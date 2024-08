„The Tribute“: Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

„Everyone‘s a winner“ sangen Hot Chocolate 1978 - ob das auch für ihre Coverband Cool Chocolate gilt, wird sich im Laufe der Sat.1-Sendung „The Tribute“ herausstellen. Denn bei dem Musikformat treten 12 Coverbands vor eine Jury und das TV-Publikum, um zu beweisen, wie nahe sie an das jeweilige Original kommen. Gecovert werden unter anderem Rod Stewart, Robbie Williams und die Beatles. Die Jury aus Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel entscheidet darüber, wie gelungen Gesang, Instrumente, Auftritt und Outfits sind.

Die Sat.1-Show wurde aus den Niederlanden adaptiert, dort lief sie unter dem Titel „The Tribute – Battle of the Bands”. Bei der deutschen Ausgabe winkt den Gewinnern nicht nur TV-Ehre, sondern auch die Möglichkeit, vor bis zu 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im RuhrCongress in Bochum aufzutreten.

Sie wollen wissen, wann und wo man „The Tribute“ ansehen kann und wer die Sendung moderiert? Wir haben alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator.

Start von „The Tribute“ auf Sat.1

„The Tribute“ startet Mitte August im linearen TV auf Sat.1. Genauer genommen geht die Show am Freitag, dem 16. August 2024, zum ersten Mal auf Sendung. Online kann man das Format allerdings schon etwas früher ansehen, denn beim Streaminganbieter Joyn läuft die erste Ausgabe bereits eine Woche zuvor, nämlich am 9. August 2024.

Sendetermine von „The Tribute“

Nach der ersten Ausgabe von „The Tribute“ folgen sowohl im linearen TV als auch im Stream noch vier weitere Ausgaben. Damit ergibt sich folgender vorläufiger Sendeplan für „The Tribute“ im linearen TV auf Sat.1.:

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: Freitag, 6. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 5: Freitag, 13. September 2024, 20.15 Uhr

Nachdem die erste Folge von „The Tribute“ bei Joyn bereits am 9. August 2024 läuft, erfolgt der Upload der Folgen online nach diesem Schema:

Folge 1: Freitag, 9. August 2024

Folge 2: Freitag, 16. August 2024

Folge 3: Freitag, 23. August 2024

Folge 4: Freitag, 30. August 2024

Folge 5: Freitag, 6. September 2024

So läuft die Übertragung von „The Tribute“ im TV und Stream

Wer „The Tribute“ verfolgen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen lassen sich die Ausgaben der Sendung im linearen TV ansehen. Dazu muss man als Zuschauerin oder Zuschauer lediglich pünktlich zum entsprechenden Sendetermin den Fernseher anschalten. Die zweite Option ist das Streamen der Folgen über die Plattform Joyn. Für den Zugriff auf viele Serien, Folgen und Streams muss man sich hier lediglich mit der Mailadresse registrieren - für einige Inhalte ist aber auch ein kostenpflichtiges Joyn+-Abonnement notwendig. Dafür werden 6,99 Euro im Monat fällig. Mehr Informationen gibt es auf der Joyn-Webseite.

Wiederholung von „The Tribute“ - So kann verpasste Folgen ansehen

Inwiefern die Folgen von „The Tribute“ im linearen TV wiederholt werden, ist noch nicht klar. Über die Streamingplattform Joyn gibt es aber in jedem Fall die Möglichkeit, die Folgen auch nach der TV-Ausstrahlung noch anzusehen.

Matthias Opdenhövel ist Moderator von „The Tribute“

Moderiert wird „The Tribute“ von Matthias Opdenhövel, der im /Sat.1-Kosmos bereits die ein oder andere Musikshow übernommen hat. So führt er beispielsweise seit zehn Staffeln durch „The Masked Singer“ auf ProSieben - eine Sendung, bei der kostümierte Prominente singen, bis sie enttarnt werden. Und auch bei der jüngsten Wiederauflage der Musikshow „Hast du Töne“ auf Sat. 1 übernahm Opdenhövel die Rolle des Moderators.

Seine Rolle als Moderator von Musiksendungen kommt nicht von irgendwo, denn zu Beginn seiner Fernsehkarriere Mitte der 90er arbeitete Opdenhövel einige Jahre für den Musiksender VIVA. 2010 moderiert er außerdem den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest sowie die Verleihung des Musikpreises Echo. Ansonsten kennt man Opdenhövel vor allem aus sportlichen Formaten. Zwischen 2011 und 2021 moderiert er die ARD-Sportschau und berichtete für den Sender von den Fußball-Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie der Weltmeisterschaft 2014. Zwischen September 2021 und Dezember 2023 führte er zudem mit Linda Zervakis durch „Zervakis & Opdenhövel. Live“, einer nach den beiden Moderatoren benannten Nachrichten- und Infotainment-Sendung auf ProSieben.

Jury bei „The Tribute“ - Sie bewerten die Künstler

Die Jury bei „The Tribute“ besteht aus drei Musikerinnen und Musikern, die selbst lange Karrieren im Showgeschäft zurückblicken können: Yvonne Catterfeld, Bertram Engel und Conchita Wurst bewerten die Cover-Bands. Catterfeld ist als Sängerin in erster Linie für deutschsprachige Texte bekannt und landete vor allem Mitte der 200er einige musikalische Erfolge. Engel ist als Schlagzeuger für Peter Maffay und Udo Lindenberg tätig und Conchita Wurst gewann 2014 mit „Rise Like A Phoenix“ den Eurovision Song Contest.

Diese Bands treten bei „The Tribute“ auf

12 Band stellen sich in fünf Folgen von „The Tribute“ der Jury. Die Cover-Künstler kommen dabei aus ganz unterschiedlichen musikalischen Richtungen. So ist beispielsweise sowohl eine Beatles-, als auch eine Fanta4- und ein Sting-Coverband vertreten. Besonders interessant: Juror Bertram Engel spielt als Schlagzeuger für Udo Lindenberg und Peter Maffay und wird sich deshalb sicherlich die Maffay- und Lindenberg-Coverbands besonders genau anschauen. Das sind die Bands in der Übersicht:

„The Beatles Revival Band” – Coverband von The Beatles aus Frankfurt am Main

„Vier Gewinnt“ – Coverband von Die Fantastischen Vier aus Osnabrück

„A Tribute to Amy” – Coverband von Amy Winehouse aus Köln

„ROX!” – Coverband von Roxette aus Emmen (Niederlande)

„The Robbie Experience” – Coverband von Robbie Williams aus Straelen

„MaffayPur“ – Coverband von Peter Maffay aus Stuttgart

„Stingchronicity“ – Coverband von Sting aus Koblenz

„Cool Chocolate” – Coverband von Hot Chocolate aus Remscheid

„Mr. Rod” – Coverband von Rod Stewart aus Bad Doberan

„Der Udonaut & die Paniker“ – Coverband von Udo Lindenberg & Das Panikorchester aus Hamburg und Schleswig-Holstein

„Memories“ – Coverband von Maroon 5 aus Graz (Österreich)

„Bounce” – Coverband von Bon Jovi aus Wülfrath