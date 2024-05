"The Voice Kids" 2024: Das sind die Finalisten am 17. Mai 2024

Acht Kandidaten sind noch bei "The Voice Kids" 2024 dabei. Welche Talente haben es bis in das Finale am 17. Mai 2024 geschafft? Alle Infos zu den Finalisten finden Sie hier.

Am Freitag, dem 17. Mai 2024, läuft das Finale von " The Voice Kids". Die vier Coaches haben jeweils zwei Talente mit in das Finale gebracht. Insgesamt werden also acht Talente in der Live-Show auf der Bühne stehen. Die jungen Kandidaten performen am Freitag einen Solo-Song und stehen gemeinsam mit dem eigenen Coach in einer Team-Performance vor dem Publikum. Am Ende entscheiden die Zuschauer und Zuschauerinnen, wer "The Voice Kids" 2024 gewinnt.

Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich dann über 20.000 Euro freuen und professionelle Aufnahmen mit SEAT und dem Produzententeam von Stefan Dabruck machen. Los geht es laut Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 am 17. Mai 2024 um 20.15 Uhr. Die Übertragung der Castingshow übernehmen Joyn und Sat.1.. Aber welche Kandidaten stehen im Finale und haben noch Chancen auf den Sieg? Wir stellen Ihnen die Finalisten vor.

Die Kandidaten im Finale von "The Voice Kids" 2024

Die Jury bei "The Voice Kids" 2024 sind Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo. Jeder von ihnen bringt zwei Talente mit in das Finale. Die Kandidaten müssen jedoch nicht nur die Coaches überzeugen. Schlussendlich voten die Zuschauer und entscheiden, welche Performance ihnen am besten gefallen hat. Hier finden Sie alle Finalisten im Überblick:

Maris (12), Team Lena:

Maris möchte im Finale von "The Voice Kids" 2024 einen Song von Herbert Grönemeyer singen. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Maris kommt aus der Nähe von Lörrach in Baden-Württemberg und singt im Finale "Kinder an die Macht" von Herbert Grönemeyer: "Natürlich bin ich sehr aufgeregt, da das Finale live ist." Eines ist jedoch sicher, ohne seinen blauen Hut wird er wohl nicht auf der Bühne stehen.

Anand (15), Team Lena:

Anand ist ebenfallls in Team Lena und möchte und möchte auch nach "The Voice Kids" weiter Musik machen. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

"Egal, wie das Finale für mich ausgeht – Ich habe mir natürlich als Ziel genommen, zu gewinnen! – werde ich meinen Traum, Musiker zu werden, weiterverfolgen und all das, was ich bei ‚The Voice Kids‘ lernen durfte, direkt umsetzen", erzählt Anand im Interview. Er singt am Freitag "Happy" von Pharell Williams.

Lana (9), Team Alvaro:

Lana ist gerade einmal 9 Jahre alt und steht jetzt schon im Finale von "The Voice Kids" 2024. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Lana ist mit 9 Jahren die jüngste Finalistin und will damit anderen Kindern Mut machen: "Ich finde, ich bin auch ein Vorbild für andere Kinder, weil ich zeige, dass man alles erreichen kann, wenn man nur fest an sich glaubt, egal wie alt man ist." Im Finale singt sie "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper.

Madeleine (15), Team Alvaro:

Madeleine hat sich schon im Jahr 2020 und 2021 bei "The Voice Kids" beworben. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Nachdem Madeleine „I Have Nothing“ von Whitney Houston bereits in den Jahren 2020 und im Jahr 2021 für die "The Voice Kids"-Scoutings geübt hat, fühlt sie sich jetzt bereit: "Deshalb will ich mir jetzt beweisen, dass ich das kann." Mit diesem Song will sie für Team Alvaro den Sieg holen.

Malya (11), Team Fanta:

Malya ist 11 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

"Es ist absolut überwältigend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Kopf spielt Achterbahn", erzählt die elfjährige Malya im Interview. Mit "Rolling in the Deep" von Adele will sie für Team Fanta den Sieg holen.

Frida (12), Team Fanta:

Frida ist 12 Jahre alt und gehört ebenfalls zu den letzten 8 Kandidaten bei "The Voice Kids" 2024. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Frida kommt aus München und will im Finale "Vampire" von Olivia Rodrigo performen: "Es macht mich unfassbar glücklich und stolz, im Finale zu sein. Ich habe nie damit gerechnet." Auch sie ist im Team Fanta.

Jakob (15), Team Wincent:

Jakob kommt aus Nähe Limburg an der Lahn in Hessen. Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Jakob ist 15 Jahre alt und will auf jeden Fall gewinnen: "Natürlich ist es mein Ziel, zu gewinnen, aber ich weiß, dass die anderen Finalisten dasselbe Ziel verfolgen und alle sehr starke Sänger sind. Ich werde mein Bestes geben. Mal schauen, was so passiert!?" Er singt am Freitag „Sounds Of Silence“ von Simon & Garfunkel.

Erika (12), Team Wincent:

Erika ist 12 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Foto: Copyright: Seven.One/Claudius Pflug

Erika ist im Team Wincent und will mit "You raise me up" von Josh Groban die Zuschauer überzeugen. Ihren Coach hat sie bereits überzeugt: "Erika hat einfach eine krasse Stimme! Sie wirkt erst etwas zurückhaltend, aber wenn sie auf die Bühne geht, kommt da einfach eine Kraft aus ihr raus und es steht eine starke Frau da oben." (lob)