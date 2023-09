"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 29. September

"The Voice of Germany" 2023 geht in die vierte Blindaudition. Hier erfahren Sie alles über die Kandidaten und Lieder am 29. September.

Bei "The Voice of Germany" 2023 füllen sich langsam die Teams. Die neue "The Voice of Germany"-Jury ist regelrecht begeistert von den vielen Talenten, die sich auch dieses Mal wieder bei der Castingshow beworben haben. Am 29. September steht nun schon die vierte Blindaudition an. An insgesamt zehn Sendeterminen von Staffel 13 geht es in dieser Runde um einen Platz in einem der Teams. Erst danach geht es dann für die Teilnehmer weiter im Kampf um den Einzug ins Finale.

Welche Kandidaten versuchen diesmal, in eines der Teams von Shirin David, Ronan Keating, den Kaulitz-Brüdern oder Giovanni Zarella zu kommen? Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Lieder vom 29. September vor.

"The Voice of Germany" 2023: Kandidaten und Lieder am 29. September

Die Coaches haben wieder die Qual der Wahl: Insgesamt zwölf neue Kandidaten treten am 29. September vor die Jury bei "The Voice of Germany". Neu ist in dieser Staffel, dass sich die Coaches auch gegenseitig blockieren können. Zu wem die Talente ins Team gehen, ist diesmal also nicht nur ihnen selbst überlassen.

Das sind die Kandidaten und Lieder am 29. September:

Linus (19) aus Südheide

Linus Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Der Fachabiturient Linus jobbt bei EDEKA, wenn er nicht gerade auf der "The Voice"-Bühne steht. Er performt den Song "Kiss Me" von Dermot Kennedy.

Leandro (28) aus Duderstadt

Leandro Foto: Richard Hüber/SAT.1/ProSieben

Mit der spanischen Version von "Don't Break my Heart" versucht der sonst als Veranstalter arbeitende Leandro, die Jury von sich zu überzeugen.

Chayane (25) aus Iserloh

Chayane Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Normalerweise arbeitet Chayane im Vertriebsinnendienst. Doch bei "The Voice of Germay" geht sie nun auf die große Bühne und performt "Billie Jean" von Michael Jackson.

Laura (22) aus Auenwald

Laura Foto: Richard Hüber/SAT.1/ProSieben

Die Studentin Laura versucht, mit ihrer Version von James Blunts "Goodbye My Lover" bei der Jury zu punkten.

Egon (39) aus Bamberg

Egon Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

IT-Administrator Egon aus Bayern versucht es mit einer ganz anderen Nummer als seine Mitbewerber um einen Platz in einem der Teams: Mit "Whiskey in the Jar" von Metallica versucht Egon, sich in die Herzen der Jury zu rocken.

Sabrina (33) aus Sirnach (Schweiz)

Sabrina Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Die Lehrerin Sabrina ist aus der Schweiz angereist, um "Wer liebe lebt" von Sängerin Michelle zu performen. Ihre eigene Performance unterstützt sie dabei mit ihrem Querflötenspiel.

Lisa (18) aus Trimbach (Schweiz)

Lisa Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

So wie Sabrina, hat auch Lisa den weiten Weg aus der Schweiz auf sich genommen, um bei "The Voice of Germany" aufzutreten. Sie nutzt die Chance, um "Voyage Voyage" von Desireless zu performen.

Thomas (34) aus Regensburg

Thomas Foto: Richard Hüber/SAT.1/ProSieben

Normalerweise verkauft Thomas Fertighäuser an diejenigen, die keine Lust auf das lange Warten bei der Fertigstellung eines gewöhnlichen Hauses haben. Bei "The Voice of Germany" singt er hingegen "I'll be Waiting" von Cian Ducrot.

Sven (52) aus Klanxbüll

Sven Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Passend zu seinem Beruf als Musiktherapeut, tritt Sven mit dem Song "Stark" von Ich + Ich vor die Jury.

Desirey (20) aus Duisburg

Desirey Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Die Studentin Desirey hat musikalisch einiges auf dem Kasten. Sie ist derzeit die Leiterin des Musikdepartment der Freikirche Gospellight. Bei "The Voice of Germany" tritt sie mit "You Broke Me First" von Tate McRae auf.

Valentin (23) aus Bischofsheim

Valentin Foto: Richard Hüber/SAT.1/ProSieben

Der gelernte Mechatroniker Valentin hat einen besonders sanften Song vorbereitet: Er singt "Perfect" von Ed Sheeran.

Alina (34) aus Schaffhausen (Schweiz)

Alina Foto: André Kowalski/Sat.1/ProSieben

Auch Alina ist zu "The Voice of Germany" gegangen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Die erfahrene Besitzerin einer Musikschule singt "Nessun Dorma" von Giacomo Puccini.