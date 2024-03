"The Voice Kids" am 22. März 2024: Das sind die Kandidaten in Folge 1

Alle Informationen zu den Kandidaten in der ersten Folge von der 12. Staffel von "The Voice Kids" 2024 finden Sie hier.

Zum Auftakt von " The Voice Kids" 2024 erwartet die Jury, bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo, die ersten jungen Talente. Diese haben die Chance, mit ihrer Performance und ihrem Gesangstalent, die Coaches zu überzeugen und sich einen Platz in einem der Teams zu sichern. Die Übertragung von der Castingshow übernehmen Joyn und Sat.1. Laut den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 ist die erste Folge der 12. Staffel im Free-TV für den 22. März 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1 angesetzt. Doch bereits eine Woche vorher werden die Folgen jeweils auf der Streamingplattform Joyn veröffentlicht.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten singen in der ersten Folge von "The Voide Kids" 2024 vor der Jury? Hier stellen wir Ihnen die jungen Talente vor.

"The Voice Kids" 2024: Kandidaten in Folge 1

Bei den Blind Auditions stehen viele junge Kandidaten vor den Coaches. Wenn ihr Talent die Coaches überzeugen kann, dann können sie einem der Teams beitreten. Buzzern mehrere Juroren haben die Kandidaten die Wahl, dreht sich nur ein Stuhl um dann gehört der Kandidat oder die Kandidatin automatisch zum Team des entsprechenden Coaches. Hier finden Sie die Kandidaten der Folge 1 im Überblick:

Emilia (11)

Emilia kommt aus Wetzlar in Hessen und singt "Flowers" von Miley Cyrus. Schon seit sie klein ist singt sie gerne Popsongs und ist in ihrer Schule im Unterstufenchor und in der Chor AG.

Anabel (10)

Anabel singt "Symphonie" von Silbermond. Sie kommt aus Böblingen in Baden-Württemberg. In ihrer Freizeit macht sie gerne Selbstverteidigung und sammelt Heilsteine, weil sie sich für die unterschiedlichen Kräfte der Steinarten interessiert.

Malya (10)

Malya lebt in Stuttgart und singt "I'm Outta Love" von Anastacia für die Coaches. Mit ihrer Songauswahl will sie für viel Power sorgen und richtig abgehen.

Bjarne (10)

Der 10-jährige Bjarne kommt aus dem Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Für die Coaches singt er den gefühlvollen Song "Someone You Loved" von Lewis Capaldi. Sein Glücksbringer ist sein Kuschelhase namens Hasi. Diesen drückt er fest, bevor er auf die Bühne geht.

Kai (13)

Kai kommt aus der Nähe von Linz in Österreich. Er singt gerne zum Spaß und immer und überall. Seine Lieblingssongs sind vor allem Rap-Songs. In der ersten Folge tritt er mit "Eazy-er Said Than Dunn" von Eazy-E auf.

Madeleine (15)

Die 15-Jährige kommt aus Wien und war bereits bei "The Voice Kids" dabei. Allerdings schaffte sie es damals nicht in ein Team. Sie gibt ihren Traum nicht auf und singt die Ballade "My Immortal" von Evanescence in den Blind Auditions.

Dnyas (10)

Dnyas kommt aus Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen. Ihr Traum ist es, ein Duett mit Lena zu singen. In der ersten Folge trägt sie das Lied "Dance Monkey" von Tones and I vor.

Lana (8)

Mit gerade mal acht Jahren steht Lana aus Viernheim auf der Bühne und singt bei den Blind Auditions "Ben" von Michael Jackson. Sie ist neben ihrem musikalischen Hobby auch als Eishockey-Torwärtin aktiv.

Laura (14)

Die 14-jährige Laura kommt aus Düsseldorf und performt den Eurovision-Song "Tattoo" von Loreen. Ihr Traum ist es ein Duett mit Adele zu singen, die ihre Lieblingssängerin ist.

Damion (12)

Damion kommt aus Gelnhausen in Hessen und will bei "The Voice Kids", neue Erfahrungen sammeln und Freunde finden. Bei den Blind Auditions singt er "An Angel" von The Kelly Family.

Maris (12)

Maris hat ein Markenzeichen: sein blauer Hut. Diesen trägt er seit er klein ist bei jedem Auftritt. Er kommt aus dem Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg und singt bei den Blind Auditions "Freiheit" von Westernhagen.