„The Voice Kids“ 2025, Folge 6: Alle Talente und ihre Songs

Am 28. März 2025 beginnen die ersten Knockouts der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“. Davor laufen aber noch die letzten Blind Auditions, in denen die Jurorinnen und Juroren die Teilnehmer bewerten, ohne sie zu sehen. Die Übertragung von „The Voice Kids“ 2025 übernimmt erneut der Sender Sat.1.

In diesem Jahr sitzen erstmals die Sängerin Ayliva und Musiker Clueso auf den begehrten roten Stühlen. Auch Stefanie Kloß, Frontfrau der Band Silbermond, ist wieder mit dabei – bereits zum dritten Mal. Wincent Weiss ist ebenfalls als Coach zurück und möchte mit seinem Team den Vorjahressieg verteidigen.

Nach den Blind Auditions folgen intensive Trainingsphasen, bevor sich die Talente in weiteren Runden miteinander messen. In den Knockouts, die laut der Sendetermine von „The Voice Kids“ am 28. März 2025 starten, treten die Teilnehmer mit neuen Solosongs an. Jedes Team wird in drei Gruppen mit jeweils vier bis fünf Sängerinnen und Sängern eingeteilt. Pro Gruppe schafft es nur eine Person in die nächste Runde, sodass am Ende drei Talente pro Team ins Finale einziehen. Welche jungen Stimmen in Folge 6 von „The Voice Kids“ 2025 auftreten und mit welchen Songs sie ihr Können unter Beweis stellen, erfahren Sie hier.

„The Voice Kids“ 2025: Kandidaten und Songs der letzten Blind Auditions in Folge 1

Tabea (13) aus dem Bezirk Reutte in Österreich

Tabea bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Tabea interpretiert den Song „What Was I Made For“ von Billie Eilish und begleitet sich dabei auf der Harfe. Sie verbindet persönliche Erinnerungen mit dem Lied und beschreibt es als Ausdruck ihrer Emotionen.

Ian (15) aus Dortmund in Nordrhein-Westfalen

Ian bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Ian präsentiert den Song „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong. Er verbindet das Stück mit positiven Erinnerungen. Außerdem könne er mit dem Song besonders Liebe und Glück ausdrücken.

Sophie (15) aus München in Bayern

Sophie bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sophie sing den Song „Strong“ von Anne Wilson. Sie verbindet das Lied mit einer persönlichen Erfahrung aus der Zeit, als ihre Großmutter an Krebs erkrankte. Die Musik und ihre Botschaft hatten in dieser schwierigen Phase eine tröstende und stärkende Wirkung.

Kandidaten in den ersten Knockouts von „The Voice Kids“ 2025 am 28. März

Bei den ersten Knockouts von „The Voice Kids“ 2025 am Freitag, dem 28. März, treten diese Talente an:

Team Wincent

Sofia (9) aus der Nähe von Leipzig in Sachsen

Sofia bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sofia tritt mit dem Song „Wannabe“ der Spice Girls auf. Vor ihrem Auftritt beschreibt sie ihre Vorliebe für bunte, fröhliche und auffällige Kleidung und betont, dass sie es genießt, sich stilvoll zu kleiden. Die Zeit im Team empfindet sie als angenehm und unterhaltsam – sie lacht, plaudert, tanzt und singt gemeinsam mit den anderen.

Neo (14) aus der Nähe von Göppingen in Baden-Württemberg

Neo bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Neo tritt mit dem Song „I Have Nothing“ von Whitney Houston auf. Das Besondere im Team sei für ihn, andere Kinder zu treffen, die ähnliche Interessen und Vorlieben teilen.

Fabian (15) aus der Nähe von Kaufbeuren in Bayern

Fabian bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Fabian performt den Song „Stitches“ von Shawn Mendes. Er sagt, dass er die Zeit mit seinem Coach als besonders empfindet, da er ihn auch abseits der Kameras erleben kann und wertvolle Ratschläge erhält.

Anna (12) aus Erkrath in Nordrhein-Westfalen

Anna bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Anna steht mit dem Song „Tattoo“ von Loreen auf der Bühne. Sie beschreibt ihr Team als stark, bestehend aus talentierten Sängerinnen und Sängern, die sich in ihrer Vielfalt ergänzen und eine gemeinsame Leidenschaft für Musik teilen.

Viktoria (9) aus dem Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz

Viktoria bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Viktoria präsentiert den Song „Do You Want To Build A Snowman“ aus dem Disney-Film Frozen zusammen mit ihrer Gitarre. Vor ihrem Auftritt betont sie, dass die besondere Atmosphäre im Team darin besteht, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen.

Team Stefanie

Luna (15) aus Marburg in Hessen

Luna bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Luna singt das Lied „Clown“ von Emeli Sandé. Sie erzählt, dass im Team viel gemeinsam ausprobiert wird. Besonders wichtig sei ihr dabei die Ehrlichkeit und der offene Austausch mit Steff und den anderen Teammitgliedern.

Max (14) aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen

Max bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Max singt in den Knockouts „Rock & Roll Queen“ von The Subways. Er sagt, dass er besonders Rockmusik liebt, vor allem die härteren Stile.

Mariana (13) aus der Nähe von Regensburg in Bayern

Mariana bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Mariana performt „Nuestra Cancion“ von Monsieur Periné. Sie erklärt, dass sie trotz der Konkurrenz in der gleichen Gruppe einander unterstützen und sich nur das Beste wünschen.

Claudius (14) aus Nürnberg in Bayern

Claudius bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Claudius singt „Rest der Welt“ von „The Voice Kids“-Sieger Egon. Er sagt, dass er viel von Steff und den anderen im Team lernt, da alle respektvoll und positiv miteinander umgehen.

Team Ayliva

Eva (13) aus der Nähe von Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen

Eva bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Eva präsentiert „Bust Your Windows“ von Jazmine Sullivan. Sie sei glücklich darüber, jetzt Zeit mit einer so tollen Person im Team Ayliva zu verbringen.

Luca (13) aus der Nähe von Zürich in der Schweiz

Luca bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Luca steht mit „Perfect“ von Ed Sheeran auf der Bühne. Vor dem Auftritt dehnt er sich komplett und wiederholt zwanzigmal: „Es wird alles gut“, um sich vorzubereiten.

Angelina (15) aus dem Landkreis Gießen in Hessen

Angelina bei „The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Angelina hat „Human“ von Rag‘n‘Bone Man vorbereitet. Sie findet es spannend im Team neue Menschen kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben, um sich selbst im Singen weiterzuentwickeln.

Sanvi (14) aus Hanau in Hessen

Sanvi bei "The Voice Kids" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sanvi tritt mit „Control“ von Zoe Wees auf. Sie beschreibt die Zeit bei „The Voice Kids“ als eine großartige Erfahrung, bei der sie nicht nur die Künstler trifft, sondern auch viel über sich selbst erfährt.