„The Taste 2025“: Wann geht es weiter?

Sat.1 bereitet die 14. Staffel seiner beliebten Kochshow vor: „The Taste“ 2025 steht seit Mai in den Startlöchern. Die Neubesetzung der Jury schlägt bereits jetzt hohe Wellen in den Medien - eine Starköchin und ein Starkoch treten neu in die Jury ein: Elif Oskan und kein Geringerer als die TV-Allzweckwaffe am Herd Steffen Henssler führen zum ersten Mal den legendären Löffel zum Munde. Alexander Herrmann und Tim Raue gehören bereits zum festen Line-up der Gaumen-Sause. Schon vor dem Start hat Tim Raue sich bei Joyn einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Kollegen Henssler erlaubt: „Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur.“ Bleiben Sie bei uns – wir enthüllen Ihnen hier, was noch alles bekannt ist.

„The Taste 2025“: Start von Staffel 14

Die erste Folge von „The Taste 2025“ hat der Sender für Mittwoch, 22. Oktober 2025, angekündigt. Der Startschuss fällt zur Primetime: 20.15 Uhr bei Sat.1 und zeitgleich im Livestream bei Joyn.

Staffel 14: Die Sendetermine von „The Taste“ 2025

Für die 14. Staffel von „The Taste“ hat der Sender insgesamt neun Episoden angesetzt. Alle Folgen werden mittwochs gesendet. Damit ergeben sich die folgenden Sendetermine:

The Taste“, Staffel 14, Folge 1: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 2: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 3: Mittwoch, 5. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 4: Mittwoch, 12. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 5: Mittwoch, 19. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 6: Mittwoch, 26. November 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 7: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 8: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

„The Taste“, Staffel 14, Folge 9: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 20.15 Uhr, Sat.1 und Joyn

Übertragung von „The Taste“ im TV und Stream

Die Übertragung von „The Taste“ 2024 erfolgt sowohl im linearen Fernsehen als auch online. Zuschauer können die Kochshow immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 verfolgen. Alternativ bietet die Streaming-Plattform Joyn die Möglichkeit, die Sendung live oder zeitversetzt nach der TV-Ausstrahlung anzusehen.

Außerdem werden die Episoden nach ihrer Erstausstrahlung in Sat.1 regelmäßig noch einmal im Programm des Senders Sixx gezeigt und im nächtlichen Programm von Sat.1 wiederholt.

Die Star-Edition „Promi-Taste“ zeigen Joyn und Sat.1 Anfang 2026. Die Jury soll dann aus Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin und Alexander Kumptner bestehen. Angelina Kirsch moderiert beide Shows, die von Redseven Entertainment im Auftrag von Sat.1 produziert werden.

Worum dreht es sich bei „The Taste“?

Die Sendung sucht durch einen Wettbewerb den besten Koch, der mit einer Siegprämie belohnt wird. In der ersten Staffel erhielten die Finalisten zusätzlich einen Warengutschein über 10.000 Euro für Küchengeräte, während die Sieger einen PKW gewannen. Berufs- und Hobbyköche treten als Teilnehmer an, und Produktplatzierung ist Teil des Formats. Mittlerweile winken sogar 50.000 Euro als Siegprämie, verrät uns Joyn.

Jeder Kandidat hat eine Stunde Zeit, um ein selbst gewähltes Gericht auf Probierlöffeln anzurichten. Die Juroren kosten die Gerichte anonym und entscheiden, ob sie den Kandidaten in ihr Team aufnehmen möchten. Bei mehreren Angeboten wählt der Kandidat das Team. In den Staffeln variierte die Anzahl der Köche pro Team.

Im Verlauf der Show werden die Kandidaten von Mentoren betreut und müssen Gerichte zu bestimmten Themen zubereiten – teils unter, teils ohne Anleitung. Nach jeder Runde bestimmen die Juroren oder Gastjuroren in einer Blindverkostung den schwächsten Kandidaten, der ausscheiden muss. Eine Relegation zwischen den schlechtesten Gerichten bietet jedoch eine letzte Chance. Auch Blindverkostungen können dazu führen, dass ein Juror gegen einen Koch aus seinem eigenen Team stimmt.