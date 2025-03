„The Voice Kids“ 2025: Wer kann in Folge 3 überzeugen? Alle Talente und ihre Songs im Überblick

Seit dem 21. Februar läuft die neueste Staffel von „The Voice Kids“ auf Sat.1. Auch in diesem Jahr treten junge Talente auf die Bühne, um sich mit ihren Stimmen einen Platz in den Teams der Coaches zu sichern. Ihr Ziel: Mindestens einen der roten Stühle zum Umdrehen zu bringen. Denn nur wenn Stefanie Kloß, Wincent Weiss, Ayliva oder Clueso auf den Buzzer hauen, kommen die Sängerinnen und Sänger eine Runde weiter. Moderiert wird die Show erneut von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die Übertragung findet über Sat.1 und die Streaming-Plattform Joyn statt.

Am Freitag, den 7. März 2025, wird die dritte Folge ausgestrahlt. Hier zeigen wieder mehrere junge Musik-Talente ihr Können und hoffen darauf, die Coaches mit ihren Stimmen zu überzeugen. Doch welche Kids können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Wir stellen die Talente und ihre Songs aus Folge 3 vor.

Kandidaten bei „The Voice Kids“ 2025 am 7. März: Welche Songs werden präsentiert?

Neila (13) aus der Nähe von Wien, Österreich

Icon Vergrößern The Voice Kids: Neila Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Neila Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Neila performt den zuletzt populären Song „Austin (Boots Stop Workin‘)“ von Dasha. Die junge Künstlerin erklärt auch, warum ihr das Lied so gefällt: „Der Song vermischt Pop mit Country – ein cooler Mix, der mir gefällt.“

Mariana (13) aus der Nähe von Regensburg, Bayern

Icon Vergrößern The Voice Kids: Mariana Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Mariana Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Mariana singt „La Llorona“ von Angela Aguilar. Das Lied erinnere Mariana an ihre lateinamerikanischen Wurzeln: „Vor allem an meine Familie, meinen Hund und meine Freunde in Mexiko“, erklärt sie.

Dana (12) & Fabrice (10) aus dem Bezirk Muri, Schweiz

Icon Vergrößern The Voice Kids: Dana undFabrice Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Dana undFabrice Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Das Geschwister-Duo tritt mit „Breaking Free“ aus High School Musical auf. „Der Text passt perfekt zu uns und hat eine positive Message. Das inspiriert uns und sorgt für gute Stimmung“, so Dana und Fabrice.

Volodymyr aus Essen, Nordrhein-Westfalen

Icon Vergrößern The Voice Kids: Volodymyr Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Volodymyr Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Volodymyr singt auf der Bühne „Fairytale“ von Alexander Rybak. Laut ihm habe der Song eine tolle Melodie und viel Energie: „Ich verbinde damit Freude und Leidenschaft für die Musik.“

Sanvi (14) aus Hanau, Hessen

Icon Vergrößern The Voice Kids: Sanvi Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Sanvi Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Der 14-jährige Sanvi präsentiert „In The Stars“ von Benson Boone. Darum hat er den Song ausgewählt: „Das Lied erinnert mich an einen schmerzhaften Abschied. Es hat mir geholfen, meine Emotionen auszudrücken, als Worte allein nicht ausreichten.“

Salvatore (15) aus dem Kanton St. Gallen, Schweiz

Icon Vergrößern The Voice Kids: Salvatore Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Salvatore Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Der junge Schweizer singt „Quite Miss Home“ von James Arthur. Er erklärt: „Beim Singen und Klavierspielen kann ich viele Emotionen hineinlegen – die Bedeutung des Songs berührt mich sehr.“

Maja (14) aus dem Landkreis Miltenberg, Bayern

Icon Vergrößern The Voice Kids: Maja Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Maja Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Maja tritt mit „Julia“ von JEREMIAS auf. Selbstbewusst erklärt sie dazu: „Ich mache voll mein Ding – es ist mir egal, was andere sagen.“

Lucy (12) aus Düren, Nordrhein-Westfalen

Icon Vergrößern The Voice Kids: Lucy Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Lucy Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Lucy performt „Zu Jung (Tick Tack)“ von LINA. Der ausgewählte Song repräsentiere ihre Sicht auf die Welt „und dass man für alles zu jung ist“, so die 12-jährige.

Josh (15) aus der Grafschaft Wiltshire, England

Icon Vergrößern The Voice Kids: Josh Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Josh Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Josh kommt aus Großbritannien und singt „Love In The Dark“ von Adele. Sein Kommentar zur Song-Auswahl: „Ich liebe Adele, und dieser Song ist einer meiner absoluten Favoriten.“

Viktoria (9) aus dem Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Icon Vergrößern The Voice Kids: Viktoria Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Viktoria Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Viktoria präsentiert „I See The Light“ aus Rapunzel – Neu Verföhnt. Sie beschreibt die Melodie und Bedeutung des Liedes als wunderschön. Weiter gibt sie an: „Beim Singen fühle ich mich wie in einer magischen Welt voller Licht und Emotionen.“

Ella (11) aus Bonn, Nordrhein-Westfalen

Icon Vergrößern The Voice Kids: Ella Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Ella Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Ella singt „Dear Mr. President“ von Pink. An dem Lied von Pink möge sie besonders die Botschaft, welche nach wie vor wichtig sei.

Christian (15) aus der Nähe von Hannover, Niedersachsen

Icon Vergrößern The Voice Kids: Christian Foto: Claudius Pflug/ Joyn Icon Schließen Schließen The Voice Kids: Christian Foto: Claudius Pflug/ Joyn

Christian tritt mit „The Search“ von NF auf. Damit hebt er sich von der eher Pop-lastigen Songauswahl der anderen Talente ab. Er sagt: „Ich mag schnellen Rap. Mit dem Song verbinde ich Power und Selbstbewusstsein.“