„The Taste“ 2025: Neue Jury – Welche Starköche sind erstmals dabei?

In Staffel 14 von der Kochshow „The Taste“ gibt es Neuzugang bei den Juroren. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus heisst zwei weitere Stars am Herd willkommen, die 2025 zum ersten Mal zu Herrschern über den legendären Löffel geadelt werden. Elif Oskan habe bereits mehrfach mit ihrer Koch- und Patisserie-Expertise als Gastjurorin überzeugen können, begründet er die Entscheidung. Es erscheine daher nur folgerichtig, dass sie nun einen festen Platz als Jurorin in der Belle Etage des Kochfernsehens erhalten habe. Über Steffen Henssler fügt er hinzu, dass dieser seit über 20 Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen gehöre und erstaunlicherweise noch nie in Deutschlands größter Kochshow zu Gast gewesen sei. Dem werde jetzt abgeholfen. Wir haben die Einzelheiten.

„The Taste 2025“: Die Jury der neuen Staffel

Neben den beiden Jury Veteranen Alexander Herrmann und Tim Raue sitzen in der neuen Staffel von „The Taste“ auch zwei neue Gesichter am Jury-Pult. Für den Neuzugang Elif Oskan ist der Griff zum Löffel nicht neu – sie war bereits als Gastjurorin in Staffel 13 dabei. Für Steffen Henssler hingegen ist es die Premiere am berühmten Probierbesteck der Show. Das ist die neue Jury:

Alexander Herrmann: Der 51-jährige Oberfranke bewertet bereits seit der ersten Staffel 2013 den berühmten Löffel.

Tim Raue: Der Berliner Zwei-Sterne-Koch ist seit 2019 als fester Juror bei „The Taste“.

Elif Oskan: Die 35-jährige Köchin und Patissière ist mehrmals als Gastjurorin zu sehen, seit 2025 ist sie festes Jury-Mitglied.

Steffen Henssler: Der Fernsehkoch ist seit 2025 als Juror mit dabei.

„The Taste 2025“: Elif Oskan ist neu im Team

Elif Oskan, in Zürich aufgewachsen, entdeckte schon in ihrer Jugend ihre Leidenschaft fürs Kochen. Die gebürtige Türkin begann ihre Kochausbildung im „Seehotel Sonne“ in Küsnacht. Ihre Karriere führte sie über mehrere Stationen in Zürich und Zermatt nach London, wo sie wertvolle Erfahrungen im renommierten Drei-Sterne-Restaurant „The Fat Duck“ unter Heston Blumenthal sammelte. Zusätzlich zu ihrer Koch-Ausbildung absolvierte sie eine Ausbildung zur Patissière. Seit 2019 leitet sie das Restaurant „Gül“ in Zürich. Im Herbst 2024 war sie Teil der Jury von „Masterchef Schweiz“ und brachte ihr Fachwissen als Gastjurorin bei der Sat.1-Show „The Taste“ ein.

Gegenüber Sat.1 sagte sie, dass Kochen für sie eine Emotion sei, die man auf dem Löffel spüren müsse. Es gehe dabei nicht nur um Technik, sondern auch um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. Dies sei genau das, was „The Taste“ so besonders mache. Sie freue sich sehr darauf, all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen. Sie werde sie gern als Jurorin auf dieser außergewöhnlichen Reise unterstützen.

Jury von „The Taste 2025“: Steffen Henssler ist nun auch Juror

Steffen Henssler, Jahrgang 1972, begann seine Karriere mit einer Koch-Ausbildung in einem schleswig-holsteinischen Sternerestaurant. Mit einem Lottogewinn finanzierte er eine Reise nach Los Angeles, wo er an der California Sushi Academy von japanischen Meistern ausgebildet wurde. Dort war er der erste Deutsche, der mit Bestnote den Abschluss als „Professional Sushi Chef“ erlangte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland eröffnete er mehrere Restaurants und ist seit 2004 regelmäßig in TV-Kochshows sowie mit seinem Social-Media-Format „Hensslers schnelle Nummer“ online aktiv. Seit inzwischen 13 Jahren ist seine Show „Grill den Henssler“ erfolgreich.

Im Interview für Sat.1 zeigt er sich begeistert über den neuen Job: „Ich bin jetzt Juror bei ,The Taste‘ – darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner ,The Taste‘ Premiere zu gewinnen!“

„The Taste“-Jurymitglied seit 2019: Tim Raue

Tim Raue zählt zu Deutschlands bekanntesten Spitzenköchen und betreibt mehrfach ausgezeichnete Restaurants in Berlin, darunter das nach ihm benannte „Restaurant Tim Raue“, das zwei Michelin-Sterne erhalten hat. Schon mit 23 Jahren war er erstmals Küchenchef; später kochte er u. a. im Swissôtel und hatte die Funktion des kulinarischen Direktors der Adlon Holding inne. Darüber hinaus ist er als kulinarischer Berater tätig: Unter seiner Handschrift stehen die vier HANAMI by Tim Raue-Restaurants an Bord der TUI Cruises, die Brasserie Colette Tim Raue in München, Konstanz und Berlin sowie die Villa Kellermann in Potsdam. Seit 2019 bereichert er das Jury-Team von „The Taste“ mit seiner Expertise.

Seit Staffel 1 bei „The Taste“: Alexander Herrmann

Alexander Herrmann, geboren 1971 im oberfränkischen Kulmbach, entdeckte seine Liebe zum Kochen schon in jungen Jahren. Aufgewachsen in einer traditionsreichen Hoteliersfamilie, war der Weg in die Gastronomie für ihn vorgezeichnet. Heute leitet er das elterliche Posthotel inklusive des mehrfach ausgezeichneten Gourmetrestaurants Alexander Herrmann by Tobias Bätz, das mit zwei Michelin-Sternen und 17 Gault & Millau-Punkten glänzt. Auch seine Kochschule wurde 2011 zur besten des Landes gekürt. Neben seiner Arbeit als Spitzenkoch ist Alexander Herrmann seit vielen Jahren auch eine feste Größe bei „The Taste“: Seit der ersten Staffel ist er Teil der Jury und mit vier Siegen der erfolgreichste Coach der Sendung.

„The Taste“ 2025: Bewerbung als Kandidat

Drehstart für „The Taste“ 2025 war im Mai, die Ausstrahlung wie immer für Herbst geplant. Talentierte Hobby- und Profiköche konnten sich auf der Website der Show bewerben. Noch mehr Geschmack gibt es 2026 - Sat.1 dreht mit Alex Kumptner, Frank Rosin, Tim Raue und Alexander Herrmann eine Promi-Edition von „The Taste“. Angelina Kirsch moderiert beide Shows, die von Redseven Entertainment im Auftrag des Senders produziert werden.