„The Voice Kids“ 2025: Wer ist raus? (gestern Folge 1, 21.2.25)

Mit der 13. Staffel von „The Voice Kids“ startete die beliebte Musikshow am 21. Februar 2025, in eine neue Runde. Auch in diesem Jahr machen sich die Coaches auf die Suche nach Gesangstalenten, die mit ihren Stimmen schon in jungen Jahren begeistern. Neben den bewährten Coaches Stefanie Kloß und Wincent Weiss nehmen erstmals Ayliva und Clueso auf den roten Stühlen Platz. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die neue Staffel ist seit dem 21. Februar jeden Freitag um 20.15 Uhr auf SAT.1 zu sehen. Zusätzlich sind die Folgen jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar.

Hier im Artikel erfahren Sie, was die erste Folge von „The Voice Kids 2025“ bereithielt und welche jungen Talente vor dem Publikum im Studio performten. Neben den Kandidaten und Songs der ersten Episode erfahren Sie zudem, wer nach der ersten Folge nicht mehr dabei ist.

Kandidaten bei „The Voice Kids“ 2025 gestern am 22.2.25: Wer ist raus?

Mikayel (12) aus Ludwigsburg (Baden-Württemberg )

Icon Vergrößern Mikayel bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Mikayel bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Der Ludwigsburger präsentiert „Hit The Road Jack“ von Ray Charles. „Ich habe das Lied immer auf meiner Playlist angehört und jetzt performe ich es auf der Bühne“, freut er sich.

Lennon (10) aus der Nähe von Limburg an der Lahn (Hessen)

Icon Vergrößern Lennon bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Lennon bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Gemeinsam mit Alissia ist Lennon in Folge 1 der jüngste Sänger. Er singt den Titel „Für die Liebe“ von Berge. „Der Song hat eine tiefe Bedeutung, die wir vor allem in diesen Zeiten beachten und in die Welt bringen müssten. Die Message ist, dass man sich für den Frieden und die Liebe entscheiden soll“, erklärt er vor seinem Auftritt.

„The Voice Kids“ 2025: Diese Kandidaten sind weiter dabei“

In der ersten Folge der neuen Staffel betraten gleich mehrere junge Sängerinnen und Sänger die große Bühne und hofften darauf, die Coaches mit ihren Performances zu überzeugen. Diese Talente sind nach Folge 1 weiterhin dabei:

Alissia (10) aus Berlin

Icon Vergrößern Alissia bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Alissia bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Die junge Berlinerin singt „Am I Enough“ von Loi. „Der Song ist voller Power, da kann ich alles raushauen“, sagt die junge Sängerin selbstbewusst über ihre Songwahl. Sie landete im Team Ayliva.

Luna (15) aus Marburg (Hessen)

Icon Vergrößern Luna bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Luna bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Luna tritt mit „Put Your Records On“ von Corinne Bailey Rae auf. „Das Lied verbreitet gute Laune und ist für meinen Musikgeschmack die perfekte Mischung aus Soul, R&B und Pop“, erklärt sie. Am Ende des Abends kam sie ins Team von Stefanie.

Tuana (14) aus dem Landkreis Miltenberg (Bayern)

Icon Vergrößern Tuana bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Tuana bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Sie singt „Lose Control“ von Teddy Swims. „Singen bringt mir innere Ruhe, und ich finde, dass man manche Dinge mit Musik viel besser ausdrücken kann als mit Worten“, erzählt sie über ihre Leidenschaft. Sie durfte ins Team Wincent einziehen.

Neo (14) aus der Nähe von Göppingen (Baden-Württemberg)

Icon Vergrößern Neo bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Neo bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Neo performt „Reflection“ aus Disneys Mulan. „Ich drücke meine Emotionen in Liedern aus. Besonders mag ich Balladen und Musicals“, sagt er über seine Songauswahl für die erste Folge. Er überzeugte alle Coaches, entschied sich schließlich aber für das Team von Wincent.

Lilo (11) aus Mallorca

Icon Vergrößern Lilo bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Lilo bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Die auf der spanischen Insel lebende Lilo singt den Titel „A Million Dreams“ aus The Greatest Showman. „Es ist wichtig, seine größten Träume zu verwirklichen. Einer meiner größten Träume war es, bei The Voice Kids mitzumachen. Mit dem Song möchte ich auch andere ermutigen, ihre Träume zu verfolgen“, erzählt sie. Auch bei ihr drehten sich alle vier Coaches um. Sie wählte das Team von Stefanie.

Piet (14) aus Hamburg

Icon Vergrößern Piet bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Piet bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Er tritt mit „Deine Mutter“ von Kool Savas und Nessi auf. „Ich singe ‚Deine Mutter‘ von Kool Savas, weil ich den Song richtig cool finde“, sagt der junge Sänger voller Begeisterung vor der Show. Das Team Clueso überzeugte ihn dabei am stärksten.

Emily (15) aus der Nähe von Ludwigsburg (Baden-Württemberg)

Icon Vergrößern Emily bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Emily bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Auch Emily kommt aus der Stadt Ludwigsburg. Sie singt den Song „Hurt“ von Christina Aguilera. „Das Lied ist traurig, und ich verbinde es mit meinem Onkel. Ich fühle dieses Lied“, sagt sie emotional. Sie ging ins Team Ayliva.

Liva (11) aus Frankfurt am Main

Icon Vergrößern Liva bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Liva bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Liva will mit „I Feel Good“ von James Brown begeistern. „Bei diesem Song kann ich meine zwei größten Leidenschaften verbinden: Singen und Tanzen – und ja, ich fühle mich wirklich gut“, sagt das Talent über seine Performance. Clueso konnte den Kandidat für sein Team gewinnen.