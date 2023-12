"The Voice of Germany" 2023 heute: Das sind die Kandidaten und Lieder am 1. Dezember

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" 2023 steht an: Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und ihre Lieder für die Show heute am Freitag, den 1. Dezember, vor.

Am Freitag, dem 1. Dezember 2023, geht "The Voice of Germany 2023" in die nächste Runde, wenn die verbleibenden Talente aus den Teamfights im Halbfinale um einen Platz im Finale konkurrieren. Das Halbfinale startet heute am Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1. Michael Schulte ist als Stargast im "The Voice"-Halbfinale zu sehen.

Welche Talente treten am Freitagabend auf und welche Songs werden gesungen? Das und alle weiteren Infos zum Halbfinale von "The Voice of Germany 2023" verraten wir Ihnen hier im Artikel.

Halbfinale von "The Voice of Germany" 2023: Die Talente und ihre Songs am 1. Dezember

Das Halbfinale steht an. Hier stellen wir Ihnen die Talente vor, welche es ins Halbfinale geschafft haben. Die Songs, welche diese performen werden, stehen noch nicht fest. Sobald diese öffentlich sind, ergänzen wir diese hier. Hier folgt der Überblick der Talente:

Egon Herrnleben (39)

Egon ist 39 Jahre alt und stammt aus dem bayerischen Bamberg. Er hat es bis ins Halbfinale geschafft. Im Team von Ronan Keating möchte er mit seinem Halbfinal-Auftritt das Publikum erneut begeistern.

Joel Marques Cunha (25)

Joel, 25 Jahre alt aus Differdange, Luxemburg, tritt im Halbfinale für das Team von Bill und Tom Kaulitz an. Welchen Song wird er für den Einzug ins Finale singen?

Joy Esquivias (25)

Joy, 25 Jahre alt und aus Mannheim, Baden-Württemberg, tritt im Team von Shirin David im Halbfinale an.

Desirey Sarpong Agyemang (20)

Desirey ist 20 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Im Team von Giovanni Zarrella wird sie alles geben, um in das Finale einzuziehen.

Marc Altergott (16)

Marc, das noch junge Talent aus Lohne bei Niedersachsen, gehört zum Team von Bill und Tom Kaulitz. Was wird sein Song sein?

Emely Myles (32)

Mit welchem Lied möchte die 32-jährige Emely aus Sittersdorf, Österreich, Ronan Keating und das Publikum überzeugen, um es ins Finale zu schaffen?

Naomi Mbiyeya (19)

Naomi, 19 Jahre alt aus Twistringen, Niedersachsen, steht im Halbfinale im Team von Bill und Tom Kaulitz. Was wird ihr Song dafür sein?

Kim Schutzius (29)

Kim ist 29 Jahre alt und kommt aus Speyer in Rheinland-Pfalz. Im Team von Shirin David singt sie um den Einzug ins Finale.

Danilo Timm (35)

Danilo, 35 Jahre alt und aus Berlin, ist eines von vier verbliebenden Talenten im Team von Shirin David.

Niclas Scholz (22)

Niclas (22 Jahre alt) kommt aus Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt. Er ist im Team von Bill und Tom Kaulitz.

Malou Lovis Kreyelkamp (24)

Malou ist 24 Jahre alt und wohnt in Köln, Nordrhein-Westfalen. Sie hat sich im Team von Bill und Tom Kaulitz ins Halbfinale gesungen.

Finja Bernau (20)

20 Jahre alt und aus dem niederländischen Kerkrade: Das ist Kandidatin Finja, welche ebenfalls im Team von Shirin David singt. Was wird ihr Song für einen möglichen Finaleinzug sein?

Leon "Ezo" Weick (26)

Der Rapper Leon "Ezo" Weick aus Hagen ist der erste Gewinner von "The Voice Rap". Der 26-Jährige wird nicht nur mit seiner ersten eigenen Single belohnt, sondern hat die Möglichkeit, an der Hauptshow "The Voice of Germany" teilzunehmen. In dieser wird er direkt im Halbfinale antreten und sein Coach Kool Savas wird neben den anderen Coaches Platz nehmen.

"The Voice of Germany" 2023: Wann läuft das Finale?

Wer von den verbliebenden Kandidatinnen und Kandidaten schafft es, sich ins Finale von "The Voice of Germany" dieses Jahr zu singen? Nach dem Halbfinale am Freitag, den 1. Dezember 2023, stehen die letzten übriggebliebenen Talente fest.

Das Finale findet eine Woche nach dem Halbfinale statt. Somit ist der letzte Sendetermin von "The Voice of Germany" 2023 am Freitag, den 8. Dezember 2023. Die letzte Folge überträgt, wie auch das Halbfinale, der Fernsehsender Sat.1 live zur Primetime um 20.15 Uhr.