"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 24. November

Die dritten Teamfights sind die letzte Chance für die Kandidaten, sich noch einen Platz im Halbfinale von "The Voice of Germany 2023" zu sichern.

Die Teamfights bei "The Voice of Germany 2023" gehen in die nächste Runde. Am Freitag, dem 24. November 2023, um 20.15 Uhr bei Sat.1 startet die Show. Das wird die letzte Chance für die Talente sein, sich ein Ticket für das Halbfinale zu sichern. Die Teamfights lösen in dieser Staffel die Sing-Offs ab, das Prinzip bleibt jedoch das gleiche. Welche Talente treten am Freitagabend auf und welche Songs werden gesungen? Alle Infos zu den dritten Teamfights von "The Voice of Germany 2023" finden Sie hier.

Talente in den Teamfights von "The Voice of Germany" heute am 24. November 2023

Auch am Freitag, dem 24. November 2023, singen die Talente wieder ganz unterschiedliche Songs. Von Billie Eilish über Avril Lavigne bis hin zu Silbermond, ist für jede Menge Abwechslung gesorgt. Die Talente treten für die Coaches Shirin David, Tom und Bill Kualitz, Giovanni Zarella und Ronan Keating an. Hier finden Sie eine Übersicht:

Danilo Timm (35)

Danilo ist 35 Jahre alt und singt im Team von Shirin David. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Danilo ist 35 Jahre alt und kommt aus Berlin. In den Teamfights singt er im Team von Shirin David und möchte mit „Ocean Eyes“ von Billie Eilish von sich überzeugen.

Niclas Scholz (22)

Für Team Team Richard tritt Niclas in den Teamfights an. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Der 22-Jährige kommt aus Halle in Sachsen und will jetzt auf die großen Bühnen Deutschlands. In den dritten Teamfights singt er „Human“ von RagNBone Man und tritt für das Team Ronan an.

Tatjana Falkner (25)

Tatjana ist 25 Jahre alt und singt einen Song von Avril Lavigne. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Mit „My Happy Ending“ von Avril Lavigne versucht die 25-jährige Tatjana am Freitag ihr Glück. Sie kommt aus Wien in Österreich und performt im Team von Bill und Tom.

Sorlo Hoffmann (25)

Sorlo ist 25 Jahre alt und kommt aus Bremerhaven. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Sorlo kommt aus Bremerhaven und ist 25 Jahre alt. Am Freitag singt er für das Team von Giovanni und will mit „In Diesem Moment“ von Roger Cicero sowohl Jury als auch das Publikum von sich überzeugen.

Lizi Gozalishvili (19)

Ebenfalls im Team von Giovanni ist die erst 19-Jährige Lizi. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Mit „Since U Been Gone“ von Kelly Clarksonm performt die 19-Jährige einen echten Klassiker. Im Team von Giovanni möchte Lizi aus Heidelberg in den Teamfights überzeugen.

Susanne Albers (39)

Die 39-jährige Susanne singt im Team von Ronan. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Susanne ist 39 Jahre alt und kommt aus Lingen in Niedersachsen. Sie tritt in den dritten Teamfights am Freitag im Team Ronan an und singt „Skyscraper“ von Demi Lovato.

Kimmy June (28)

Die 28 Jährige kommt nicht aus Deutschland sondern aus Belgien. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Auch Kimmy versucht bei "The Voice of Germany 2023" im Team Ronan ihr Glück. Sie kommt aus Ravels in Belgien und singt am Freitag „Girl Crush“ von Little Big Town.

Finja Bernau (20)

Finja kommt aus Kerkrade in den Niederlanden. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die 20-Jährige kommt aus Kerkrade in den Niederlanden. Finja ist im Team von Shirin David und möchte mit „Verlierer“ von Luna von sich überzeugen.

Lorenz Haase (22)

Lorenz ist 22 Jahre alt und kommt aus Mecklemburg-Vorpommern. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Lorenz singt am Freitagabend „Paradise (Mit Dir)“ von Liaze. Der 22-Jährige kommt aus Mecklemburg-Vorpommern und tritt für das Team von Shirin David an.

Anna Ebner (19)

Die erst 19-Jährige aus Österreich singt im Team Ronan. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Anna ist 19 Jahre alt und kommt aus Spittal an der Drau in Östrreich. Bei "The Voice of Germany" singt sie im Team Ronan und möchte mit „Das Leichteste der Welt“ von Silbermond überzeugen.

Malou Lovis Kreyelkamp (24)

Malou ist im Team von Bill und Tom Kaulitz. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die 24-Jährige kommt aus Köln in Nordrhein-Westfalen und singt jetzt im Team von Tom und Bill Kaulitz. „Don´t Watch Me Cry“ von Jorja Smith soll sie eine Runde weiter bringen.

Johann Bardowicks (25)

Der 25 Jährige aus Hamburg singt im Team Giovanni. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Der Song „Fix You“ von Coldplay soll Johann aus Hamburg in die nächste Runde katapultieren. In den Teamfights bei "The Voice of Germany" singt er im Team von Giovanni.