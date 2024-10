"The Taste: Jury 2024" - Das sind die Juroren in Staffel 13

"The Taste" steht bei SAT.1 2024 erneut im Sendeplan. Die Moderation übernimmt auch diesmal wieder Angelina Kirsch. Bei den Sendeterminen von "The Taste" ist zudem das altbekannte Juroren-Quartett der letzten Staffeln zu sehen. Neben bereits bekannten Gesichtern wie Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue ist auch Frank Rosin statt Nelson Müller abermals mit von der Partie. Sie alle betreuen bei „The Taste“ ihr eigenes Team.

Staffel 13 von „The Taste“ startete die Übertragung am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, um 20.15 Uhr in SAT.1 und bereits eine Woche vorher auf der sendereigenen Streaming-Plattform Joyn. Doch wer sind die Coaches? Wir liefern Ihnen einen Überblick sowie alle wichtigen Infos rund um die vier Juroren.

"The Taste": Die Jury 2024 - Wer sind die Coaches in Staffel 13?

Wir stellen Ihnen die Jury und Coaches von "The Taste" 2024 vor. Hier finden Sie eine Übersicht ihrer Person und Karriere. Wie eingangs bereits erwähnt, sind folgende Namen als Juroren und Coaches mit dabei:

Name Alexander Herrmann Beruf Koch, Gastronom, Autor Geburtstag 07.06.1970 Sternzeichen Zwillinge Geburtsort Kulmbach, Deutschland Staatsangehörigkeit Deutsch Größe 182 cm Haarfarbe Braun Augenfarbe Braun

Alexander Herrmann wurde in eine Familie von Hoteliers geboren und erlernte somit von klein auf das Kochhandwerk. Seine Ausbildung begann er an einer Hotelfachschule in Altötting, Oberbayern, gefolgt von einer Kochlehre in Nürnberg. Nach einem Praktikum in Belgien kehrte er zurück und schloss seine Meisterprüfung als bester Absolvent des Jahres ab, wobei er auch von der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet wurde. Im Jahr 1995 kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und übernahm die Position des Küchenchefs im Familienbetrieb "Herrmanns Romantik Posthotel" in Wirsberg.

Name Alexander Kumptner Beruf Koch, Fernsehkoch Geburtstag 03.06.1983 Sternzeichen Zwillinge Geburtsort Wien, Österreich Staatsangehörigkeit Österreichisch Haarfarbe Braun Augenfarbe Braun

Zwischen 2001 und 2005 absolvierte Alex Kumptner eine Kochlehre unter der Anleitung von Werner Matt im Hilton Vienna Plaza. Anschließend verbrachte er vier Jahre in Reinhard Gerers Restaurant Corso und nutzte diese Zeit, um in renommierten Restaurants in Deutschland seine Ausbildung weiterzuführen. Er arbeitete auch in verschiedenen erstklassigen Restaurants in Deutschland, um seine Kochkünste zu verfeinern. Danach folgten Stationen in Gerers K47 und Albertina Passage, beide in Wien. Im Jahr 2020 gründete Alex Kumptner die Wiener Tagesbar "Everybody’s Darling" und erweiterte sie 2021 um das Restaurant "Esszimmer", in dem er als Küchenchef tätig ist.

Tim Raue

Name Tim Raue Beruf Koch Geburtstag 31.03.1974 Sternzeichen Widder Geburtsort Berlin Staatsangehörigkeit Deutsch

Raue wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Wrangelkiez im Berliner Stadtteil Kreuzberg auf, wie er in einem Interview für Focus Style mit Jost Kaiser berichtete. Seine Kochausbildung absolvierte er im Chalet Suisse im Grunewald. Anschließend arbeitete er in verschiedenen renommierten Restaurants, darunter das „First Floor“ im Jahr 1994 und das Restaurant „Rosenbaum“ im Jahr 1997, wo er als Küchenchef tätig war. In derselben Position wechselte er im Alter von 23 Jahren zu den Kaiserstuben, wofür ihn seine Kollegen von Der Feinschmecker als "Aufsteiger des Jahres" auszeichneten.

Frank Rosin

Name Frank Rosin Beruf Koch und Gastronom Geburtstag 17.07.1966 Geburtsort Dorsten

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren. Seine Eltern betrieben einen Großhandel für Gastronomiebedarf und eine Pommesbude, wodurch er bereits in jungen Jahren mit der Gastronomiewelt in Kontakt kam. Zwischen 1982 und 1985 absolvierte er seine Kochlehre im Hotel "Monopol" und im Restaurant "Kaiserau" in Gelsenkirchen. Anschließend begab sich Frank Rosin auf eine Wanderschaft und arbeitete ein Jahr lang als Jungkoch in Kalifornien und Spanien, wodurch er seine kulinarischen Fähigkeiten um internationale Erfahrungen bereicherte. Frank Rosin ist nicht nur als Koch und Restaurantbesitzer tätig, sondern auch als Berater und Moderator für Gastronomiebetriebe. Seit 2011 bietet er in seiner Sendung "Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf" auf Kabel Eins seine Hilfe für Restaurantbesitzer in schwierigen Situationen an, um ihr Image und ihre Küche zu verbessern. Darüber hinaus bemüht er sich in der Sendung "Rosins Kantinen" auf demselben Sender darum, Kantinenbetrieben in finanzieller Schieflage unter die Arme zu greifen.