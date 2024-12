"The Taste" 2024: Wer ist raus nach Folge 7?

Die 13. Staffel der Kochshow „The Taste“ läuft seit Ende Oktober 2024 bei Sat.1. Die Sendetermine von „The Taste“ 2024 sind immer mittwochs um 20.15 Uhr. Woche für Woche treten die Kandidaten an, um ein komplettes Gericht auf einem einzigen Löffel zu präsentieren und die Juroren zu überzeugen. Besonders sind dabei Kreativität und Präzision gefragt.

Die Jury der aktuellen Staffel von „The Taste“ besteht aus den Spitzenköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Neben ihrer Rolle als Juroren agieren die vier Kochprofis auch als Teamleiter von „The Taste“ 2024, die ihre Schützlinge coachen und strategisch unterstützen. Jede Woche wird das Quartett von einem Gastjuror oder einer Gastjurorin ergänzt, die das Thema der Folge festlegen und die Leistungen bewerten.

In Folge 7 von „The Taste“ 2024 war die Köchin Elif Oskan als Gastjurorin eingeladen. Sie brachte ihre Expertise ein, um die Kandidaten in ihrer Herausforderung zu begleiten. Welche Teilnehmer schafften es am 4. Dezember, mit ihrem Löffel zu punkten und sich einen Platz im Halbfinale zu sichern? Und für wen ist die Reise bei „The Taste“ 2024 zu Ende? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Folge 7 von „The Taste“ 2024: Wer ist raus am 4. Dezember?

In einer kulinarischen Herausforderung mit Gemüse als Hauptakteur konnte das Team Grün, unter der Leitung von Alexander Kumptner, die Jury am wenigsten beeindrucken. Ziel war es, das zugeloste Gemüse durch geschickten Einsatz von Säure, Kräutern und Texturen auf einem Löffel besonders hervorzuheben. Doch die Kreation von Lejla, die sich an einen Kartoffelsalat mit Paprika, Frühlingszwiebeln, Minze und Granatapfel wagte, fand bei Jurorin Elif Oskan den geringsten Anklang.

Daraufhin musste sich Team Grün von Lejla verabschieden. Doch ihre Reise war noch nicht beendet. Dank der Unterstützung von Frank Rosin und seinem Teammitglied Craig gelang es Lejla, durch einen Buzzer in das Team Blau zu wechseln und dort ins Solokochen einzuziehen.

Im folgenden Entscheidungskochen stand Schokolade im Mittelpunkt. Die Kandidaten sollten ihre Kreativität und ihr Können mit Vollmilch-, weißer und Zartbitterschokolade unter Beweis stellen. Hier traten Stephanie (Team Grün), Lejla (Team Blau) und Jebrael (Team Gelb) gegeneinander an. Mit einer technisch ausgefeilten Kreation sicherte sich Stephanie den Einzug ins Halbfinale. Auch Jebrael überzeugte die Jury mit seinem Löffel und konnte weiterkommen.

Für Lejla war der Wettbewerb an diesem Punkt zu Ende. Trotz einer stimmigen Kombination aus fruchtigen und süßen Aromen reichte ihre Leistung nicht aus, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Damit verabschiedete sich Lejla im Viertelfinale aus dem Wettbewerb.

"The Taste" 2024: Wer musste die Show bereits verlassen?

Das Halbfinale von „The Taste“ 2024 steht vor der Tür. Auf dem Weg dorthin mussten sich die folgenden Kandidaten geschlagen geben:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg (Team Frank Rosin)

Lejla M. (31), selbstständige Visagistin, Düsseldorf (Team Frank Rosin)

Welche Teilnehmer sind bei "The Taste" 2024 weiterhin mit dabei?

„The Taste“ 2024 neigt sich dem Ende zu. Diese Kandidaten stehen im Halbfinale von Staffel 13:

Team Alexander Herrmann

Katja B. (40)

Richard D. (34)

Jebrael B. (24)

Team Alex Kumptner

Doreen M. (60)

Franca S. (22)

Stephanie S. (34)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Team Tim Raue

Tine S. (33)

Diana E. (40)

Jaqueline P. (35)

Staffel 13 von "The Taste": Die Folgen im Free-TV und Stream sehen

Die Übertragung von „The Taste“ 2024 ist auf zwei Wegen möglich. Die Kochshow ist sowohl im Fernsehen als auch online zugänglich. Im TV läuft die Sendung mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1. Online kann die Show über die Plattform Joyn gestreamt werden. Dort besteht die Möglichkeit, sie live zu verfolgen oder nach der Ausstrahlung zeitunabhängig abzurufen.

Wann läuft Folge 8 von "The Taste" 2024?

In Staffel 13 von „The Taste“ fehlen nur noch zwei Folgen, bis eine Gewinnerin oder ein Gewinner gekürt wird. Das Halbfinale gibt es am Mittwoch, den 11. Dezember 2024, um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen.