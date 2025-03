„The Voice Kids“ 2025, Folge 5 heute: Alle Talente und ihre Songs

Seit dem 21. Februar 2025 läuft die 13. Staffel von „The Voice Kids“. Auch in dieser Staffel müssen die jungen Talente mit ihrer Stimme überzeugen, um zu gewinnen und einen Ausbildungsvertrag im Wert von 15.000 Euro sowie optional einen Plattenvertrag zu erhalten. Die Bewertung und Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen auch in dieser Staffel die bereits bekannten Coaches Stefanie Kloß und Wincent Weiss. Doch es gibt auch zwei Neuzugänge in der Jury: Ayliva und Clueso sind erstmals mit von der Partie. Wie gewohnt heißt es in den ersten Folgen: Blind Auditions. Die Talente müssen nur mit ihrer Stimme überzeugen und hoffen, dass sich einer oder mehrere Coaches auf den roten Stühlen umdrehen.

Welche Talente sind heute in Folge 5 von „The Voice Kids“ dabei? Welche Lieder haben die Talente mitgebracht? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Artikel.

„The Voice Kids“ 2025: Kandidaten und Songs heute aus Folge 5

Das sind die Talente und ihre Songs in Folge 5:

Vincent (12) aus der Nähe von Worms

Icon Vergrößern Vincent Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Vincent Foto: Joyn, Claudius Pflug

Er singt „Arcade“ von Duncan Laurence. Vincent sagt dazu: „Ich singe ‚Arcade‘, weil ich den Song toll finde und wegen der Videospiele.“

Madelene (14) aus dem Heidekreis

Icon Vergrößern Madelene Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Madelene Foto: Joyn, Claudius Pflug

Madelene singt „Always Remember Us This Way“ von Lady Gaga. Sie meint: „Der Song erinnert mich an die wunderschöne Zeit und die tollen Erlebnisse mit der Schulband.“

Anna (15) aus dem Kreis Wesel

Icon Vergrößern Anna H. Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Anna H. Foto: Joyn, Claudius Pflug

Sie performt „Don‘t Forget To Remember Me“ von Carrie Underwood. Zum Song sagt Anna: „Ich singe sehr gerne Lieder mit echten Emotionen. Das Lied erinnert mich irgendwie an meine verstorbenen Großeltern... fragt bitte nicht inwiefern.“

Leonie (13) aus der Nähe von Fulda

Icon Vergrößern Leonie Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Leonie Foto: Joyn, Claudius Pflug

Leonie singt „Fingers Crossed“ von Lauren Spencer Smith. Sie sagt: „Mir gefällt einfach Lauren Spencer Smith Stil und ihre Stimme - so gefühlvoll und dann aber auch richtig Power.“

Maximilian (12) aus Neckarsulm

Icon Vergrößern Maximilian Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Maximilian Foto: Joyn, Claudius Pflug

Maximilian singt „Once Upon A December“ von Liz Callaway. Der 12-Jährige meint: „Ich liebe dieses Lied. Ich verbinde damit die Zeit, als ich klein war und den Film angeschaut und mitgesungen habe.“

Alwin (13) aus Münster

Icon Vergrößern Alwin Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Alwin Foto: Joyn, Claudius Pflug

Er präsentiert „Lascia ch‘io pianga“ von Georg Friedrich Händel. Alwin erklärt: „Das ist mein Lieblingsstück aus meinem klassischen Repertoire. Ich verbinde damit Opernbesuche seit meiner frühesten Kindheit.“

Elias (15) aus dem Verwaltungskreis Oberaargau

Icon Vergrößern Elias Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Elias Foto: Joyn, Claudius Pflug

Elias singt „Nur In Meinem Kopf“ von Andreas Bourani. Zu „The Voice Kids“ sagt er: „Es ist eine unglaubliche Chance, bei Voice Kids auf der Bühne stehen zu können und anderen Menschen mein Talent zu zeigen.“

Fabio (13) aus Leipzig

Icon Vergrößern Fabio Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Fabio Foto: Joyn, Claudius Pflug

Der 13-Jährige singt „Ribbon In The Sky“ von Stevie Wonder. Fabia erklärt: „Das Lied habe ich mit meinem Opa gehört und ich vermisse ihn sehr. Mein Opa ist sehr wichtig für mich, er hat mich zur Musik gebracht - das Lied singe ich für ihn.“

Malou (12) aus dem Kanton St. Gallen

Icon Vergrößern Malou Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Malou Foto: Joyn, Claudius Pflug

Malou singt „Traitor“ von Olivia Rodrigo. Sie sagt: „Das Lied ist einer meiner Lieblingssongs. Ich verbinde viele Emotionen damit.“

Angelina (15) aus dem Landkreis Gießen

Icon Vergrößern Angelina Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Angelina Foto: Joyn, Claudius Pflug

Sie performt „Yesterday“ von The Beatles. Angelina meint dazu: „Ich singe ‚Yesterday‘, weil das Lied mir Spaß macht und es eine emotionale Geschichte mit sich trägt.“

Sohum (12) aus Leverkusen

Icon Vergrößern Sohum Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Sohum Foto: Joyn, Claudius Pflug

Sohum singt „Kaisi Paheli Zindagani“ von Sunidhi Chauhan. Sie sagt: „Ich singe einen indischen Song. Ich mag die Bedeutung, dass das Leben wie ein Fluß ist und man glücklich sein sollte, auch wenn es manchmal nicht so gut läuft.“

Ava (14) aus Luzern

Icon Vergrößern Ava Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Ava Foto: Joyn, Claudius Pflug

Sie performt „Crazy“ von Gnarls Barley. Ava sagt: „Ich bin halt einfach crazy! Voller positiver Energie, mit vielen neuen Ideen und ich gehe meinen eigenen Weg.“

Helena (11) aus dem Kanton Waadt

Icon Vergrößern Helena Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Helena Foto: Joyn, Claudius Pflug

Helena singt „Avant Toi“ von Slimane and Vitaa. Sie sagt: „Französisch ist meine Muttersprache und ich singe gern in dieser schönen Sprache. Ich spiele das Lied auch gerne auf dem Klavier und singe mit meinem Bruder.“

Marie (10) aus Kassel

Icon Vergrößern Marie Foto: Joyn, Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Marie Foto: Joyn, Claudius Pflug

Sie performt den Song „Ausmacht“ von Emilio. Marie meint dazu: „Ich habe in Kribbeln im Bauch - vor so viel Publikum hab ich noch nie gesungen, das wird bestimmt eine richtig coole Erfahrung.“