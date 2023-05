"The Voice Kids" 2023: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 11

"The Voice Kids" läuft aktuell mit neuen Folgen im TV. Wie liegen die Sendetermine von Staffel 11? Das erfahren Sie hier. Außerdem gibt es viele weitere Infos zur Sendung.

Aktuell läuft die 11. Staffel von "The Voice Kids" bei Sat.1. Junge Talente zwischen sieben und 15 Jahren haben wieder die Möglichkeit, den Titel "The Voice Kids" zu gewinnen. Die Kids singen auf der Bühne, während die Coaches ihnen den Rücken zukehren. Sobald ein Coach ein Talent ins Team holen möchte, kann "gebuzzert" werden. Wenn sich mehrere Coaches umdrehen, hat das Talent die Wahl aus den insgesamt vier Teams.

Möchten Sie gern die Einzelheiten zu Sendeterminen und Sendezeit der 11. Staffel von "The Voice Kids" 2023 erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig - wir haben alle Infos zur Talentshow.

"The Voice Kids" 2023 heute: Sendetermine und Sendezeit

Sat.1 hat alle Sendetermine von Staffel 11 seiner Casting-Show "The Voice Kids" 2023 veröffentlicht. Hier sind sie:

Folge 1: Freitag, 10. März 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 2: Freitag, 17. März 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 3: Freitag, 24. März 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 4: Freitag, 31. März 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 5: Freitag, 7. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 6: Freitag, 14. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 7: Freitag, 21. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 8: Freitag, 28. April 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 9: Freitag, 5. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

Folge 10: Freitag, 12. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und bei Joyn

In der vergangenen Jubiläumsstaffel gab es insgesamt sechs Blind Auditions, zwei Episoden mit den Battles, eine mit den Sing-Offs und am Ende das große Finale. Daher dürfte die 11. Staffel von "The Voice Kids" 2023 ähnlich aufgebaut sein. Hier haben wir eine Übersicht zur vorigen Runde für Sie:

Folge 1: Blind Audition 1

1 Folge 2: Blind Audition 2

2 Folge 3: Blind Audition 3

3 Folge 4: Blind Audition 4

4 Folge 5: Blind Audition 5

5 Folge 6: Blind Audition 6

6 Folge 7: Battles 1

Folge 8: Battles 2

Folge 9: Sing-Offs

Folge 10: Finale

Welche Coaches sind bei "The Voice Kids" 2023 dabei ?

Überraschungen gibt es bei der Jury von "The Voice Kids" 2023 nicht: "Same procedure as last year".

Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier waren bereits 2021 sowie 2022 als Coaches dabei. Sie sitzen auch 2023 auf den roten Stühlen. Das gleiche gilt für Lena Meyer-Landrut. Auch sie war letztes Jahr ebenfalls dabei und gilt mittlerweile schon als Urgestein der "The Voice Kids"-Coaches - bisher gehörte sie siebenmal zum Team der Coaches.

Die Moderation übernehmen Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Außerdem werden fast 20 Stars - persönlich oder in einer exklusiven Video-Botschaft - die Zuschauerinnen und Teilnehmer bei den Blind Auditions überraschen:

BVB-Star Marco Reus

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev

UK-Star Calum Scott

TikTok-Stars Elevator Boys

Zwillinge Bill Kaulitz & Tom Kaulitz

Schauspieler Emilio Sakraya

"The Taste"-Juror Nelson Müller

Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann

Moderatorin Enie van de Meiklokjes

Moderator Matthias Opdenhövel

Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba

Singer-Songwriter Max Giesinger

Musiker Michael Schulte

Austro-Popstar Alexander Eder

"The Voice Kids"-Sieger Egon Werler

Übertragung und Wiederholung von "The Voice Kids" 2023

Die Übertragung von "The Voice Kids" 2023 gibt es auf Sat.1 im Free-TV. Wer eine Wiederholung sehen möchte, findet ganze Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn.