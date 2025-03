„The Voice Kids“ 2025: Wer singt heute in Folge 4? Alle Talente und ihre Songs

Seit dem 21. Februar läuft die neue Staffel von „The Voice Kids“ auf Sat.1. Neben Sat.1 läuft die Übertragung auch über Joyn im Stream. Auch in diesem Jahr stellen sich Woche für Woche junge Gesangstalente den Coaches in den Blind Auditions. Hier wollen sie sich einen Platz in einem der vier Teams sichern. Neben Stefanie Kloß und Wincent Weiss sind in dieser Staffel auch Ayliva und Clueso als Coaches dabei. Die Regeln bleiben wie gewohnt: Nur wenn sich mindestens ein Coach umdreht und buzzert, kommen die Talente eine Runde weiter.

Am Freitag, dem 14. März 2025, wird die vierte Folge ausgestrahlt. Doch welche Talente treten auf und mit welchem Song wollen sie sich ihren Platz in der nächsten Runde sichern?

„The Voice Kids“ 2025: Kandidaten heute am 14. März in den Blind Auditions

Lena (12) aus der Nähe von Tirschenreuth, Bayern

Lena hat sich für „Mangos mit Chili“ von Nina Chuba entschieden. Der Song hat sie sofort begeistert: „Nina ist mein Idol. Ich finde den Beat, den Bass und die Bläser in dem Lied super“, sagt die 12-Jährige.

Anna S. (12) aus Erkrath, Nordrhein-Westfalen

Als großer ESC-Fan stand für Anna schnell fest, dass sie „The Code“ von Nemo singen möchte. Sie bewundert nicht nur den Song, sondern auch die Freiheit und Unabhängigkeit, die der Künstler ausstrahle.

Sofia (9) aus der Nähe von Leipzig, Sachsen

Mit „Hero“ von Mariah Carey will Sofia ein Zeichen setzen. Der Song soll daran erinnern, dass jeder seine Ängste überwinden kann – eine Botschaft, die ihr persönlich viel bedeute.

Luca (12) aus der Nähe von Zürich, Schweiz

Luca bringt mit „Grenade“ von Bruno Mars einen seiner Lieblingssongs auf die Bühne: „Ich bin ein großer Fan von Bruno Mars und liebe es, seine Musik zu singen“, erzählt er.

Lynn (14) aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Für Lynn ist Musik ein Rückzugsort. Während sie im Alltag oft für andere da ist, bedeute Singen für sie pure Selbstverwirklichung. Mit „Our Song“ von Taylor Swift wählt sie deshalb ein Lied, das sie nur für sich selbst singt.

Cassandra (12) aus der Nähe von Jüterbog, Brandenburg

Mit „Wie Schön Du Bist“ von Sarah Connor performt Cassandra einen emotionalen Titel. Besonders aufregend für sie: Ihr Idol Ayliva ist als Coach dabei. „Ich bin Ayliva-Fan seit ihrem ersten TikTok“, erzählt sie.

Jonas (13) aus der Nähe von St. Pölten, Österreich

Jonas singt „Writing’s On The Wall“ von Sam Smith. Hier könne er seine musikalischen Stärken besonders gut zeigen – von der gefühlvollen Interpretation bis hin zum Wechsel zwischen Kopf- und Bruststimme.

Max (14) aus Bielefeld, Nordrhein-Westfalen

Max hat eine besondere Verbindung zum Lied „Bed Of Roses“ von Bon Jovi. Er liebe die emotionale Kraft des Songs und wolle genau diese Intensität in seine Performance einbringen.

Elias (15) aus dem Verwaltungskreis Oberaargau, Schweiz

Elias bringt mit „Something“ von The Beatles einen Klassiker auf die Bühne. „Die Beatles sind eine meiner Lieblingsbands und dieser Song hat eine ganz besondere Atmosphäre“, erklärt er.

Marlene (13) aus Frankfurt am Main, Hessen

Mit „Der Letzte Song (Alles Wird Gut)“ von KUMMER und Fred Rabe will Marlene eine Botschaft transportieren. Sie findet, dass der Song viel aussagt und hofft, dass er das Publikum zum Nachdenken anregt.

Cataleya (11) aus Wolfsburg, Niedersachsen

Mit „Schrei Nach Liebe“ von Die Ärzte bringt Cataleya einen energiegeladenes Song auf die Bühne. „Ich singe den Song, damit ich entspannt ein paar Mal ‚A…loch‘ sagen kann und keiner meckert“, sagt sie.

Nikolas (13) aus der Provinz Gelderland, Niederlande

Nikolas hat sich für „Never Too Much“ von Luther Vandross entschieden: „Es ist ein wunderbares Lied mit einer großartigen Melodie“, meint er.