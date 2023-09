"The Voice of Germany" 2023 - Bill und Tom Kaulitz im Porträt: Beide wurden schon für die erste Staffel angefragt

Bill und Tom Kaulitz sind Teil der Jury von Staffel 13 bei "The Voice of Germany" 2023. Wir stellen Ihnen die beiden Brüder und ihren Werdegang im Porträt vor.

"The Voice of Germany" 2023 ist mit Staffel 13 zurück im TV-Programm. Dabei wird wieder die beste Stimme Deutschlands gesucht. Nachdem im letzten Jahr Anny Ogrezeanu als Siegerin der Staffel 12 hervorging, werden dieses Jahr die Karten wieder neu gemischt. Dazu passt, dass auch die Coaches der Staffel 13 von "The Voice of Germany" ihr Debüt feiern. So sind sind Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella und Shirin David komplett neu, während Ronan Keating zumindest beim australischen und britischen Ableger der Sendung bereits mitwirkte.

Im Rahmen dieses Artikel stehen nun die beiden erstgenannten Coaches, nämlich Bill und Tom Kaulitz, im Fokus. Wie die eineiigen Zwillingsbrüder berühmt wurden, was sie neben ihrer musikalischen Karriere treiben und wieso die beiden gebürtigen Leipziger erst jetzt in die Rolle als Coach schlüpfen, all das erfahren in diesem Porträt.

"The Voice of Germany"-Coaches Bill und Tom Kaulitz: Durchbruch mit "Tokio Hotel" und "Durch den Monsun"

ProSieben stellt auf seiner Website die beiden Brüder Bill und Tom Kaulitz etwas genauer vor. Beide kamen am 01.09.1989 in Leipzig zur Welt. Nach der Scheidung der Eltern zogen die beiden nach Loitsche, nicht weit weg von Magdeburg. Ihr Vater erkannte schon früh das musikalische Talent und förderte daher seine Söhne. Bill und Tom Kaulitz bekamen in Magdeburg und Umgebung kleinere Auftritte, zunächst unter dem Bandnamen "Black Question Mark", der später in "Devilish" umgeändert wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nachdem Bill aufgrund einer verlorenen Wette bei der Castingshow Star Search teilnahm, wurde der Musikmanager Peter Hoffmann auf ihn aufmerksam. Daraufhin erhielt die nun in "Tokio Hotel" umbenannte Band einen Plattenvertrag. Ihr Song "Durch den Monsun" katapultierte die Band an die Spitze der Charts und ebnete den Weg für eine erfolgreiche Karriere. So wurde "Tokio Hotel" nach ihrem Durchbruch in Deutschland, Österreich und der Schweiz später auch international bekannt und feierte unter anderem auch in den USA und Japan Erfolge.

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz: TV-Shows, Podcast und Familienmitglied Heidi Klum

Dass die Brüder Bill und Tom Kaulitz auch neben ihrer musikalischen Karriere erfolgreich sind, haben sie in vielerlei Hinsicht unter Beweis gestellt. Nach einer längeren Pause kehrte die beiden und ihre Band "Tokio Hotel" 2013 zurück. Im gleichen Jahr saßen sie neben Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Bill Kaulitz war des Weiteren in Sendungen wie "Germany's Next Topmodel" oder "Queen of Drags" zu sehen.

Die Zwillinge sind vor längerer Zeit in die USA ausgewandert. Von ihrem Leben in den Hollywood Hills in Kalifornien berichten sie im Rahmen ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Laut ProSieben-Interview hat der Podcast eine Reichweite von 10-80 Millionen Hörerinnen und Hörern in der Woche.

Lesen Sie dazu auch

In jüngerer Vergangenheit war speziell Tom Kaulitz Objekt der Presse, nachdem seine Beziehung mit Model Heidi Klum bekannt wurde. Im Jahre 2019 gab sich das Paar das Ja-Wort auf der Insel Capri, wodurch Heidi Klum nun Mitglied der Familie Kaulitz geworden ist.

"The Voice of Germany" 2023: Darum sind Bill und Tom Kaulitz erst jetzt Coaches geworden

Ebenso wie bei den anderen Coaches der Staffel 13 ist es auch für Bill und Tom Kaulitz das Debüt bei "The Voice of Germany". Wie die Zwillinge im gleichen ProSieben-Interview verraten, wurden sie bereits für die allererste Staffel im Jahre 2011 als mögliche Coaches angefragt. Damals seien sie jedoch noch zu schüchtern gewesen, um als Coaches zu fungieren. Mit mittlerweile 34 Jahren hat es nun doch noch geklappt und die Brüder sind froh über ihre Entscheidung.

Davor hatten beide noch nie eine Staffel beziehungsweise oder gar eine Folge der Sendung gesehen. Lediglich Ausschnitte vermittelten ihnen einen Eindruck vom Konzept der Sendung. Die stellt aber kein großes Problem dar. Denn laut Bill Kaulitz bereiten sich er und sein Bruder nicht sonderlich intensiv vor, sondern stürzen sich lieber kopfüber ins Geschehen.