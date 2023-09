"The Voice of Germany" 2023 - Ronan Keating im Porträt: Der Coach hat eine starke Verbindung zu Deutschland

Ronan Keating ist einer der Coaches in Staffel 13 von "The Voice of Germany" 2023. Wir stellen Ihnen den irischen Sänger vor, der in Staffel 13 zur Jury gehört.

Das TV-Format "The Voice of Germany" läuft in seiner mittlerweile schon 13. Staffel. Dabei sitzen für gewöhnlich die Coaches auf den für die Sendung typischen roten Stühlen, von den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten abgewendet. Überzeugt sie eines der Gesangstalente, so muss der Buzzer gedrückt werden, um die Person ins eigene Team zu lotsen. Nach den Blind Auditions kommt es im weiteren Verlauf der Sendung unter anderem zu zahlreichen Battles und Sing-Offs, um die beste Stimme Deutschlands zu finden. Im letzten Jahr war Anny Ogrezeanu die Gewinnerin der 12. Staffel von "The Voice of Germany".

Einer der fünf Coaches in dieser Staffel ist - neben Bill & Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella und Shirin David - der Ire Ronan Keating. Um wen es sich bei dem Sänger handelt, welche musikalischen Erfolge er bereits feiern konnte und wie sich seine besondere Verbindung zu Deutschland kennzeichnet, all das erfahren Sie hier im Porträt zu "The Voice of Germany"-Coach Ronan Keating.

"The Voice of Germany"-Coach Ronan Keating: Start seiner Karriere mit der Boygroup "Boyzone"

Der Steckbrief von Ronan Keating bei ProSieben verrät, dass er am 03. März 1977 in Finglas, einem Vorort von Dublin zur Welt kam. Seine erste Station als Sänger und Musiker war die Boygroup "Boyzone", die er im Jahre 1993 zusammen mit vier Kollegen gründete. Im Bereich der Pop-Musik angesiedelt, ließ die Band damals die Herzen vieler Teenager höher schlagen. Eine Coverversion von "Love me for a reason" setzte sich in zahlreichen Ländern ganz oben in den Charts fest. Während sich die Band im Jahre 2000 auflöste, kam Ronan Keating seinen Bandkollegen zuvor. Er beschloss, die Band zu verlassen und sich auf eine Solo-Karriere zu fokussieren.

Songs wie "When you say nothing at all": Die Erfolge des Sängers

Im Laufe seiner Karriere konnte Ronan Keating enormen Erfolg verbuchen. Songs wie "When you say nothing at all" oder "The long goodbye" unterstrichen sein besonderes Gesangstalent, das sich speziell durch seine zarte Stimme kennzeichnet. Im Jahre 2007 konnte Ronan Keating gar einen von Elvis Presley aufgestellten Rekord brechen: Insgesamt 30 aufeinanderfolgende Singles in den Top-10-Single-Charts von Großbritannien zu landen.

Mit seinen alten Kameraden von "Boyzone" machte er im Laufe der Jahre immer wieder Musik und trat mit Ihnen zu besonderen Anlässen auf oder ging auf Tour. Musikalisch muss Ronan Keating demnach niemandem mehr etwas beweisen. Sein Standing führte ebenso dazu, dass er in der Vergangenheit bereits bei der australischen und britischen Version von "The Voice" als Coach in Erscheinung trat. Nun ist der Sänger einer von fünf Coaches beim deutschen Ableger.

Ronan Keating bei "The Voice of Germany" 2023 im Porträt: Darum hat der Musiker eine starke Verbindung zu Deutschland

Ronan Keating ist 2023 erstmalig Coach bei "The Voice of Germany". Dabei verrät der Sänger im Interview mit ProSieben, dass er sich in Deutschland sehr wohl fühlt. So seien Städte wie Hamburg, Berlin oder Köln sehr besondere Orte für ihn. Des Weiteren ist Ronan Keating begeistert davon, dass sich auch nach 12 Staffeln von "The Voice of Germany" immer noch so viele Talente finden lassen.

Zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten hat der Ire laut eigenen Aussagen bereits angefangen, sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Erleichtert wird dies wohl durch die Tatsache, dass ihn mit einem anderen Coach, nämlich Giovanni Zarrella eine gute Freundschaft verbindet. So wurde letzterer und seine Familie bereits in Ronan Keatings Zuhause nach London eingeladen. Dazu kommt die ein oder andere Idee, an der die beiden zusammen arbeiten. Aber auch mit den anderen Coaches Bill und Tom Kaulitz sowie Shirin David scheint der Ire gut auszukommen.