Bei der Kochshow „The Taste“ müssen die Kandidatinnen und Kandidaten die vierköpfige Jury um die Starköche Alexander Herrmann, Tim Raue, Elif Oskan und Steffen Henssler von ihren Fähigkeiten in der Küche überzeugen. Die größte Herausforderung ist, dass die teilnehmenden Hobby- und Profiköche ihre Gerichte auf einem einzigen kleinen Löffel anrichten müssen.

In der ersten Folge jeder Staffel entscheidet sich zunächst, welche Kandidatinnen und Kandidaten in das Team welches Coaches kommen. Sie müssen dafür das erste Gericht kochen, dass die Jury in einer Blindverkostung probiert. Kann der jeweilige Löffel einen Coach überzeugen, bietet er oder sie dem Teilnehmer einen Platz in seinem Team an. Kommt das Gericht hingegen bei keinem der Jurymitglieder an, erhält der Koch kein Angebot und muss die Show bereits nach Folge 1 wieder verlassen.

„The Taste“ 2025: Wer ist raus nach Folge 1 am 22.10.25?

Die Sendetermine der „The Taste“ Staffel 2025 starteten am 22.10.25. Übertragen wird die Show bei Sat.1 und auf Joyn. In der ersten Folge gelang es mehreren Hobbyköchinnen und Hobbyköchen nicht, einen der Coaches von ihren Fähigkeiten am Herd zu überzeugen. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten bereits nach der ersten Folge gehen und konnten sich somit keinen Platz in einem der Teams sichern:

Nurgül Üste (50 Jahre): Der 50-Jährigen machte nicht nur die knappe Zeit für die Zubereitung und das Anrichten ihres Gerichts zu schaffen. Ihr Lammfilet mit Aubergine, Kartoffel und Dattel konnte die Jury auch geschmacklich nicht überzeugen.

Giacomo Brunetto (43 Jahre): Giacomo Brunetto versuchte sein Glück mit dem Gericht Seeteufel mit Pancetta, Pastinake und Lauch. Sein Löffel war den Juroren letztendlich aber vor allem zu überladen.

Lena Rath (32 Jahre): Die 32-Jährige bereitete Seezunge mit Jakobsmuschel, Spargel, Sauerampfer und Petersilie zu. Aber auch wenn das Gericht die Juroren Elif Oskan und Tim Raue sofort an die typische französische Küche erinnerte, musste Lena Rath die Show nach Folge 1 verlassen.

Jasmin Rullo (40 Jahre): Die Schweizerin kochte Hühnerleber mit Wachtelei, Kartoffel, Raclette-Käse, Zwiebel und Apfel. Das vom Safran dominierte Gericht konnte die Jury aber nicht überzeugen.

Das sind die Teams bei „The Taste“ 2025

Hier sehen Sie, wie die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten auf die Teams der vier Coaches verteilt sind:

Team Tim Raue

Alfred (34) aus Finning am Ammersee

Eva (40) aus Eschenburg

Pako (30) aus Stuttgart

Team Steffen Henssler

Criss (55) aus Köln

Jenny (27) aus München

Toni (22) aus Halle

Team Alexander Herrmann

Cyrill (28) aus Basel (CH)

Leo (30) aus Hamburg

Sandra (27) aus Schöfflisdorf (CH)

Team Elif Oskan

Franca (25) aus Mainz

Nicole (38) aus Baden-Baden

Viktor (32) aus München

Wie geht es weiter bei „The Taste“ 2025?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Coaches in der ersten Folge mit ihren Löffeln für sich gewinnen konnten, treten in den weiteren Folgen der Kochshow im Team des jeweiligen Jurors gegeneinander an. Sie müssen weiterhin Löffel zubereiten, die in Blindverkostungen überzeugen müssen. Einige der Aufgaben kommen wie jedes Jahr von Gastjuroren, die ihre eigenen Ideen in die Show einfließen lassen. In der letzten Folge von „The Taste“ 2025 wird dann der Sieger oder die Siegerin ermittelt. 2024 gewann die Kandidatin Katja Baum unter Coach Alexander Herrmann.