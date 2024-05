Wer ist raus bei "The Voice Kids" gestern am 3. Mai 2024?

In Folge 7 von "The Voice Kids" 2024 ging es weiter mit den Battles. Welche Talente nahmen teil? Und welche Songs wurden gesungen? Hier erfahren Sie es.

Bei den Battles von " The Voice Kids" treten üblicherweise Kandidaten aus den Gruppen der Coaches, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo, gegeneinander an. Dabei muss sich jeder Kandidaten gegenüber seinen eigenen Gruppenmitgliedern beim Singen eines gemeinsamen Songs beweisen - doch nur jeweils ein Kandidat kommt hierbei weiter in die nächste Runde der Sing-Offs.

Auch am 3. Mai, laut den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 die siebte Folge der Staffel, haben an den Battles verschiedene Kandidaten teilgenommen. Doch wie sahen die Battles der Trios am 3. Mai 2024 aus? Und welche Songs wurden performt? Das erfahren Sie im weiteren Verlauf des Artikels. Eines steht aber schon mal fest: Die Übertragung von "The Voice Kids" 2024 übernimmt im Free-TV Sat.1.

Die Battles bei "The Voice Kids" am 3. Mai 2024: Wer ist raus?

Pro Coaches-Team treten je zwei Dreiergruppen auf. In Folge 7 am 3. Mai waren folgende acht Battles bei "The Voice Kids" 2024 dran:

Team Lena

Alexandra, Bjarne und Anabel

Alexandra, Bjarne und Anabel singen bei den Battles das Lied "Viva La Vida" von Coldplay. Coach Lena beschreibt alle drei Talente als einzigartig. Dieses Battle sei das Battle der ausdrucksstarken Stimmen. Bjarne kann sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Tilda, Anand und Leonardo

Das zweite Trio aus Team Lena singt "Go Your Own Way" von Fleetwood Mac. Tilda, Anand und Leonardo sind die ältesten Kandidaten aus Lenas Gruppe und passend von der Stimme her am allerbesten zueinander. Anand geht am Ende als Gewinner aus dem Battle.

Team Alvaro

Bellamore, Isa und Victoria

Bellamore, Isa und Victoria von Team Alvaro singen "I'll Stand By You" von The Pretenders bei den Battles am 3. Mai. Ihr Coach sagt zur Songauswahl, dass es ein echter Klassiker sei und dass die drei Mädchen, echte Fans alter Songs sein. Jede von ihnen singe auf eigene Weise. Victoria gewinnt das Battle.

Yuval, Simón und Noah

Coach Alvaro stellt das Trio bestehend aus Yuval, Simón und Noah auf die harte Probe. Die drei sehr unterschiedlichen Gesangstalente singen einen sehr schwierigen Song: "All For Love" von Bryan Adams, Rod Stewart & Sting. Simón kann am Ende am meisten Überzeugen.

Team Fanta

Lilian, Kai und Linus

Das Coaches-Duo Michi Beck und Smudo fordern mit der Songauswahl für dieses Trio, die unterschiedlichen Fähigkeiten von Lilian, Kai und Linus heraus. Die drei Kandidaten müssen nämlich "Stan" von Eminem feat. Dido rappen. Lilian muss ihr Temperament dem Song anpassen, während Kai beim Rappen auf Texthänger achten muss und Linus eher Fan von Deutsch-Pop ist. Schlussendlich kann Kai die Coaches von sich überzeugen.

Nahla, Maleen und Malya

Nahla, Maleen und Malya aus Team Fanta singen das Lied "Never Gonna Not Dance Again" von PINK. Laut den Coaches sind die drei Kandidatinnen immer guter Laune; so auch ihr Battle-Song. Malya geht als Gewinnerin aus dem Battle.

Team Wincent

Lucas, Antonia und Erika

Das Lied dieses Trios ist "Musik Sein" von Wincent Weiss. Coach Wincent traut seinen "Minis" zu, dass sie eine gute Version seines eigenen Songs vortragen werden. Erika überzeugt ihn dabei wohl am meisten.

Jakob, Greta und Lennart

Jakob, Greta und Lennart singen mit "It's A Beautiful Day" von Michael Bublé einen schwierigen Song. Laut Coach Wincent müssen die drei Kandidaten beim Singen an den schönsten Tag ihres Lebens denken, um die Gefühle des Songs vortragen zu können. Jakob gewinnt das Battle und darf sich jetzt auf die Sing Offs freuen.