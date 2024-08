Jury bei „The Tribute“: Das sind die Juroren

Im August startet die neue Show „The Tribute“ bei SAT.1. In insgesamt fünf Folgen sucht eine dreiköpfige Jury dabei nach der besten Coverband Deutschlands. Bewertet werden dabei Stimme, Performance und Sound. Die Sieger erhalten als Preis ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum. Die Moderation von „The Tribute - Die Show der Musiklegenden“ übernimmt Matthias Opdenhövel. Inspiriert ist das Konzept vom niederländischen Original „The Tribute – Battle of the Bands“.

Sie wollen wissen, wann genau „The Tribute“ losgeht und welche Stars in der Jury sitzen? Die Antworten und Infos zu den Juroren haben wir hier für Sie.

„The Tribute": Wann geht es los?

Diese drei Stars sitzen bei „The Tribute - Die Show der Musiklegenden“ in der Jury:

Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld ist in erster Linie als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Allerdings kann sie auch schon einige Erfahrung als Jury-Mitglied vorweisen: So fungierte sie von Staffel 6 bis 8 als Coach bei „The Voice of Germany.“ Außerdem war sie in zwei Staffeln von „The Voice Senior“ als Jurorin mit dabei. Im Dezember 2021 erschien ihr Album „Change“, welches gleichzeitig ihr erstes komplett englischsprachiges Album ist. Über „The Tribute“ äußert sich die 44-Jährige wie folgt: „Die damaligen Musiklegenden haben Stars von gestern und heute geprägt und dadurch wiederum neue Musik beeinflusst. Die guten alten Zeiten erinnern uns eben auch an eine Phase, wo Musik noch echt und handgemacht wurde. Und genau in diesen Vibe kommen wir wieder mit ‚The Tribute‘.“

Conchita Wurst

Conchita Wurst ist die Kunstfigur des Österreichers Thomas „Tom“ Neuwirth. Als Conchita gewann er 2012 mit dem Titel „Rise Like A Phoenix“ den 59. Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Ende 2019 saß er neben Heidi Klum und Bill Kaulitz in der Jury der ProSieben-Show „Queen of Drags“. Im Folgejahr moderierte er an der Seite von Steven Gätjen den von Stefan Raab produzierten Free European Song Contest. Bei der 2020 ausgestrahlten Sendung „FameMaker“ trat Neuwirth erstmals im deutschen Fernsehen nicht als Conchita auf. Bei „The Tribute“ ist er wieder mit seiner Kunstfigur zu sehen. „Freut Euch auf Hits, Hits und Hits! Altbekannte Songs, zum Mitsingen und teilweise auch zum in Erinnerungen schwelgen. Genauso wie das Studiopublikum sehr viel Spaß hatte, glaube ich, dass es beim Zuschauen zu Hause genauso lustig ist“, sagt Wurst über die Sendung.

Bertram Engel

Bertram Engel ist von Beruf Schlagzeuger und unter anderem im Panikorchester von Udo Lindenberg aktiv. Außerdem arbeitet er seit über vier Jahrzehnten als Schlagzeuger für Peter Maffay. Bertram Engel ist dabei an Studioaufnahmen und auf der Bühne als Schlagzeuger, Komponist sowie als Produzent beteiligt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau betreibt er die Engelart Galerien in Seefeld/Tirol. Bei „The Tribute“ fungiert der 66-Jährige als Experte für die instrumentelle Ausführung der Bands. „Die Sendung bietet toll interpretierte Popmusik der letzten Dekaden. Das Highlight wird sein, den Bands Woche für Woche dabei zuzuschauen, wie sie besser werden und positiv gegen die Konkurrenz kämpfen, um die Show zu gewinnen“, sagt der Schlagzeuger.