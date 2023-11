"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder in den Battles heute am 3. November

Die Battles bei "The Voice of Germany" 2023 gehen in die nächste Runde. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und Lieder am 3. November.

Derzeit befindet sich "The Voice of Germany" in der Battle-Phase. Das bedeutet, dass die Mitglieder der Teams der "The Voice of Germany"-Coaches untereinander ums Weiterkommen kämpfen. In der neuen Staffel scheidet allerdings nicht mehr automatisch einer der Teilnehmer des Battles aus. Es können sowohl alle weiterkommen als auch ausscheiden - damit wird die Belastung der Juroren ein wenig gemindert. Denn oftmals war es früher so, dass viele der besten Talente bereits in dieser Phase der Show ausschieden. Dies muss nun nicht mehr der Fall sein.

Am 3. November wird nun das letzte Mal ein Sendetermin der Battles zu sehen sein. Ab der nächsten Woche sind dann die bereits die Sing-Offs dran. Welche Kandidaten diesmal um einen Platz in der nächsten Runde kämpfen und mit welchen Liedern sie dabei antreten, erfahren Sie hier.

"The Voice of Germany": Kandidaten und Lieder bei den Battles heute am 3. November

Die Übertragung von "The Voice of Germany" ist in verschiedene Phasen eingeteilt. Auf die Blind-Auditions folgen die Battles, welche dann wiederum von den Sing-Offs abgelöst werden. Erst danach kommen die Finalrunden, die dann selbstverständlich mit dem großen Finale ihren Höhepunkt finden. Die Battles gehen nun am 3. November zu Ende. Wer diese Runde überstanden hat, darf in den Sing-Offs mitmachen.

Die folgenden Kandidaten kämpfen in den Battles vom 3. November um genau diese Chance:

Yang Ge vs. Rudy Chopper

Die 34-jährige Berlinerin Yang Ge singt gemeinsam mit dem aus Krefeld stammenden 28-jährigen Rudy Chopper "Rich Girl" von Gwen Stefani feat. Eve. Über das Weiterkommen entscheidet Coach Shirin David.

Danilo Timm vs. Moritz Steckenstein

Danilo Timm (35) und Moritz Steckenstein (37) sind beide in Team Shirin gelandet. Sie treten im Battle mit dem Song "Take On Me" von a-ha auf.

Lauren Mace vs. Julia Szatmári

Giovanni Zarrella ließ sich bereits in den Blind-Auditions von Lauren Mace (38) und Julia Szatmári (35) überzeugen. Im Battle wollen die beiden dieses Kunststück nocheinmal mit dem Song "Why" von Annie Lennox vollbringen.

Carlotta Bach vs. Desirey Sarpong Agyemang

Die beiden Jungtalente Carlotta Bach (17) und Desirey Sarpong Agyemang (20) treten im Battle in Team Giovanni gegeneinander an. Sie singen das Lied "Firework" von Katy Perry.

Laszlo, Germán & Val vs. Anna Vichery

Das Trio bestehend aus Laszlo (58), Germán (38) und Val (25) singt hauptsächlich Oper. Im Battle treten sie in Team Giovanni gegen die 39-jährige Anna Vichery mit dem Song "„Time To Say Goodbye“ (Con Te Partirò) von Sarah Brightman & Andrea Bocelli an.

Cemre Polat vs. Philip Hoffmann

In Team Bill & Tom treten Cemre Polat (25) und Philip Hoffmann (24) gegeneinander an. Auf der Bühner performen sie "Broken Strings" von James Morrison feat. Nelly Furtado.

Kristin Witte vs. Tatjana Falkner

Die Kaulitz-Brüder haben die erst 20-jährige Kristin Witte und die 25-jährige Tatjana Falkner für ihr Team ausgewählt. Die beiden singen im Battle "Crush" von Jennifer Page.

Egon Herrnleben vs. Susanne Albers

Das letzte Battle in Team Ronan bestreiten Egon Herrnleben (39) und Susanne Albers (39). Die beiden treten mit "Bring Me Back" von Evanescence auf.