"The Voice of Germany" 2023: Coach Giovanni Zarrella im Porträt

Bei "The Voice of Germany" 2023 ist Giovanni Zarrella als Coach dabei. Hier gibt ein Porträt zum Sänger mit Infos zu seiner Karriere und seinen Erfolgen.

Seit Ende September 2023 wird wieder gelauscht und gebuzzert bei ProSieben: "The Voice of Germany" geht in eine neue Staffel. Vieles bleibt gleich im Konzept der Sendung, aber eines hat sich grundlegend geändert: die Zusammensetzung der Jury von "The Voice of Germany" 2023. Auf dem roten Jurorenstühlen nehmen in diesem Jahr Ronan Keating, Shirin David sowie Bill und Tom Kaulitz Platz - und Giovanni Zarrella.

Der italienisch-deutsche Sänger dürfte dem geneigten TV-Zuschauer nicht unbekannt sein - sei es durch seine musikalischen Anfänge bei Bro'Sis, den Dokumentationen über sein Ehe- und Familienleben oder zuletzt durch die ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show". Wir haben ein Porträt zum Sänger mit Infos rund um Karriere, Lieder und seine Ehefrau Jana Ina Zarrella.

"The Voice of Germany"-Coach Giovanni Zarrella im Portrait

Zuerst die Rahmendaten: Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen in Baden-Württemberg geboren. Er wuchs zweisprachig mit Deutsch und Italienisch auf und lebte in den frühen 1990er Jahren mit seiner Familie in Italien. 1995 absolvierte er dann seine Mittlere Reife und machte danach eine Lehre zum IT-Systemkaufman. Bereits als Kind und Jugendlicher nahm er Klavier-, Orgel- und Gesangsunterricht.

"The Voice of Germany"-Coach Giovanni Zarrella bei Bro'Sis - Der Beginn seiner Karriere

Zarrellas Karriere im Rampenlicht begann 2001 mit der Casting-Sendung "Popstars". Dort setzte er sich gegen eine Reihe anderer Bewerber durch und wurde gemeinsam mit Indira Weis, Ross Antony, Hila Bronstein, Faiz Mangat und Shaham Joyce zum Gründungsmitglied der Band Bro'Sis. Zarrella weiß also vermutlich, wie sich die Talente bei "The Voice of Germany" auf der Bühne fühlen. Die Band bestand bis 2006; zu ihren bekannteren Songs gehören "I Believe" und "Do You".

Hits von Coach Giovanni Zarrella - Das sind die bekanntesten Lieder

Nach dem Ende der Band Bro'Sis arbeitete Zarrella als Solokünstler weiter - zunächst mit mäßigem Erfolg. Gerade in der jüngeren Vergangenheit konnte er sich jedoch häufiger in den Charts platzieren. So landete die Single "Senza te", die er 2019 im Duett mit Pietro Lombardi sang, in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Singlecharts. Das dazugehörige Album "La vita è bella" schaffte es bis auf Platz zwei der deutschen Albumcharts und erhielt eine Goldene Schallplatte. Auf Youtube erfreut sich zudem ein anderes Lied von Zarrella großer Beliebtheit: Das Video zum Song "Così sei tu", das er gemeinsam mit Ehefrau Jana Ina singt, wurde bereits 6.5 Millionen mal aufgerufen.

Übrigens: Zarrella veröffentlichte auch immer wieder Coverversionen von bekannten Songs. So coverte er mit seiner allerersten Single "Ticket To The Moon" die britische Band ELO (Electric Light Orchestra). Auf dem Album "La vita è bella" findet man eine Neuauflage des Schlagers "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben" von Roland Kaiser ("Il più buono") sowie "Damni", was eine Neuinterpretation von Wolfgang Petrys "Wahnsinn" ist.

2021 startete dann "Die Giovanni Zarrella"-Show im ZDF. Hier führt Zarrella durch die Sendung, in der vor allem Schlagerkünstler und -künstlerinnen auftreten. Im vergangenen Jahr erhielt er für seine Leistung als Moderator den deutschen Fernsehpreis.

"The Voice of Germany"-Coach Giovanni Zarrella - Das ist seine Ehefrau

Giovanni Zarrella ist in festen Händen - und das bereits seit knapp 18 Jahren: Am 30. August 2005 heiratete er das brasilianische Model Jana Ina. Das war die Basis der ersten TV-Serie mit den Zarrellas, denn für "Just married! - Frisch verheiratet!" ließ sich das Ehepaar zehn Folgen lang von TV-Kameras begleiten. Auch später dokumentieren Giovanni und Jana Ina wichtige Erlebnisse in ihrem Familienleben für die Zuschauer vor den Fernsehgeräten: 2008 lief die Dokumentation "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger".

Jana Ina ist in Brasilien aufgewachsen und gewann dort mehrere Schönheitswettbewerbe: So wurde sie zur Miss Petrópolis, Miss Rio de Janeiro, Miss Brasil und Miss Intercontinental 1998 gewählt. 1999 zog sie dann nach Deutschland, da ihre Familie dort Wurzeln hat. Auch hier ist sie als Model tätig und arbeitet unter anderem als Moderatorin - beispielsweise für die RTL II Sendung "Love Island". Jana Ina und Giovanni Zarrella zeigen sich regelmäßig gemeinsam auf Instagram:

Unsere Angaben basieren auf den Informationen, die Giovanni Zarrella selbst auf seiner Homepage teilt.