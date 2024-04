Lena Meyer-Landrut bei "The Voice Kids" 2024: Der rote Stuhl ist ihr "Wohnzimmer"

"The Voice Kids" 2024: Zum zwölften Mal bekommen Kinder die Chance, ihr Gesangstalent zu beweisen. Auch Lena Meyer-Landrut gehört wieder zu den Jury-Coaches. In diesem Porträt stellen wir sie vor.

Die Castingshow " The Voice Kids" hat schon 2022 ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert, und nun wird die Show bereits zum zwölften Mal über die Monitore der Nation auf Sat.1 übertragen. Das Show-Konzept kopiert im Prinzip die Urfassung "The Voice of Germany", doch bei dem Spin-Off sind keine Erwachsenen, sondern Kinder zwischen sieben und 15 Jahren die Kandidaten. Auch hier versuchen die Coaches, im Lauf der Sendetermine von der Talentshow aus den Reihen der Teilnehmer eigene Teams zu bilden - gleichzeitig sind sie Mitglieder der Jury. Lena Meyer-Landrut gehört dazu. Wir stellen Ihnen die Sängerin und Songwriterin in diesem Porträt vor.

Hier zunächst ein paar steckbriefartige Basis-Infos:

Name Lena Meyer-Landrut Land Deutschland Geburtsort Hannover , Niedersachsen Alter 32 Geburtstag 23.05.1991 Sternzeichen Zwillinge Haarfarbe brünett Größe 1,63 m

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Lena Meyer-Landrut ist 2023 schon zum neunten Mal Jury-Coach bei "The Voice Kids"

"Lena is back", hatte Sat.1 schon 2021 einer Pressemitteilung gejubelt. Und die Sängerin selbst hatte noch eine Schippe draufgelegt: "Macht Euch ready, denn ich bin zurück! Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je", freute sie sich seinerzeit. Und nun das: Die 32-Jährige setzt sich 2024 schon zum neunten Mal auf einen der roten Stühle und fahndet gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" nach Deutschlands besten Kiddy-Sängern.

Ihre Mitbewerber um die jungen Talente sollten sich besser schon mal anschnallen, hatte sie bereits vor Staffel 10 augenzwinkernd gedroht: "Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor." Doch die anderen Juroren schworen damals Stein und Bein, dass sie Lena in der Jubiläumsstaffel das Leben so schwer wie möglich machen würden. Das haben sie dann ja auch, aber 2024 dürfte es trotzdem wieder spannend werden.

Weitere Jury-Mitglieder bei "The Voice Kids" 2024 sind Wincent Weiss, Alvaro Soler, Smudo und Michi Beck.

"The Voice Kids" 2024: ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut wollte mal Philosophie studieren

Mit vollem Namen heißt die Sängerin Lena Johanna Therese Meyer-Landrut, am 23. Mai 1991 wurde sie in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover geboren.

Lesen Sie dazu auch

Mit dem Lied "Satellite" gelang ihr ein Traumstart ins Rampenlicht: Sie gewann den "Eurovision Song Contest" 2010. Das war erst der zweite Sieg für Deutschland bei diesem Wettbewerb. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch: 1982 hatte eine gewisse Nicole mit "Ein bisschen Frieden" gewonnen.

Lena Meyer-Landrut wuchs als Einzelkind im hannoverschen Stadtbezirk Misburg-Anderten auf. Einer ihrer Großväter, Andreas Meyer-Landrut, arbeitete lange Zeit im diplomatischen Dienst der Bundesrepublik und war zuletzt Leiter des Bundespräsidialamts. Schon während der Schulzeit testete Lena Meyer-Landrut ihre Fähigkeiten als Tänzerin: Nach Ballett und Jazz Dance kam der Showdance hinzu - Hip-Hop, Jazz- und Ausdruckstanz. 2009 wirkte sie als Laienschauspielerin in den TV-Produktionen "K11 – Kommissare im Einsatz", "Helfen Sie mir!" und "Richter Alexander Hold" mit.

2010 machte sie an der Integrierten Gesamtschule Roderbruch ihr Abi und belegte im Wintersemester 2011 die Fächer Sprachen, Kulturen Afrikas und Philosophie an der Universität zu Köln. Wegen der Arbeit an ihrem dritten Album trat sie das Studium allerdings nicht an.

Hier die Diskografie ihrer Studioalben: