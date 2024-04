"The Voice Kids" heute am 26. April 2024: Das sind die ersten Battles

Bei "The Voice Kids" 2024 finden in Folge 6 die ersten Battles statt. Alle Infos zu den einzelnen Trios und Songs gibt es hier.

Den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 zufolge läuft am Freitag, dem 26. April, bereits die sechste Folge der Castingshow. Die Blind Auditions der 12. Staffel sind mittlerweile vorüber, die jeweiligen Teams der diesjährigen Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo stehen fest. Nun müssen die jungen Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen der Battles erneut vor der Jury ihre Gesangskünste unter Beweis stellen. Die Übertragung von "The Voice Kids" 2024 übernimmt wie gewohnt der Sender SAT.1.

Immer drei Talente aus einem Team performen dabei gemeinsam einen Song, aber pro Gruppe kann es letztendlich nur einer von ihnen in die Sing-Offs und damit in die nächste Runde schaffen. Wie die Trios in den ersten Battles am 26. April aussehen und welche Songs vorgetragen werden, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das sind die Battles und Songs bei "The Voice Kids" 2024 am 26. April

In der ersten Runde der Battles treten pro Team zwei Dreiergruppen auf. Folgende acht Battles werden bei " The Voice Kids" 2024 in Folge 6 am 26. April ausgetragen:

Team Lena

Emilia, Fiona und Miray

Emilia, Fiona und Miray performen in der ersten Runde der Battles gemeinsam den Song „What Was I Made For?“ von Billie Eilish. Coach Lena bezeichnet diese Konstellation als "Gänsehaut-Battle", da die drei Talente es laut ihrer Einschätzung alle schaffen, "einhundert Prozent Gefühl auf die Bühne zu bringen."

Lina, Tristan und Rosa

Zusammen singen Lina, Tristan und Rosa in Folge 6 am 26. April den Song "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens. Das Lied handelt davon, dass es im Leben immer wieder bergauf geht - unter anderem deshalb bildet die Gruppe aus Lina, Tristan und Rosa für Lena das "Glücklichkeits-Battle".

Team Álvaro

Lana, Anabel und Paloma

Mit "Don't Stop Me Now" präsentiert das von Coach Álvaro als "Team Piñata" bezeichnete Trio am kommenden Freitag einen Song der britischen Rockband Queen.

Maikel, Leon und Madeleine

Bei diesem Battle kommen Gesang und Rap zusammen. Maikel, Leon und Madeleine treten vor der Jury nämlich gemeinsam mit dem Lied "Empire State of Mind" von Jay-Z Feat. Alicia Keys auf.

Team Fanta

Lilly B., Jana und Anna

Ihre Coaches Michi Beck und Smudo nennen sie liebevoll "Partygranaten" - Lilly B., Jana und Anna sind allesamt 11 Jahre alt und haben als Battle-Song "Wake Me Up Before You Go Go“ von Wham! zugeteilt bekommen.

Frida, Lilly H. und Carmen

Ihren Battle-Song kannten sie vorher alle drei noch nicht: Frida, Lilly H. und Carmen singen „Black Hole Sun“ von Soundgarden, einer US-amerikanischen Rockband.

Team Wincent

Rosalie, Franz und Maris

Rosalie, Franz und Maris sind Wincents Deutschpop-Sänger, weshalb sie am 26. April auch einen deutschen Song performen werden: Das Lied „Heimat“ von Johannes Oerding.

Erik, Christina und Riley

Für das Trio um Erik, Christina und Riley hat Coach Wincent den bekannten Titel "Apologize" von Timbaland Feat. One Republic ausgewählt.