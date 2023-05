"The Voice Kids 2023": Kandidaten heute am 5. Mai in Folge 9

Auf Sat.1 ist heute die letzte Folge von "The Voice Kids" vor dem Finale zu sehen. Wer ist noch dabei? Wir stellen Ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten vom 5. Mai vor.

Heute am 5. Mai 2023 läuft die 9. Folge " The Voice Kids". Die Übertragung der vorletzten Folge findet zum gewohnten Sendetermin um 20.15 Uhr wieder auf dem Privatsender Sat.1 zur Prime Time statt. Die jungen Talente zwischen sieben und 15 Jahren haben heute wieder die Möglichkeit, dem Titel "The Voice Kids" einen Schritt näher zu kommen. Nachdem die Blind Auditions vorbei sind, folgen nun die Knockouts. Die Knockout-Runden stellen in diesem Jahr eine neue Phase der Show dar. Diese folgt direkt auf die Blind Auditions und entscheidet darüber, welche Talente ins Finale gelangen.

"The Voice Kids" ist ein Ableger zur Haupt-Show "The Voice of Germany", bei der die Coaches während der Blind Auditions mit dem Rücken zur Bühne sitzen und die Talente nur nach ihrem Gehör bewerten, ohne sie zu sehen. Wenn mehrere Coaches Interesse an einem Talent haben, liegt die Entscheidung beim Talent, welchem Team es beitreten möchte. Im Gegensatz zur Hauptshow treten bei "The Voice Kids" Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren auf.

Erfahren Sie hier, welche Kandidaten in der heutigen Folge dabei sein werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"The Voice Kids": Die Kandidaten heute am 5. Mai 2023

In Folge 9 heute stellen diese 26 Kandidatinnen und Kandidaten ihr Gesangstalent in den Knockouts unter Beweis:

Team Lena:

Amira (14) aus Serinchamps (BG):

Amiras Eltern haben ihr ihre kreative Ader wohl in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist Sängerin und spielt zahlreiche Instrumente, und schon als Kind konnte Amira mit ihr im Tonstudio mitwirken. Neben ihrer Leidenschaft für Musik liest Amira gerne und schreibt ihre eigenen Geschichten.

Amira. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Norah und Martha aus Rellingen, 14 und 13

Die Mädels sind Nachbarinnen und enge Freundinnen. Während Nora bereits seit zehn Jahren tanzt, ist Marthas Hobby das Reiten. Kennengelernt haben sich beide bei der Stagekids-Musical-Company, bei der sie einmal pro Woche Unterricht haben.

Martha & Nora. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Melaniia (14) aus Vreden:

Melaniia ist eine junge Sängerin, die in der Ukraine aufgewachsen ist. Sie musste jedoch mit ihrer Mutter aufgrund des Krieges in ihrer Heimat nach Deutschland fliehen und lebt jetzt bei einer deutschen Familie. Melaniia hat sich entschieden, bei The Voice Kids mitzumachen, um mehr Aufmerksamkeit auf die Kriegssituation in ihrer Heimat zu lenken. Für sie bedeutet Musik alles und sie ist ihre größte Leidenschaft. Bereits seit ihrem achten Lebensjahr besucht sie eine Gesangsschule und hat im Jahr 2021 einen internationalen Gesangswettbewerb in der Ukraine gewonnen.

Melaniia. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Alexandra (13) aus Bad Nauheim:

Alexandra ist sehr abenteuerlustig und träumt davon, mit 18 Jahren einen Motorradführerschein zu machen und auch andere Nervenkitzel wie Bungee-Jumping oder Paragliding auszuprobieren. Obwohl sie gerne Adrenalin spürt, findet sie es schwierig, vor einem Publikum zu singen. Ihren ersten Auftritt hatte sie mit neun Jahren auf einem Weihnachtsmarkt und sie hat vor kurzem einer Musikschulband beigetreten.

Alexandra. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Roberta (14) aus Madrid (ESP):

Roberta, die in Madrid mit ihren Eltern und Geschwistern lebt, arbeitet intensiv an ihrer Musikkarriere. Sie hat bereits vor 3.000 Menschen in Palma mit der 80er-Jahre-Popgruppe "Nacha Pop" aufgetreten und zusammen mit Dennis Mansfeld den Song "Viva la Vida" aufgenommen, der auf den Balearen den ersten Platz erreichte.

Roberta. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Nathalie (8) aus Schwabmünchen:

Seit etwa drei Jahren trainiert Nathalie Taekwondo im Verein und hat in dieser Zeit den blau-weißen Gürtel erworben. Ihre musikalische Begabung hat sie möglicherweise von ihrer Mutter geerbt, die am Konservatorium in der Slowakei Gesang studiert hat. Nathalie selbst bevorzugt Pop, R'n'B, Soul und klassische Musik.

Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Felix (8) aus Wallhausen:

Felix ist äußerst sportlich. Er geht jede Woche zum Reitunterricht. Zusätzlich spielt er zweimal pro Woche Fußball und ist ein großer Fan des 1. FC Kaiserslautern, ebenso wie sein musikalisches Idol Mark Foster. Darüber hinaus ist Felix von der Schönheit des Weltalls begeistert und träumt davon, entweder als Astronaut oder als Feuerwehrmann zu arbeiten.

Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Daniella (9) aus Kassel:

Daniella liebt es, Lieder von bekannten Musikgrößen wie Adele und Whitney Houston zu singen und sich an deren Songs zu wagen. Sie hatte bereits einen Auftritt in der Kirche, in der sie und ihre Mutter beten. Außerdem hat Daniella viel Reiseerfahrung, da sie regelmäßig die Familie mütterlicherseits in Äthiopien besucht und auch ihr Vater, der in Dubai arbeitet und lebt, oft besucht wird.

Daniella. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Valentina (10) aus Upgant-Schott:

Valentina hat eine außergewöhnliche Leidenschaft: Kuscheltiere! Sie ist im Besitz von über 400 Stofftieren und bezeichnet sich selbst als die "Bürgermeisterin von Kuscheltierhausen". Gemeinsam mit ihrer Mutter organisiert sie regelmäßig Disco-Abende mit Musik, einer Discokugel und einem Karaoke-Wettbewerb zwischen Mutter und Tochter.

Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Miya (9) aus München:

Die Oma von Miya, die in ihrer Vergangenheit im Chor gesungen hat, ist ihr größter Fan und unterstützt sie tatkräftig bei The Voice Kids. Miya hat viel mit ihrer Oma am Telefon geübt, um sich auf ihren Auftritt vorzubereiten. Miya hat auch eine natürliche Sprachbegabung und beherrscht neben Deutsch auch fließend Englisch und Tschechisch. Außerdem hat sie das Ziel, die Muttersprache ihres Vaters, nämlich Indisch, zu erlernen.

Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Team Fanta-4:

Eywa aus Weilmünster, 12

Eywa hat für ihr Alter ein ungewöhnliches Hobby: Sie hat eine Tätowiermaschine, mit der sie auf Kunsthaut an ihren Fähigkeiten arbeitet. Ein kleines Tattoo durfte sie an einem Freund ihrer Mutter bereits stechen. Zudem schminkt sie Horror-Make-Ups, weshalb es nicht verwundert, dass sie später Maskenbildnerin werden möchte.

Eywa. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Damian (11) aus Wiesbaden:

Damian wurde durch das Singen in der Kirche für die Musik begeistert. Er tanzt gerne und überall und versucht dabei Schritte von Detlef D! Soost nachzuahmen. Zudem trainiert er zweimal pro Woche gemeinsam mit seinem Bruder Taekwondo und hat bereits den gelb-grünen Gürtel erreicht.

Damian. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Lotte (9) aus Salzhemmendorf:

Lotte ist eine leidenschaftliche Pferdeliebhaberin und hat in den letzten vier Jahren Reitunterricht genommen. Sie hat sich auf Springreitturniere spezialisiert und nimmt an Wettkämpfen teil. Ihr größter Traum ist es, eine Pferderanch zu gründen, auf der sie kranke und verletzte Pferde aufnehmen und rehabilitieren kann.

Lotte. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Aaliyah (9) aus Hamburg:

Aaliyah hat die Musik förmlich geerbt: Ihr Vater war Mitglied der Boyband N.Y.C.C. und erlangte Ende der 90er Jahre mit der Coverversion von "You Gotta Fight for Your Right (To Party!)" von den Beastie Boys ihren größten Erfolg. Ihr Vater ist ihr größtes Vorbild und Aaliyah teilt seine Leidenschaft für Musik. Sie liebt Karaoke und singt besonders gerne Disney-Lieder.

Aaliyah. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Lui (8) aus St. Johann im Pongau:

Lui versucht sich bereits als Songwriter und arbeitet gerade an seinem vierten Lied. Er hat auch schon Bühnenerfahrung gesammelt, indem er vor der gesamten Schule beim Abschlussabend gesungen hat. Sein Lieblingssänger ist CRO und er würde ihn gerne einmal treffen. Lui liebt die Berge und geht gerne wandern, Mountainbiken oder Skifahren, typische Aktivitäten für einen begeisterten Österreicher.

Team Alvaro:

Lui. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Thinarie (14) aus Stuttgart:

Thinaries Eltern stammen aus Sri Lanka und iher Lieblingsband ist die K-Pop Gruppe "Black Pink". Aus diesem Grund möchte sie auch unbedingt nach Südkorea reisen. Aufgrund ihres Interesses für das Weltall möchte sie später Astronautin werden.

Thinarie. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Svea (14) aus Bad Schussenried:

Svea hat ihre Liebe zur Musik von ihrem Onkel geerbt, der verschiedene Instrumente spielt und Mitglied in einem Polizeiorchester war. In ihrer Freizeit malt und zeichnet sie gerne oder besucht Kunstausstellungen. Außerdem interessiert sie sich sehr für Meeresbiologie und Pflanzen, was auch ihr Traumberuf als Biologin widerspiegelt.

Svea. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Manon (15) aus München:

Manon begeistert sich sehr für Musik und hat Künstler wie Demi Lovato, Adele und Alvaro zu ihren Favoriten erkoren. Daher freut sie sich sehr darauf, auf die Bühne von TVK zu treten, zumal Berlin ihre Lieblingsstadt ist. In ihrer Freizeit betreibt die Fünfzehnjährige seit fünf Jahren Geräteturnen in einem Verein. Darüber hinaus ist sie sehr reiselustig und unternimmt gerne Trips mit ihrer Familie.

Manon. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Katharina (13) aus Staig:

Katharina teilt ihre Leidenschaft fürs Singen mit einer weiteren Leidenschaft: dem Showtanz. Einmal in der Woche trainiert sie dafür in einer Tanzschule. In ihrem kleinen Dorf verbringt die 13-Jährige gerne Zeit mit ihrem Vater beim Kartenspiel oder beim Spielen mit den beiden Familienhunden.

Katharina. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Adrian (14) aus Eynatten (BG):

Adrian ist sportbegeistert, der insbesondere eine Liebe zum Tennis hat. Regelmäßig trainiert er fleißig und nimmt an lokalen Turnieren teil, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Nebenbei engagiert er sich auch bei den Pfadfindern und im Handball. Auch im schulischen Bereich zeigt Adrian sein Talent, indem er im Schulchor aktiv ist und seine musikalische Seite zum Ausdruck bringt.

Adrian. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Team Wincent:

Malina (14) aus Hamburg:

Malina ist sehr leidenschaftlich und engagiert in ihrer Band namens "Night Line". Die Band hat sogar einen Proberaum in der Schule, in dem sie regelmäßig proben. Malina teilt ihre Leidenschaft mit ihren talentierten Bandkollegen, darunter Niki am Schlagzeug, Joshi am Klavier, Nils an der Gitarre und ihr Musiklehrer, der sie am Bass unterstützt. Ihr Talent und Engagement in der Musik haben ihr sogar die Möglichkeit gegeben, zusammen mit Max Giesinger einen Song auf der Bühne zu performen.

Malina. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Melanie (14) aus Taxenbach

Melanie liebt Rock und Heavy Metal - eine Leidenschaft, die sie mit ihrer Mutter verbindet. Die beiden genießen es gemeinsam zur Musik abzugehen. Später möchte die 14-Jährige entweder KFZ-Mechanikerin oder Malerin werden.

Melanie. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Milo (14) aus Hamburg:

Der 14-jährige Milo stammt aus Hamburg und hat seine musikalischen Fähigkeiten von seinem Vater geerbt, der seit 40 Jahren Schlagzeug spielt und früher in einer Band aktiv war. Milo hat auch eine große Leidenschaft für das Kochen und bevorzugt das gemeinsame Kochen mit seiner Schwester für die gesamte Familie. Darüber hinaus ist er auch künstlerisch sehr talentiert und hat vier Jahre lang eine Mal- und Zeichenschule besucht.

Milo. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Jayden (14) aus Duisburg:

Jayden ist ein aufstrebender Jungmusiker, der sich mit Begeisterung der Gitarrenmusik verschrieben hat. Seit einem Jahr übt er hartnäckig und konzentriert, manchmal sogar bis zu fünf Stunden täglich. Zusammen mit seinem älteren Bruder, der Beats kreiert, kreiert Jayden oft Musik, indem er seine Stimme hinzufügt. Fast jeden Tag nimmt er einen gecoverten Song auf und Shawn Mendes ist einer seiner Lieblingskünstler.

Jayden. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Jette (14) aus Neuwied:

Jette wächst in einer Familie auf, die stark von Musik geprägt ist. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater und ihre Geschwister sind musikalisch begabt und spielen verschiedene Instrumente wie Trommel, Klavier, Bratsche und Blockflöte. Jette selbst hat sich für das Fagott entschieden und erlernt dieses Instrument mit Begeisterung. Neben ihrer Liebe zur Musik hat Jette auch eine sportliche Seite und besucht einmal wöchentlich das Leichtathletiktraining.