„The Voice Kids“ 2025, Folge 2: Alle Talente und ihre Songs

Seit dem 21. Februar 2025 läuft die bereits 13. Staffel von „The Voice Kids“. Auch in dieser Staffel müssen die jungen Talente mit ihrer Stimme überzeugen, um zu gewinnen und einen Ausbildungsvertrag in Höhe von 15.000 Euro sowie optional einen Plattenvertrag zu bekommen. Bewertet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in dieser Staffel wieder von den bekannten Coaches Stefanie Kloß und Wincent Weiss. Doch es gibt auch zwei Neuzugänge in der Jury: Mit von der Partie sind erstmals Ayliva und Clueso. Wie gewohnt heißt es in den ersten Folgen: Blind Auditions. Die Talente müssen lediglich mit ihrer Stimme überzeugen und hoffen, dass sich ein oder mehrere Coaches in den roten Stühlen umdrehen.

Wer tritt in Folge 2 „The Voice Kids“ aus? Welche Songs haben die Talente mitgebracht? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem Artkel.

„The Voice Kids“ 2025: Kandidaten und Songs aus Folge 2

Auch in der zweiten Episode wollen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, was sie mit ihren Stimmen bewirken können. Das sind die Talente und ihre Songs in Folge 2:

Claudius (14) aus Nürnberg:

Icon Vergrößern Claudius Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Claudius Foto: Joyn/Claudius Pflug

Er singt „Iris“ von den Goo Goo Dolls. Claudius sagt dazu: „Der Song ist mein Lieblingssong, ich finde den Text toll und er passt gut zu meiner Stimme.“

Arhanna (12) aus dem Kreis Pölva in Estland:

Icon Vergrößern Arhanna Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Arhanna Foto: Joyn/Claudius Pflug

Arhanna singt „Skyscraper“ von Demi Lovato. Ihre Meinung dazu ist: „Das Lied gibt mir Hoffnung, dass man alle schwierigen und traurigen Momente des Lebens überstehen kann. Man muss immer an sich glauben!“

Nele (9) aus dem Saale-Holzland-Kreis:

Icon Vergrößern Nele Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Nele Foto: Joyn/Claudius Pflug

Neles Heldin ist SOPHIA und deswegen singt sie von ihr „Wie Ein Mädchen“.

Fabian (15) aus der Nähe von Kaufbeuren:

Icon Vergrößern Fabian Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Fabian Foto: Joyn/Claudius Pflug

Fabian singt aus Disney‘s Vaiana „Voll Gerne“. Er sagt: „Der Song macht einfach Spaß und ist sehr abwechslungsreich.“

Daryan (13) aus Oldenburg:

Icon Vergrößern Daryan Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Daryan Foto: Joyn/Claudius Pflug

Daryan performt den Klassiker „Proud Mary“ von Tina Turner. Daryans Begründung ist: „Mit diesem Song kann ich den Coaches und dem Publikum zeigen, was alles in mir steckt. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass meine Generation auch ältere Songs kennt und singt.“

Athanasios (10) aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg:

Icon Vergrößern Athanasios Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Athanasios Foto: Joyn/Claudius Pflug

Athanasios singt „Lieb Mich“ von der Jurorin Ayliva. Dazu sagt er: „Es war immer mein Traum, Ayliva zu treffen. Ich singe den Song von ihr gerne, wenn ich meine Gefühle zeigen will.“

Greta (12) aus der Nähe von Bruneck:

Icon Vergrößern Greta Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Greta Foto: Joyn/Claudius Pflug

Greta performt „Skater Boy“ von Avril Lavigne. Sie ist Fan der Künstlerin und meint: „Ich liebe Avril Lavigne. Die Musik, die sie macht, ist einfach toll.“

Eva (13) aus der Nähe von Grevenbroich:

Icon Vergrößern Eva Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Eva Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sie singt „Leave (Get Out)“ von JoJo. „Ich habe das Lied wegen der Geschichte ausgewählt. Es ist einfach ein anderes Gefühl, einen Break-Up-Song zu singen, weil ich dabei so viele Emotionen rauslassen kann.“

Ananthu (14) aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg:

Icon Vergrößern Ananthu Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Ananthu Foto: Joyn/Claudius Pflug

Ananthu singt und spielt Schlagzeug zu „Beggin‘“ von Maneskin. „Für mich ist der Song eine perfekte Mischung aus allen Elementen, die in einem Rocksong sein sollten.“

Niko (15) aus der Nähe von Hannover:

Icon Vergrößern Niko Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Niko Foto: Joyn/Claudius Pflug

Niko singt „Song 2“ von Blur. Er sagt: „Ich hoffe, dass meine Band-Kollegen stolz auf mich sind. Ich liebe Auftritte, nichts macht mehr Spaß.“