln nach ihrer Erstausstrahlung in SAT.1 stets auch noch einmal im Programm des Senders Sixx gezeigt - gut möglich, dass dies auch bei Staffel 13 der Fall sein wird. Wenn es sich so verhält wie bisher, wird die Wiederholung der letzten Sendung dort immer samstags gegen 15.20 Uhr ausgestrahlt.

Zu guter Letzt bleibt noch die Option, verpasste Folgen von „The Taste“ 2024 nachträglich auf Joyn anzuschauen. Dort stehen sie nach ihrer Ausstrahlung im TV vollständig und rund um die Uhr abrufbereit zur Verfügung.

Das sind die bisherigen Gewinner von „The Taste“

Nach zwölf Staffeln ist die Liste der bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner von „The Taste“ schon recht umfangreich. Hier einmal die Sieger und ihre Coaches der vergangenen Staffeln im Überblick:

Staffel 1: Felicitas Then mit Coach Tim Mälzer

Staffel 2 : Jan Aigner mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 3: Kristof Mulack mit Coach Tim Mälzer

Staffel 4: Marco Zingone mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 5: Lisa Angermann mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 6: Gary Leon mit Coach Roland Trettl

Staffel 7: Marko Ullrich mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 8: Lars Fumic mit Coach Alexander Kumptner

Staffel 9: Paula Bründl mit Coach Tim Raue

Staffel 10: Jari Dochat mit Coach Tim Raue

Staffel 11: Yvonne Fries mit Coach Tim Raue

Staffel 12: Mona Hiermaier mit Coach Alexander Kumptner