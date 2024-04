"The Voice Kids" am 5. April 2024: Wer singt in Folge 3?

Alle Informationen zu den Kandidaten in der dritten Folge von Staffel 12 von "The Voice Kids" 2024 finden Sie hier. Welche Talente singen welches Lied?

Die ersten beiden Folgen der Blind Auditions von " The Voice Kids" 2024 sind bereits vorbei. Die Jury-Teams, bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie dem Coach-Duo Michi Beck und Smudo, haben sich bereits mit einer Reihe talentierter junger Künstlerinnen und Künstler gefüllt. In der neuen Staffel werden noch weitere Talente hinzukommen, denn es stehen noch vier weitere Blind Auditions bevor, einschließlich der dritten Folge.

Somit haben noch viele aufstrebende Talente in den kommenden Folgen die Möglichkeit, die Coaches mit ihren Performances und ihrem Gesangstalent zu überzeugen und sich einen Platz in einem der Teams zu sichern. Die Übertragung der Castingshow erfolgt auf Joyn und Sat.1. Gemäß den Sendeterminen für "The Voice Kids" 2024 ist die dritte TV-Folge der 12. Staffel für den 5. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1 geplant. Jedoch werden die Folgen bereits eine Woche zuvor auf der Streamingplattform Joyn veröffentlicht, sodass Folge 3 dort bereits verfügbar ist.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die in der dritten Folge von "The Voice Kids" 2024 auftreten? Welche Lieder singen sie? Das beantworten wir Ihnen hier im Artikel.

Kandidaten bei "The Voice Kids" 2024 am 5. April 2024: Wer singt in Folge 3 der "Blind Auditions"?

In den Blind Auditions präsentieren sich zahlreiche junge Kandidaten vor den Coaches. Wenn ihr Talent die Coaches überzeugt, haben sie die Möglichkeit, einem der Teams beizutreten. Wenn mehrere Juroren buzzern, haben die Kandidaten die Wahl. Dreht sich nur ein Stuhl, gehört der Kandidat oder die Kandidatin automatisch zum Team des entsprechenden Coaches. Hier finden Sie die Kandidaten der Folge 3 und ihre Songauswahl:

Yuval (14)

Yuval ist 14 Jahre alt und kommt aus Simmerath in Nordrhein-Westfalen. Er liebt alte Rocksongs und performt auf der Bühne "Yasmin" von Hapil Hakachol.

Lilian (14)

Die 14-jährige Lilian ist Schweizerin und stammt aus Uster. Singen hilft ihr sich selbst zu sortieren und Stress abzubauen. Lilian singt "Where Is The Love?" von The Black Eyed Peas.

Andrii (14)

Andrii wohnt im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er verbreitet mit seiner Musik gerne gute Laune. Der 14-jährige singt den Song "Everthing" von Michael Bublé.

Christina (15)

Christina ist 15 Jahre alt und lebt in der Nähe von Linz in Österreich. Singen und Tanzen bereitet ihr große Freude. Ihr Song auf der Bühne ist "Remember" von Becky Hill.

Maikel (14)

Der 14-jährige Bayer Maikel kommt aus Kelheim. Sein musikalisches Idol ist Michael Patrick Kelly. Wenig überraschend performt Maikel daher auch einen Song von ihm: Er singt das Lied "Throwback".

Antonia (8)

Antonia ist mit acht Jahren die jüngste Teilnehmerin der Staffel. Sie nimmt als Glücksbringer immer ihren Teddy, ihre Armbänder von Wincent Weiss und einen Zollstock mit auf die Bühne. Antonia singt "Du Hast'n Freund In Mir" aus dem Film "Toy Story".

Tommaso (14)

Der 14-jährige Münchner schreibt bereits eigene Songs. Bei seinem Auftritt singt er "Concedimi" von Matteo Romano.

Alexandra (11)

Alexandra ist 11 Jahre alt, kommt aus Berlin und singt "Girl on Fire" von Alicia Keys. Der Song passe zu ihr und ihrem Charakter, erzählt sie vor ihrem Auftritt.

Lilly (11)

Lilly singt "I Wish" von Stevie Wonder. Die 11-jährige aus Backnang in Baden-Württemberg spielt Gitarre, und sie bastelt gerne in ihrer Freizeit.

Greta (13)

Sie kommt aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Greta singt den Song "Mercy" von Duffy.

Simón (15)

Simón singt "Read All About It Pt. III" von Emeli Sandé. Seine musikalischen Anfänge hatte er im Kirchenchor, mittlerweile spielt er auch gerne auf der Straße.

Rosa (10)

Die 10 Jahre alte Rosa singt das Lied "A Million Dreams" aus dem Film "The Greatest Showman". Sie kommt aus der Nähe von Augsburg in Bayern.