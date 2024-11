„The Taste“ 2024: Wer ist raus in Folge 3?

Die Kochshow „The Taste“ 2024 läuft aktuell mit Staffel 13 im Fernsehen. Die Sendung bietet die Möglichkeit, sich vor einer hochkarätigen Jury unter Beweis zu stellen - vom Hobbykoch bis zum Berufskoch. Traditionell wird das Urteil dabei nicht über aufwendig angerichtete Teller gefällt, sondern anhand eines einzigen Löffels. Mit nur einem Bissen müssen die Kandidaten die Juroren überzeugen.

Die Jury setzt sich in dieser Staffel aus den Spitzenköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue zusammen. Woche für Woche treten die Kandidaten in den Teams der Jurymitglieder gegeneinander an, um am Ende die Chance auf ein Preisgeld, einen Pokal und ein eigenes Kochbuch zu erhalten. In der dritten Folge drehte sich alles um die Lieblingsgerichte internationaler Stars und einen prominenten Gastkoch. Zum ersten Mal mussten dabei gleich zwei Teilnehme rdie Show verlassen, was die Teams vor neue Herausforderungen stellte.

Wer genau raus ist und was in Folge 3 geschah, verraten wir hier im Artikel.

"The Taste" 2024 - Folge 3: Wer ist raus am 6.11.24?

In der dritten Folge von „The Taste2 2024 stellte der italienische Starkoch Mario Gamba die Kandidaten vor eine besondere Herausforderung. Als Gastjuror verlangte er, dass die Teams Gerichte zubereiten, die den Vorlieben berühmter Persönlichkeiten entsprechen. Tim Raue und sein Team erhielten dabei die Aufgabe, ein Gericht zu kreieren, das dem Geschmack von Popstar Celine Dion entspricht.

Für die Zubereitung standen den Teams wie gewohnt 60 Minuten zur Verfügung, was jedoch insbesondere für Hubertus im Team Raue zum Problem wurde - seine Kreation konnte nicht überzeugen. Coach Tim Raue merkte an, dass von seinen vier Löffeln Hubertus‘ Kreation besonders riskant gewesen sei, was schließlich zu Hubertus‘ Ausscheiden führte.

Nach dem Solo-Kochen und der Blindverkostung standen Doreen, Richard, Jebrael, Felix und Diana im Fokus. Während Diana vier goldene Sterne erhielt, mussten die anderen vier Kandidaten, die einen roten Stern bekamen, ins Entscheidungskochen. Die finale Aufgabe von Mario Gamba lautete, einen Pasta-Klassiker neu zu interpretieren. Felix erhielt dabei das Gericht Pasta Aglio e Olio. Trotz des Lobes für den Geschmack fand Gamba, dass Felix etwas mehr Öl verwenden könnte. Letztlich musste sich Felix, zusammen mit seinem Coach Frank Rosin, dem Urteil stellen - und schied ebenfalls aus der Show aus.

"The Taste" 2024: Wer ist schon raus?

Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten sind nach drei Folgen nicht mehr dabei:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2024 weiter mit dabei?

Für die folgenden Köche geht auch in Folge 4 weiter mit dem Kochen:

Team Alexander Herrmann

Sandra K. (32)

Katja B. (40)

Richard D. (34)

Tine S. (33)

Team Alex Kumptner

Franca S. (22)

Hawk B. (46)

Stephanie S. (34)

Lejla M. (31)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Dennis K. (36)

Jebrael B. (24)

Team Tim Raue

Diana E. (40)

Doreen M. (60)

Jaqueline P. (35)

"The Taste" 2024: Die Folgen im Free-TV und Stream anschauen

Die Übertragung von Staffel 13 ist sowohl im Free-TV auf Sat.1, als auch beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen. Die Sendung läuft vom 23. Oktober bis 18. Dezember jeden Mittwoch um 20.15 Uhr im TV und ist außerdem als Stream und Wiederholung bei Joyn verfügbar.

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste"?

Die nächste Folge von „The Taste“ 2024 (Episode 5) läuft am Mittwoch, den 13. November 2024, um 20.15 Uhr im Free-TV auf Sat.1.