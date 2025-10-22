„The Taste“ 2025: Wo läuft die 14. Staffel der Koch-Show im TV und im Stream?

Bei der Koch-Show „The Taste“ versuchen Hobby- und Profiköche, die Jury mit einem einzigen Löffel von ihrem Können zu überzeugen. Die Jury besteht aus vier festen Mitgliedern. Hinzu kommen Gastjuroren, die ihre eigenen Themen und Aufgaben mitbringen. Auch sie entscheiden darüber, wer in die nächste Runde kommt und wer die Show wieder verlassen muss. Die gekochten Speisen werden ihnen dabei auf kleinen Löffeln gereicht und blind verkostet.

Die festen Mitglieder der „The Taste“-Jury können von Staffel zu Staffel wechseln. 2025 sind Alexander Herrmann und Tim Raue erneut Teil der Jury. Beide sind schon seit vielen Jahren dabei – Raue seit Staffel 7 und Hermann seit Staffel 2. Neu im Juroren-Team sind Steffen Henssler und Elif Oskan.

Die Jury-Mitglieder haben aber nicht nur die Aufgabe, die gekochten Speisen in einer Blindverkostung zu bewerten. Gleichzeitig stehen sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Coaches zur Seite. In der ersten Folge jeder Staffel müssen die Kandidaten die Coaches zunächst von sich überzeugen. Kommen ihre Kochkünste an, werden sie in das Team eines der Coaches gewählt. Bei den folgenden Aufgaben unterstützen die Coaches dann ihre Teammitglieder.

2025 kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits zum 14. Mal um den Sieg und um 50.000 Euro. Wer gewinnt, erhält als Preis außerdem noch einen Pokal und ein eigenes Kochbuch. Moderiert wird die Show seit 2020 von der Schleswig-Holsteinerin Angelina Kirsch. Wo die Koch-Show im TV und im Stream läuft und ob die Folgen wiederholt werden, erfahren Sie hier.

Übertragung von „The Taste“ 2025 im TV und im Stream

„The Taste“ können Sie auch in der 14. Staffel 2025 sowohl im linearen TV bei Sat.1 als auch im Live-Stream bei Joyn verfolgen. Um die Koch-Show bei Joyn sehen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen Account.

Die Sendetermine von „The Taste“ 2025 starten am 22. Oktober 2025 um 20.15 Uhr. Wollen Sie die Sendungen vor der TV-Ausstrahlung im Stream sehen, geht das mit dem kostenpflichtigen Joyn-Plus-Abo (6,99 Euro im Monat, Stand Oktober 2025).

Ganze Folgen von „The Taste“ 2025 in der Wiederholung sehen

Bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen dazu, ob die Folgen der 14. Staffel im linearen TV wiederholt werden. Bei vergangenen Ausgaben wurden die Sendungen aber oft zu einer späteren Uhrzeit am selben Abend erneut bei Sat.1 oder am Wochenende nach der Erstausstrahlung bei SIXX gezeigt. Soll es flexibler sein, können Sie für die Wiederholung auf Joyn zurückgreifen. Dort sind die Folgen nach der TV-Ausstrahlung online abrufbar. Das gilt auch ohne kostenpflichtiges Joyn-Abo.

„The Taste“-Sieger der vergangenen Staffeln

Bisher gib es 13 Siegerinnen und Sieger der Koch-Show „The Taste“. Hier ist die Übersicht über alle erfolgreichen Teilnehmer:

Staffel 1: Felicitas Then mit Coach Tim Mälzer

Staffel 2 : Jan Aigner mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 3: Kristof Mulack mit Coach Tim Mälzer

Staffel 4: Marco Zingone mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 5: Lisa Angermann mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 6: Gary Leon mit Coach Roland Trettl

Staffel 7: Marko Ullrich mit Coach Alexander Herrmann

Staffel 8: Lars Fumic mit Coach Alexander Kumptner

Staffel 9: Paula Bründl mit Coach Tim Raue

Staffel 10: Jari Dochat mit Coach Tim Raue

Staffel 11: Yvonne Fries mit Coach Tim Raue

Staffel 12: Mona Hiermaier mit Coach Alexander Kumptner

Staffel 13: Katja Baum mit Coach Alexander Herrmann