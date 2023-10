"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 2. November

Am 2. November gehen die Battles von "The Voice of Germany" 2023 in Runde 4. Wir stellen Ihnen alle Kandidaten vor, die gegeneinander antreten werden.

Bei "The Voice of Germany" steht Runde 4 der Battles bevor. Zwei oder sogar drei Kandidaten steigen in den Ring und versuchen in die Sing-Offs einzuziehen.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Kandidaten bekommen von den jeweiligen Coaches einen Song zugeteilt, welcher in den Battles vorgetragen wird. In den vergangenen Jahren konnte lediglich ein Talent gewinnen und somit in die Sing-Offs einziehen. Das ändert sich allerdings 2023. Zum ersten Mal hat die Jury die Möglichkeit beide Talente mitzunehmen. Aufgrund der begrenzten Plätze würde das allerdings bedeuten, dass bei einer anderen Paarung beide Talente die Heimreise antreten müssen.

Am 2. November finden weitere Battles statt. Welche Kandidaten antreten und welche Lieder gesungen werden, erfahren Sie hier. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Das sind die Kandidaten und Lieder von "The Voice of Germany" am 2. November 2023:

Auch am 2. November steigen die Teams von Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz und Shirin David in den Ring. Der Übersicht können Sie entnehmen, welche Kandidaten zu welchen Songs auftreten:

Team Shirin

Rouven Gruber (20) und Fitz Speck (18) singen "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207.

Rouven Gruber (20) und Fitz Speck (18) aus Team Shirin. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Ronan

Kimmy June (28) und Annemarie Schmidt (23) treten mit dem Song "I Don't Wanna Fight" von Tina Turner gegeneinander an.

Kimmy June (28) und Annemarie Schmidt (23) aus Team Ronan. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Bill und Tom

Mit "Weinst Du" von Echt wollen Naomi Mbiyeya (19) und Max Schrut (30) die Herzen des Publikums und der Coaches erobern.

Naomi Mbiyeya (19) und Max Schrut (30) aus Team Bill und Tom. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Shirin

Süleyman Atar (25) und Chayene Coetzee (25) performen das Lied "Africa" von Toto.

Süleyman Atar (25) und Chayene Coetzee (25) aus Team Shirin. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Ronan

Mit "Cake By The Ocean" von DNCE treten Emely Myles (32), Felix Brückner (32) und Kai Nötting (32) auf die Bühne von "The Voice of Germany".

Emely Myles (32), Felix Brückner (32) und Kai Nötting (32) aus Team Ronan. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Bill und Tom

Sina Lecking (21) und Felix Deeg (21) singen den Song "Fast Car" von Tracy Chapman. Wer wird es in die Sing-Offs schaffen?

Sina Lecking (21) und Felix Deeg (21) aus Team Bill und Tom. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Ronan

Ein deutscher Klassiker: Mit "99 Luftballons" von Nena wollen Alex Seeger (24) und Anna Ebner (19) das Publikum und vor allem Ronan überzeugen.

Alex Seeger (24) und Anna Ebner (19) aus Team Ronan. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Team Giovanni

Patrik Schmitt (41) und Marius Hof (27) performen "Zusammen" von den Fantastischen Vier feat. Clueso.

Patrik Schmitt (41) und Marius Hof (27) aus Team Giovanni. Foto: André Kowalski / ProSieben/Sat.1

Das sind die Sendetermine von "The Voice of Germany" 2023

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Sendeterminen von "The Voice of Germany" 2023, auf die Sie sich noch freuen können:

Folge 14 - Battles ( Sat.1 und Joyn ): 3. November 2023, 20.15 Uhr

und ): 3. November 2023, 20.15 Uhr Folge 15 - Sing-off ( Sat.1 ), 10. November 2023, 20.15 Uhr

), 10. November 2023, 20.15 Uhr Folge 16 - Sing-off ( Sat1 und Joyn ), 17. November 2023, 20.15 Uhr

und ), 17. November 2023, 20.15 Uhr Folge 17 - Finalrunden ( Sat.1 ), 24. November 2023, 20.15 Uhr

), 24. November 2023, 20.15 Uhr Folge 18 - Finalrunden ( Sat.1 ), 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr

), 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr Folge 19 - Finale ( Sat.1 ), 8. Dezember 2023, 20.15 Uhr

So läuft die Übertragung von "The Voice of Germany" 2023

Die Übertragung von "The Voice of Germany" 2023 findet auf ProSieben (donnerstags) und Sat.1 (freitags)statt.