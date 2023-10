"The Voice of Germany" 2023: Kandidaten und Lieder in den Battles heute am 27. Oktober

Bei "The Voice of Germany" 2023 finden auch heute neue Battles statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und Lieder heute am 27. Oktober.

Die Battles bei "The Voice of Germany" 2023 gehen bereits in die dritte Runde. Während es in der ersten Ausgabe der Battles dieser Staffel noch eine Schonfrist für Team Ronan gab, sind bereits seit der Folge vom 26. Oktober alle Coaches mit den Battles beschäftigt. Den Juroren von "The Voice of Germany" kommt in dieser Phase der Talentshow die undankbare Aufgabe zu, einige der von ihnen selbst ausgewählten Talente aus der Sendung nehmen zu müssen.

Dieses Mal gibt es jedoch eine Regel, die es nie zuvor bei "The Voice of Germany" gegeben hat: Die Coaches dürfen sowohl alle als auch keinen der Teilnehmer eines Battles weiterkommen lassen. Damit ändert sich das Spiel gewaltig, denn besser zu sein als sein direkter Konkurrent reicht nun nicht mehr. Die Talente müssen in den Battles wirklich unter Beweis stellen, dass sie gut genug für die Sing-Offs sind.

Welche Talente treten beim Sendetermin heute am 27. Oktober gegeneinander an? Welche Lieder performen sie für ihren Coach? Alles rund um die heutige Folge von "The Voice of Germany" erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"The Voice of Germany": Kandidaten und Lieder bei den Battles heute am 27. Oktober

Da die Coaches in den zahlreichen Blind Auditions ihre Teams prall gefüllt mit Talenten haben, gibt es einige Battles auszufechten. Die Übertragung von "The Voice of Germany" dreht sich daher eine ganze Weile lang um nichts anderes. Der Fokus wurde diesmal sogar noch stärker auf die Battles gelegt, da zum ersten Mal Teamfights zwischen den Coaches stattfinden werden. Bei diesen treten die Talente dann zum ersten Mal nicht mehr nur gegen ihre Teamkollegen, sondern gegen die Kandidaten der anderen Juroren an. Um dort mitzumachen, müssen sie sich jedoch zunächst in den regulären Battles beweisen.

Das sind die Kandidaten und Lieder bei den Battles heute am 27. Oktober:

Elias Biechele vs. Johann Bardowicks

Elias Biechele vs. Johann Bardowicks Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Der junge Sänger Elias Biechele aus Schwaben tritt gegen den Hamburger Johann Bardowicks in Team Giovanni an. Die beiden singen "A Million Dreams" (The Greatest Showman) von Hugh Jackman, Michelle Williams und Ziv Zaifman.

Sorlo Hoffmann vs. Kevin Smith

Sorlo Hoffmann vs. Kevin Smith Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Der 25-jährige Sorlo Hoffmann wurde von Coach Giovanni mit dem 39-jährigen Kevin Smith gepaart. Den beiden wurde der Song "Ein Lied kann eine Brücke sein" von Joy Fleming zugewiesen.

Linus Nehrig vs. Joy Esquivias

Linus Nehrig vs. Joy Esquivias Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Mit gerade einmal 19 Jahren tritt Linus Nehrig in Team Shirin auf der großen "The Voice"-Bühne gegen die 25-jährige Joy Esquivias an. Die beiden singen gemeinsam "Best Part of Me" von Ed Sheeran feat. Yebba.

Richard Vaupel vs. Luca Grace Kampmann

Richard Vaupel vs. Luca Grace Kampmann Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Richard Vaupel (20) aus Hessen und Luca Grace Kampmann (24) aus Bayern tragen ihr Battle ebenfalls in Team Shirin aus. Sie treten mit dem Lied "I'm Not The Only One" von Sam Smith auf.

Vikrant Subramanian vs. Simon Schmerbeck

Vikrant Subramanian vs. Simon Schmerbeck Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Der 33-jährige Vikrant Subramanian aus Leipzig und der 21-jährige Simon Schmerbeck aus Berlin performen "Rule The World" von Take That für ihren Coach Ronan Keating.

Priti Pawar vs. Katharina Bongard vs. Arestak Babakyan

Priti Pawar vs. Katharina Bongard vs. Arestak Babakyan Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Das zweite Battle in Team Ronan findet zwischen drei der Talente statt. Priti Pawar (27), Katharina Bongard (37) und Arestak Babakyan (30) performen als Trio den Song "One" von U2.

Angela Peltner vs. Franziska Bittner

Angela Peltner vs. Franziska Bittner Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Angela Peltner (42) und Franziska Bittner (23) haben es beide in das Team der Kaulitzbrüder geschafft. Mit ihrer Performance im Battle wollen sie nun beweisen, dass sie das auch verdient haben.

Malou Lovis Kreyelkamp vs. Luna Cavari

Malou Lovis Kreyelkamp vs. Luna Cavari Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Die 24-jährige Kölnerin Malou Lovis Kreyelkamp tritt gegen die 26-jährige Berlinerin Luna Cavari an. In Team Tom & Bill kämpfen die beiden mit dem Song "Everytime" von Britney Spears ums Weiterkommen.