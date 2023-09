"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 22. September

Die Blind Auditions von "The Voice of Germany 2023" stehen an. Alle Infos zu den Kandidaten und den jeweiligen Liedern heute am 22.09.23 finden Sie hier.

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet diese Woche. Die ersten Talente versuchen am Donnerstag und Freitag um 20.15 Uhr in den Blind Auditions die Zuschauer und die Jury von sich zu überzeugen. In den Blind Auditions sieht die Jury die Kandidaten nicht und muss sich einzig und alleine auf ihr Gehör verlassen. Gefällt ihnen eine Stimme, dürfen sie buzzern und der Stuhl dreht sich um. Welche Talente treten diese Woche auf und welche Lieder werden gesungen? Alle Infos zu den Blind Auditions am heutigen Freitag, dem 22. September 2023, finden Sie hier.

"The Voice of Germany 2023": Kandidaten und Lieder heute am 22.09.23

Elf Kandidaten und Kandidatinnen stehen diesen Freitag auf der Bühne. Jeder von ihnen versucht die Jury anders von sich zu überzeugen. Von Jessi J bis zu Cher ist die Songauswahl auch dieses Mal bunt durchgemischt. Bleibt abzuwarten, welche Talente die Jury von "The Voice of Germany 2023" überzeugen können. Das sind die Kandidaten im Überblick:

Cheyenne (22) aus Rastatt:

Cheyenne ist eigentlich angehende Nageldesignerin. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die 22-jährige Cheyenne ist Hausfrau und angehende Nageldesignerin. Jetzt will sie allerdings auf die große Bühne. Mit „Masterpiece“ von Jessie J möchte sie die Jury überzeugen.

Dennis (31) aus Brake:

Der 31-Jährige kommt aus Niedersachsen. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Dennis möchte am Freitag „Bilder Von Dir“ von Laith Al-Deen singen. Statt Sperrmüll-Fahrer zu sein, will er bald musikalisch durchstarten und sich in die Herzen von Deutschland singen.

Marc (16) aus Lohne:

Marc ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Der Schüler möchte auf die großen Bühnen Deutschands. Mit dem Lied „A Song For You“ von Donny Hathaway will er die Jury überzeugen.

Niclas (22) aus Halle:

Niclas kommt aus Sachsen-Anhalt. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Niclas kommt aus Halle in Sachsen-Anhalt und ist eigentlich Kfz-Mechatroniker. Am Freitag tauscht er sein Werkzeug gegen ein Mikrofon. Er singt „Ace Of Spades“ von Motörhead.

Priti (27) aus St. Gallen:

Priti wohnt in der Schweiz. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Priti wohnt in St. Gallen (Schweiz). Wenn sie nicht gerade bei "The Voice of Germany" auf der Bühne steht, arbeitet sie als Betreuerin an einer Heilpädagogischen Schule.

Tana (23) aus Hochwald:

Tana singt eine neue Version von "Girls just want to have fun". Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Die Tiertrainerin und Baumpflegerin Tana performt das Lied „Girls Just Want To Have Fun“ (Twenty One Two Version) von Cyndi Lauper. Mit ihrer Stimme will sie die Jury von ihrem Talent überzeugen.

Theresa (20) aus Berlin:

Theresa ist ausgebildete Tischlerin. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Theresa singt am Freitag „Welcome To Burlesque“ von Cher. Die 20-Jährige ist im normalen Leben ausgebildete Tischlerin und Teilzeitkraft in einem Blumenladen.

Laszlo (58), Germán (38) und Val (25) aus Wien:

Das Dreiergespann kommt aus Österreich. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Das Wiener Tenor Trio „IMPULSO TENORS“ ist bereits auf der Bühne zuhause. Bei den Blind Auditions singen sie jetzt „Il Mondo“ von Il Volo.

Fritz (18) aus Osterburg:

Fritz spielt selbst Klavier. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Fritz aus Osterburg ist noch Schüler und wird am Freitag selbst am Klavier sitzen. Er spielt den Song „5 Meter Mauern“ von Elen und versucht sich damit in das Herz der Jury zu spielen.

Judy (74) aus Duisburg:

Judy wagt mit 74 Jahren den Schritt auf die große Bühne. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Judy ist professionelle Jazzsängerin. Mit 74 Jahren wagt die Duisburgerin jetzt den Schritt auf die "The Voice of Germany" Bühne. Sie möchte mit „Smile“ von Charlie Chaplin überzeugen.

Kim (29) aus Speyer:

Kim ist professionelle Musikerin. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Kim kommt aus Speyer, ist bereits hauptberuflich Musikerin und möchte die Karriereleiter weiter hinaufklettern. Sie möchte am Freitag „When You Believe“ von Whitney Houston & Mariah Carey singen.