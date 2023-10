The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 5. Oktober

Am 5. Oktober treten wieder neue Talente bei "The Voice of Germany" 2023 auf. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und ihre Lieder in der Sendung vor.

Die aktuelle Staffel von "The Voice of Germany" verspricht aufregende Veränderungen, da gleich fünf neue Juroren in die Jury gekommen sind. Seit September können die Zuschauer jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags auf SAT.1 mitverfolgen, wie Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie das Geschwisterpaar Bill und Tom Kaulitz auf der Suche nach den besten Gesangstalenten Deutschlands sind. Die Blind Auditions laufen noch ein paar Wochen.

In diesem Artikel werden wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der fünften Folge vorstellen und verraten vorab, welche Songs sie ausgewählt haben, um sie vor der Jury zu präsentieren. Wer wird es schaffen, die Coaches mit ihrem Talent und ihrer Performance zu beeindrucken und sich einen Platz in einem der Teams zu sichern?

Kandidaten bei "The Voice of Germany": Diese Lieder singen die Talente am 5. Oktober

In der fünften Episode von "The Voice of Germany", die am 5. Oktober ausgestrahlt wird, werden insgesamt elf Kandidatinnen und Kandidaten auftreten. Die folgenden Talente werden in der Folge ihre hier in diesem Artikel vorgestellten Lieder präsentieren:

Sebastian (38, Hamburg)

Sebastian ist bereits Musiker und präsentiert in seiner Blind Audition den Song "Into The Unknown" (aus "Frozen") in der Interpretation von Panic! At The Disco.

Anna-Maria (23, Mainz/Rheinland-Pfalz)

Anna-Maria ist Studentin aus Mainz und singt "Side To Side" von Ariana Grande während ihrer Blind Audition.

Charles (64, Bindlach/Bayern)

Charles arbeitet als Verwaltungsangestellter im technischen Dienst bei einer Universität. In der Blind Audition wird er den Song "Purple Rain" von Prince singen und performen.

Johann (25, Hamburg)

Johann ist Auszubildender zum Kaufmann in E-Commerce und Musiker. Er will die Coaches mit "City of Stars" aus der La La Land Filmmusik, ursprünglich gesungen von Ryan Gosling und Emma Stone, überzeugen.

Emely (32, Sittersdorf/Österreich)

Emely ist als Native Speaker in einem Kindergarten tätig und wählt den Song "Cuz I Love You" von Lizzo für ihre Blind Audition.

Philipp (29, Memmingen/Bayern)

Philipp ist Meister für Heizung und Sanitär und bringt den Song "Umbrella" von Rihanna feat. Jay-Z auf die Bühne.

Joy (25, Mannheim/Baden-Württemberg)

Joy ist Vollzeitmama und Musikerin. Sie will mit einer Akustikversion von "Symphony" von Clean Bandit feat. Zara Larsson ihr Können beweisen.

Amanda (28, Potsdam/Brandenburg)

Amanda strebt eine Karriere als Lehrerin an und singt "Chöre" von Mark Forster.

Cemre (25, Stolberg/Nordrhein-Westfalen)

Cemre arbeitet als Redaktionsassistentin und wählt den Song "Kleiner Finger Schwur" von Florian Künstler für ihren Auftritt.

Kei (21, Pattensen/Niedersachsen)

Kei ist Freiberufler, spezialisiert auf Modedesign und Gesang. Er präsentiert auf der Bühne das Lied "Bad Memories" von MEDUZA, James Carter feat. Elley Duhé und FAST BOY.

Susanne (39, Lingen)

Susanne ist Sängerin in einer Big Band und singt für die Jury den Song "I Have Nothing" von Whitney Houston.

"The Voice of Germany": Wann kommt die nächste Folge?

Der nächste Sendetermin von "The Voice of Germany" steht am Freitag, den 6. Oktober 2023, auf dem Fernsehsender Sat.1 an. In dieser Ausgabe werden erneut vielversprechende Talente ihre Songs während der Blind Auditions vortragen. Die Blind Auditions dauern noch bis zum 20. Oktober an.