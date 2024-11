"The Taste" 2024: Wer ist raus nach Folge 5?

Staffel 13 von „The Taste“ läuft seit Ende Oktober 2024 bei Sat.1. Die Sendetermine von „The Taste“ 2024 liegen immer mittwochs um 20.15 Uhr. Ziel der Kandidaten ist es, ein vollständiges Gericht auf einem einzigen Löffel zu kreieren – eine besondere Herausforderung, die Kreativität und handwerkliches Können verlangt.

Die Jury bei „The Taste“ 2024 setzt sich aus den renommierten Köchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue zusammen. In jeder Folge erhalten sie Unterstützung von einem Gastjuror oder einer Gastjurorin, die das Thema der Sendung bestimmen und die Ergebnisse bewerten. Zeitgleich übernehmen die vier Spitzenköche die Rolle von Teamleitern, die ihre Teams bei „The Taste“ motivieren und strategisch zum Erfolg führen wollen.

In Folge 5 von „The Taste“ 2024 war Star-Koch Johann Lafer als Gastjuror mit von der Partie. Welche Kandidaten haben es geschafft, am 20. November einen überzeugenden Löffel zu kreieren? Wer ist raus? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengestellt.

Folge 5 von „The Taste“ 2024: Wer ist raus am 20. November 2024?

Im Team-Wettbewerb, der unter dem Motto „1990“ stand, musste sich Team Gelb geschlagen geben. Die Aufgabe bestand darin, innerhalb von 60 Minuten ein Gericht zu kreieren. Der Rehrücken mit Krokette, den das Team präsentierte, konnte die Jury nicht ausreichend überzeugen.

Nach der Niederlage war Koch Alexander Herrmann gezwungen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus seinem Team zu verabschieden. Er entschied sich, Tine auszuscheiden zu lassen, da sie im Vergleich die wenigste Erfahrung in der Küche mitbrachte. Trotz ihrer Fortschritte während der Show musste sie ihre Schürze abgeben. Doch das Aus in Team Gelb bedeutete für Tine nicht das Ende: Tim Raue nutzte seinen Buzzer und holte sie in sein Team Rot, wodurch sie eine zweite Chance erhielt, sich bei „The Taste“ zu beweisen.

Im Entscheidungskochen von „The Taste“ forderte Gastjuror Johann Lafer die verbliebenen Kandidaten heraus, ihre Kreativität und Präzision unter Beweis zu stellen. Die Aufgabe: Einen Dessertlöffel zaubern, der seine Lieblingsfrucht, die Erdbeere, in Szene setzt. Drei Kandidaten aus den Teams von Alexander Herrmann und Frank Rosin traten gegeneinander an, um ihren Platz in der Show zu sichern.

Johann Lafer bewertete die winzigen Dessertkreationen mit einem scharfen Auge für Geschmack, Konsistenz und kreative Kombinationen. Besonders Lejla konnte mit ihrem Löffel überzeugen. Für den 36-jährigen Kandidaten Dennis aus Team Frank Rosin endete der Wettbewerb jedoch enttäuschend. Trotz seines Einsatzes und der Unterstützung von Coach Frank Rosin reichte sein Löffel nicht aus, um im Vergleich mit den Beiträgen von Lejla und Craig zu bestehen. Damit scheidet Dennis in Folge 5 aus.

"The Taste" 2024: Wer ist bereits raus?

Diese Kandidaten mussten „The Taste“ 2024 in den ersten fünf Folgen bereits verlassen:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg (Team Frank Rosin)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2024 weiterhin mit dabei?

Für diese Teilnehmer geht die Reise bei „The Taste“ 2024 nach Folge 5 weiter. Wer hat weiterhin die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Euro?

Team Alexander Herrmann

Katja B. (40)

Richard D. (34)

Team Alex Kumptner

Franca S. (22)

Stephanie S. (34)

Lejla M. (31)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Jebrael B. (24)

Team Tim Raue

Diana E. (40)

Doreen M. (60)

Jaqueline P. (35)

Tine S. (33)

"The Taste" 2024: Die Folgen im Free-TV und Stream sehen

Die 13. Staffel der Kochshow „The Taste“ kann sowohl im klassischen Fernsehen verfolgt, als auch online gestreamt werden. Im TV wird die Sendung mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Online ist die Übertragung von „The Taste“ 2024 über die Plattform Joyn verfügbar, wo Zuschauer die Show live mitverfolgen oder nach der Fernsehausstrahlung flexibel abrufen können.

Wann läuft Folge 6 von "The Taste" 2024?

Insgesamt neun Episoden gibt es in Staffel 13 von „The Taste“ zu sehen. Als Nächstes steht Folge 6 auf dem Programm. Die neue Folge läuft am Mittwoch, dem 27. November 2024, um 20.15 Uhr bei Sat.1 über die Bildschirme.