Jury bei "The Voice Kids" 2023: Welche Coaches sind dabei?

"The Voice Kids" 2023 läuft bei Sat.1. In der Jury von Staffel 11 sitzen bekannte Gesichter. Alle Infos erhalten Sie hier im Artikel.

" The Voice Kids" startete am 10. März mit der elften Staffel in eine neue Runde. Bei "The Voice Kids" bekommen Kinder die Chance, ihr Gesangstalent zu beweisen. Sie werden von einer Jurybewertet, die aus fünf erfahrenen Musikern besteht.

Wenn einem der Juroren gefällt, was er hört, kann er buzzern und sich umdrehen. Die diesjährigen Coaches sind: Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck, Smudo und Lena Meyer-Landrut.

Hier stellen wir Ihnen die Juroren näher vor, die im Laufe der Sendetermine von "The Voice Kids" 2023 die Kandidaten coachen werden.

"The Voice Kids" 2023: Das sind die Coaches in der Jury

Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Die Hannoveranerin Lena Meyer-Landrut kennt den roten Stuhl der Casting-Show "The Voice Kids" schon seit langem. Sie ist eine erfahrene Jurorin und in der Staffel 2023 zum achten Mal dabei.

Bekannt wurde die 31-Jährige beim "Eurovision Song Contest" 2010, den sie in Oslo mit dem Song "Satellite" gewann. Ein Jahr später nahm sie erneut am "Eurovision Song Contest" 2011 teil und schaffte es mit "Taken by a Stranger" auf den 10. Platz. Mit zahlreichen Gastauftritten in den unterschiedlichsten TV-Formaten wie "Schlag den Star" 2017 und " Sing meinen Song" ist Lena auch abseits von "The Voice Kids" Teil des deutschen Fernsehens. 2017 war sie zusätzlich im Kultfilm "Bullyparade - Der Film" von Michael "Bully" Herbig im Kino zu sehen. Aber auch ihre Musikkarriere hat sie nicht vernachlässigt - im April 2019 erschien das neue Album "Only Love, L".

Lesen Sie dazu auch

Alvaro Soler

Alvaro Soler Foto: Alexander Heinl, dpa (Archivbild)

Der Popsänger Alvaro Soler ist in der elften Staffel von "The Voice Kids" nun zum dritten Mal als Coach dabei. Seine Musikerkarriere startet der in Barcelona geborene Sänger mit einer Studentenband in Spanien. Sie schafft es bis ins Finale eines Talentwettbewerbs und generiert so Aufmerksamkeit eines deutschen Plattenlabels. Das zieht den spanisch-deutschen Musiker schließlich nach Deutschland und schafft seinen Durchbruch. Zunächst in Italien und dann auch in Deutschland wird der Song "El mismo sol" seines ersten Soloalbums "Eterno agosto" 2015 zum Hit. Seine Single "Sofia" schafft es als Nummer-1-Hit sogar in die Top 10 der deutschen Charts.

Als Juror und Coach war Soler auch vor "The Voice Kids" schon im TV zu sehen: In der italienischen Ausgabe der Casting-Show "The X Factor" 2016 - das dortige Pendant zu "Das Supertalent". Außerdem war er genau wie Lena schon Teil der Show "Sing meinen Song".

Wincent Weiss

Wincent Weiss Foto: H.Schmidt, C. Charisius, dpa (Archivbild)

Auch Juror Wincent Weiss ist in der elften Staffel von "The Voice Kids" zum dritten Mal dabei. Ursprünglich kommt der Popsänger aus der schleswig-holsteinischen Kreisstadt Bad Oldesloe. Nach dem Abitur ging er dann aber nach München und begann neben der Arbeit im Restaurant Gitarre zu lernen. Im Jahr 2013 meldet er sich spontan bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", scheitert jedoch in der zweiten Showhälfte.

Seitdem geht seine Musikerkarriere bergauf: Er wird mehrmals ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem "MTV Europe Music Award" 2017 oder dem "Echo" in der Kategorie "Newcomer National" 2018. Zudem ist er 2017 Teil der Jury des ESC in Kiew. "The Voice Kids" 2022 war also nicht seine erste Rolle als Juror.

Michi Beck & Smudo

Michi Beck (links) und "Fanta 4"-Kollege Smudo sind seit 2021 bei "The Voice Kids" dabei. Foto: Richard Huebner, dpa, ProSieben/SAT 1.

Das Juroren-Duo Michi Beck und Smudo ist erneut Teil der Kids-Version von "The Voice of Germany". Die beiden Künstler bilden die Hälfte der Hip-Hop Gruppe "Die Fantastischen Vier" und haben vorher als Coaches des Originals "The Voice of Germany" schon zwei Mal den Sieg geholt. Seit 2021 sind sie nun als eingespieltes Coach-Doppel Teil der "The Voice Kids"-Jury. Die "Fanta 4" konnten schon unzählige Preise gewinnen und machen seit über 30 Jahren Musik. Heute sind sie außerdem für ihr soziales Engagement als Band bekannt und wurden im Jahr 2016 mit dem "Deutschen Nachhaltigkeitspreis" ausgezeichnet.