"The Voice of Germany" 2023: Das ist die neue Jury

Die dreizehnte Staffel von "The Voice of Germany" läuft derzeit im TV. 2023 nehmen fünf neue Coaches in den roten Stühlen Platz. Wir stellen Ihnen die Jury vor.

Viele Fans freuen sich über die aktuelle Staffel von "The Voice of Germany". Die Frage, die sich zu Beginn jeder neuen Staffel gestellt hat: Wer nimmt auf den roten Stühlen Platz? Wer ist Teil der Jury? 2023 wurden alle vier Stühle neu besetzt. Welche Stars in diesem Jahr bei der Castingshow mit dabei sein werden, können Sie diesem Artikel entnehmen.

"The Voice of Germany" 2023: Das ist die Jury

Das gab es in der Geschichte von "The Voice of Germany" noch nie: Normalerweise setzt die Show auf altbekannte Gesichter. In den vergangenen Jahren waren beispielsweise immer wieder Mark Forster, Rea Garvey oder Stephanie Kloß Teil der Jury. 2023 ändern sich zum ersten Mal alle Coaches. Das sind die Juroren, die in diesem Jahr dabei sind:

"The Voice of Germany": Die Coaches in Staffel 13

Die Jury von "The Voice of Germany" 2023 besteht aus dem irischen Sänger Ronan Keating, der deutschen Rapperin Shirin David, dem Entertainer Giovanni Zarella und den Brüdern von Tokio Hotel, Bill und Tom Kaulitz. Wir stellen Ihnen die Coaches im Porträt vor.

Ronan Keating (46)

Ronan Keating ist ein internationaler Sänger aus Irland. Geboren wurde er am 3. März 1977 in Dublin. Bekannt wurde der Ire mit der Boyband "Boyzone", ist zeitgleich aber auch als Solo-Künstler aktiv. Musikalische Erfolge feierte er beispielsweise mit dem Song "Grateful", den er gemeinsam mit der Kelly-Family veröffentlichte. Zu seinen eigenen Titel zählen unter anderem "Twenty Twenty" (2020), "Time of my Life" (2016) oder "Fires" (2012). Auf seinem Instagram zeigt sich der Sänger sehr familiär und teilt mit seinen Abonnenten Bilder von seiner Familie. Nun sucht er eine neue Herausforderung und ist 2023 Teil von "The Voice of Germany".

Ronan Keating ist in der Jury von "The Voice of Germany" 2023. Foto: Jan Woitas, dpa

Shirin David (28)

Shirin David nimmt in diesem Jahr als einzige Frau auf einem Jury-Stuhl Platz. Sie wurde am 11. April 1995 in Hamburg geboren. Die Rapperin ist vielen vor allem aus Social-Media bekannt, denn vor ihrer Karriere im Musik-Business war die Blondine bereits erfolgreich als YouTuberin aktiv. Wirft man allerdings einen Blick auf Shirins Instagram-Kanal fällt schnell auf, dass sie nun beides ist: Social-Media-Star und Rapperin. Allein auf Instagram folgen ihr mehr als 6 Millionen Menschen. Mit Songs wie "Lächel doch Mal" (2023), "Ich darf das" (2019) oder "Brillis" (2019) feiert sie große Erfolge.

Shirin David sitzt in diesem Jahr auf einem roten Stuhl von "The Voice of Germany" 2023. Foto: Gerald Matzka/zb, dpa

Giovanni Zarrella (45)

Giovanni Zarrella ist ein italienischer Musiker und Fernsehmoderator, der am 4. März 1978 in Hechingen geboren wurde. Das Fernsehen ist für den Sänger längst kein Neuland mehr. Mit seiner Musiksendung "Die Giovanni Zarrella Show" feierte er neben seiner Musik bereits Erfolge. Dabei lädt er verschiedene Künstler aus aller Welt ein und führt die Zuschauer durch das Abendprogramm. Zu seinen Songs zählen "Basta! Basta!" (2021), "Cosi sei tu" (2019) und "La vita è bella" (2019). Der Sänger ist außerdem auf Instagram aktiv.

Giovanni Zarrella ist ein Coach bei "The Voice of Germany" 2023. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Bill und Tom Kaulitz (33)

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz nehmen 2023 den Doppelstuhl von "The Voice of Germany" ein. Die beiden sind die Frontmänner der Band "Tokio Hotel", die in Deutschland insbesondere mit dem Song "Durch den Monsun" (2008) Erfolge feierte. Auch viele Jahre danach sind die beiden nicht von der Bühne wegzudenken. Mit Songs, wie "Bad Love" (2022) oder "Sorry not Sorry" (2021) füllen die beiden Hallen und Stadien. Bill Kaulitz nahm außerdem auch an anderen TV-Formaten wie Germany's Next Topmodel teil. Die Band teilt mit knapp einer Millionen Fans auf Instagram Eindrücke aus dem Rockstar-Alltag.

Bill und Tom Kaulitz sind Coaches bei "The Voice of Germany" 2023. Foto: Gerald Matzka, dpa

"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Regeln

Auch wenn sich in diesem Jahr die Coaches ändern, bleiben die Regeln gleich. Die vier Teams kehren der Bühne und somit den Talenten den Rücken zu. Der Fokus soll lediglich auf der Stimme liegen, kein Wunder, wenn die Sendung "The Voice" heißt. Möchte ein Coach ein Talent im Team haben, kann "gebuzzert" werden. Drehen sich mehrere Teams um, so liegt es an den Kandidaten, für welchen Coach sie sich entscheiden.