"The Voice Kids" 2024: Übertragung von Staffel 12 im TV und Stream

"The Voice Kids" 2024: Hier liefern wir Ihnen alle Informationen rund um die Übertragung im TV und Stream. Gibt es auch eine Wiederholung?

Die Startflagge ist unten: Seit Mitte März ist es ernst mit " The Voice Kids" 2024. Die Sendetermine von Staffel 12 sind daher natürlich bekannt und auch die Coaches sind schon aktiv auf Sat.1 und Joyn. Hier gab es dieses Jahr keine Veränderungen in der Jury: Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und die beiden "Fanta Vier"-Urgesteine Michi Beck und Smudo.

Übertragung von "The Voice Kids" 2024 im TV und Stream

Die Sat.1-Show "The Voice Kids" startete am 15. März 2024 beim sendereigenen Streamingdienst Joyn. Dabei präsentierte der Sender diesmal eine Besonderheit: Es gab zwei Folgen direkt zum Start. Die Spezial-Ausgabe "The Voice Kids - Die-Warm-Up-Show" zeigt spannende Einblicke hinter die Kulissen und gewährt vorab exklusive Einblicke in Staffel 12. Diese Folge wird genauso wie die erste reguläre Folge von "The Voice Kids" 2024 zu dem genannten Termin bei auf Joyn verfügbar sein. Im linenaren TV bei Sat.1 ging es dann mit den Folgen am 22. März 2024 los.

Der Basisdienst von Joyn wird völlig kostenlos angeboten, dazu muss man sich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen, können Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die man sieben Tage gratis testen kann. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach Aussage des Anbieters "mehr Serien und Shows bereits vor TV-Ausstrahlung, mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern" in HD-Qualität - ohne Werbung (Stand: März 2024). Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es auch eine Wiederholung von "The Voice Kids" 2024?

Na klar - genau wie die Erstsendung findet man sie beim Streamer Joyn. Eine Auswahl der schönsten Auftritte aller Staffeln gibt es auf der Best-of-Seite. Die Wiederholung der neuen Folgen von "The Voice Kids" 2024 läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 und 3 Uhr.

"The Voice Kids": Das Konzept der Casting-Show

Seit über zehn Jahren ist die Show fester Bestandteil von Sat.1: "The Voice Kids", ein Spinoff der Erwachsenen-Version "The Voice of Germany". Hier zeigen Jugendliche und Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren ihre Gesangstalente. Das Konzept ist relativ einfach - Coaches bewerten die Performances in den sechs "Blind Auditions" zu Anfang rein aufgrund des Gesangs, ohne die Kandidaten zu sehen. Ein Buzzer und ein gedrehter Stuhl bedeuten automatisch einen Platz im Team des Coaches, sofern kein anderer buzzert. Damit wird sichergestellt, dass die Auswahl allein auf musikalischen Kriterien basiert, nicht auf Aussehen oder Bühnenpräsenz. Bei mehreren gedrehten Stühlen dürfen die Kandidaten selbst entscheiden, welchem Team sie beitreten.

Und wer moderiert "The Voice Kids" 2024?

Das Moderationsduo von "The Voice Kids" setzt sich aus Melissa Khalaj und Thore Schölermann zusammen. Die beiden sind ein eingespieltes Team, da sie bereits seit mehreren Staffeln gemeinsam auf der Bühne stehen und auch das Hauptformat "The Voice of Germany" gemeinsam moderieren. Zusätzlich führt Chiara Castelli durch "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" bei Joyn und gewährt auf Social Media Einblicke hinter die Kulissen.