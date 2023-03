Coach bei "The Voice Kids" 2023: Alvaro Soler spricht fünf Sprachen

Alvaro Soler ist auch in Staffel 11 bei "The Voice Kids" wieder als Coach dabei. Hier stellen wir Ihnen den Künstler im Porträt vor.

Auch in diesem Jahr ist der Musiker Alvaro Soler wieder als Coach bei " The Voice Kids" 2023 dabei und unterstützt, wie bereits in der vergangenen Staffel, die Kids in seinem Team. Hier stellen wir Ihnen den Künstler genauer im Porträt vor, der im Laufe der Sendetermine von "The Voice Kids" 2023 um den Sieg kämpfen wird.

The Voice Kids: Alvaro Soler wuchs international auf und spricht einige Sprachen

Alvaro Soler, der am 9. Januar 2023 seinen 32. Geburtstag feierte, wurde im spanischen Barcelona geboren. Dennoch hat der Sänger multikulturelle Wurzeln: Sein Vater stammt aus Deutschland, seine Mutter ist Spanierin mit belgischem Hintergrund.

Im Alter von zehn Jahren zog es Alvaro Soler gemeinsam mit seinen Eltern ans andere Ende der Welt. Sieben Jahre langt lebte die Familie in Tokio, wo Alvaro Soler eine deutsche Schule besuchte. Seine Leidenschaft zur Musik entdeckte der Sänger bereits hier, als Mitglied einer Schülerband. Dem vielen Reisen verdankt der Künstler auch seine Sprachbegabung. Neben seinem musikalischen Talent setzt er dabei auch auf seine Internationalität und seine beeindruckenden Sprachkenntnisse. Denn außer Deutsch, Spanisch und Englisch spricht Alvaro auch fließend Katalanisch, Italienisch und Japanisch. Ob ihm das hilft, den Sieg in Staffel 11 von "The Voice Kids" nach Haus zu bringen? Fest vorgenommen hat er sich das auf alle Fälle.

Zurück in Barcelona studierte der Musiker Industriedesign, blieb der Musik jedoch nach wie vor treu. Mit der Band "Urban Lights", die er mit zwei Freunden und seinem Bruder gründete, nahm der Künstler an einer spanischen Castingshow teil, wo er es bis ins Finale schaffte.

Porträt: Alvaro Soler nahm Song mit Jennifer Lopez auf

"El Mismo Sol", eine Single auf seinem ersten Album "Eterno Agosto", wurde nach der Veröffentlichung 2015 schnell zum internationalen Erfolg. Der Song erreichte allein auf Youtube 170 Millionen Aufrufe, wodurch Weltstar Jennifer Lopez auf den Künstler aufmerksam wurde. Diese war so begeistert, dass sie den Titel noch einmal gemeinsam mit Alvaro Soler aufnahm und ihn auf vielen Konzerten live performte.

Das sind die Songs, durch die Alvaro Soler berühmt wurde:

"El Mismo Sol" aus dem Jahr 2015

"Sofia" aus dem Jahr 2016

"La Cintura" aus dem Jahr 2018

"La Libertad" aus dem Jahr 2019

"Magia" aus dem Jahr 2021

"Mañana" aus dem Jahr 2021

"Candela" aus dem Jahr 2022 (gemeinsam mit Nicos Santos)

"The Voice Kids": Alvaro Soler hat bereits Erfahrung beim Coaching

Auch als Coach hat Alvaro Soler bereits Erfahrung. In Staffel 10 der italienischen Ausgabe von "X-Factor" saß der heute 32-Jährige in der Jury und betreute die Band "Soul System", die letztlich den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Zudem ist auch der berühmte Coach-Stuhl bei "The Voice Kids" nicht neu für den Musiker. Im Jahr 2022 betreute der bereits ein Team des Musikwettbewerbs. Zum Sieg reichte es jedoch damals nicht. Seine beste Kandidatin Isabella ging mit dem fünften Platz aus der Sendung. In diesem Jahr möchte der Sänger dies jedoch ändern und sich den Titel holen.

Weitere Jury-Mitglieder bei "The Voice Kids" 2023 sind Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler, Smudo und Michi Beck. (AZ)