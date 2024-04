"The Voice Kids" 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 12

Staffel 12 von "The Voice Kids" 2024 läuft bei Sat.1 im Programm. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Coaches und Übertragung der neuen Folgen.

Seit über zehn Jahren gehört die Casting-Show " The Voice Kids" nun schon zum festen Programm von Sat.1. Bei dem Ableger von "The Voice of Germany" haben Jugendliche und Kinder die Möglichkeit, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Bis zur 7. Staffel durften die Kids maximal 14 Jahre alt sein, doch seit 2019 dürfen sich sich 8 bis 15-Jährige für die Blind Auditions bewerben. Das Konzept der Show ist schnell erklärt: Die Coaches können die jungen Talente bei ihrer Performance auf der Bühne nicht sehen, sondern nur hören. Wenn Ihnen der Gesang gefällt, können Sie ihren Buzzer betätigen und ihren Stuhl drehen, wodurch der Kandidat oder die Kandidatin automatisch einen Platz im Team des Coaches erhält, sofern kein anderer Coach gebuzzert hat. So soll gewährleistet werden, dass es bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich nur um den Gesang und nicht um das Aussehen oder die Bühnenperformance geht. Haben sich mehrere Stühle gedreht, dürfen die Kandidaten selbst entscheiden, welchem Team sie beitreten wollen.

Wann ging Staffel 12 von "The Voice Kids" 2024 bei Sat.1 an den Start? Welche Coaches sind diesmal dabei und wie sehen die Sendetermine aus? Alle Infos zur Castingshow haben wir hier für Sie.

Wann hat Staffel 12 von "The Voice Kids" begonnen?

Wie gewohnt wird die Kids-Version der Talentshow mit den großen roten Stühlen auch 2024 wieder von Sat.1 übertragen. Der offizielle Startschuss für "The Voice Kids" 2024 fiel am 15. März 2024 - zunächst allerdings nur auf der Streamingplattform Joyn. Wenn Sie die Sendung schon früher ansehen möchten, benötigen Sie ein Plus-Abo, das aktuell für 6,99 Euro im Monat zu haben ist. Im Free-TV ging die neue Staffel erst eine Woche später, am 22. März 2024, an den Start.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"The Voice Kids" 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 12

Bisher hat Sat.1 zwar nur die ersten Sendetermine angekündigt, es dürfte sich Vergleich zu Staffel 11 bei "The Voice Kids" 2024 aber nicht allzu viel ändern. Das Finale der Show wurde in der Vergangenheit immer live übertragen, daher ist davon auszugehen, dass zwischen der vorletzten Folge und dem Finale auf Joyn zwei Wochen Pause sind. Die voraussichtlichen Sendetermine von "The Voice Kids" 2024 haben wir hier für Sie:

Folge 1: Freitag, 15. März auf Joyn , 22. März 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 22. März 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 2: Freitag, 22. März auf Joyn , 29. März 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 29. März 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 3: Freitag, 29. März auf Joyn , 5. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 5. April 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 4: Freitag, 5. April auf Joyn , 12. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 12. April 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 5: Freitag, 12. April auf Joyn , 19. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 19. April 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 6: Freitag, 19. April auf Joyn , 26. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 26. April 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 7: Freitag, 26. April auf Joyn , 3. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Folge 8: Freitag, 3. Mai auf Joyn , 10. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 10. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 9: Freitag, 10. Mai auf Joyn , 17. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1

, 17. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Folge 10: Freitag, 24. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf Joyn und Sat.1

Los geht es wie immer mit den Blind-Auditions, in denen sich alle Coaches die Kandidaten für ihre Teams aussuchen. Danach stehen die Battles an, bevor am Ende im Finale der Gewinner gekürt wird. Was in den einzelnen Episoden passiert, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Folge 1: Blind Audition 1

1 Folge 2: Blind Audition 2

2 Folge 3: Blind Audition 3

3 Folge 4: Blind Audition 4

4 Folge 5: Blind Audition 5

5 Folge 6: Blind Audition 6

6 Folge 7: Battles 1

Folge 8: Battles 2

Folge 9: Sing-Offs

Folge 10: Finale

Die Jury von "The Voice Kids" 2024: Diese Coaches sind dabei

Lesen Sie dazu auch

An der Jury hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. Erneut nehmen Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo auf den roten Stühlen Platz. Lena ist mittlerweile zum neunten Mal mit dabei, hat die Show aber seit Staffel 3 im Jahr 2015 nicht mehr gewonnen. Die Titelverteidiger sind Michi und Smudo - das Juroren-Duo hat die die Gewinner der letzten beiden Staffeln zum Sieg gecoacht.

Übertragung von "The Voice Kids" 2024 im TV und Stream

Für die Übertragung der Castingshow für junge Talente ist wie immer Sat.1 zuständig. Neben der Übertragung im TV gibt es die neuen Folgen auch online im Stream zu sehen - und das wie bereits erwähnt schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung. Wenn Sie eine Folge verpasst haben, können Sie die einzelnen Episoden auch ohne Plus-Abo online ansehen. Dann allerdings erst nach der Erstausstrahlung im TV.