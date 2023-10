"The Voice of Germany" 2023: Sendetermine von Staffel 13

"The Voice of Germany" 2023: Alles rund um die Sendetermine der Staffel 13 finden Sie hier. Wir liefern Ihnen aber auch noch weitere Infos.

"Dieser Buzzer verändert dein Leben!" verkündet ProSieben wohl nicht völlig zu Unrecht auf seinem Medien-Portal. Fünf neue Coaches sitzen diesmal auf den roten Stühlen - das gab es seit der Premiere von TVOG noch nie. Sie alle sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den hoffnungsvollen neuen Talenten voll bewusst und erinnern sich lebhaft an den Beginn ihrer eigenen Karriere. Seit wann läuft Staffel 13? Wie liegen die Sendetermine? Und sonst so? Bleiben Sie bei uns, wir verraten Ihnen alles.

"The Voice of Germany" 2023: Seit wann läuft Staffel 13 im TV?

ProSieben hatte den Start von "TVOG" 2023 in einer Pressemitteilung für Donnerstag, den 21. September 2023 angekündigt. So ist es dann auch eingetreten. Seitdem läuft die Castingshow mit den roten Stühlen wieder.

"The Voice of Germany" 2023: Die Sendetermine von Staffel 13

Wie die konkreten Sendetermine von "The Voice of Germany" 2023 bei ProSieben und Sat.1 ausschauen, dass verraten wir Ihnen an dieser Stelle:

Folge 1 - Blind Audition 1 ( ProSieben und Joyn ): 21. September 2023, 20.15 Uhr

1 ( und ): 21. September 2023, 20.15 Uhr Folge 2 - Blind Audition 2 ( Sat.1 und Joyn ): 22. September 2023, 20.15 Uhr

2 ( und ): 22. September 2023, 20.15 Uhr Folge 3 - Blind Audition 3 ( ProSieben und Joyn ): 24. September 2023, 20.15 Uhr

3 ( und ): 24. September 2023, 20.15 Uhr Folge 4 - Blind Audition 4 ( Sat.1 und Joyn ): 29. September 2023, 20.15 Uhr

4 ( und ): 29. September 2023, 20.15 Uhr Folge 5 - Blind Audition 5 ( ProSieben und Joyn ): 5. Oktober 2023, 20.15

5 ( und ): 5. Oktober 2023, 20.15 Folge 6 - Blind Audition 6 ( Sat.1 und Joyn ): 6. Oktober 2023, 20.15 Uhr

6 ( und ): 6. Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 7 - Blind Audition 7 ( ProSieben und Joyn ): 12. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 8 - Blind Audition 8 ( Sat.1 und Joyn ): 13. Oktober 2023, 20.15 Uhr

8 ( und ): 13. Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 9 - Blind Audition 9 ( ProSieben und Joyn ): 19. Oktober 2023, 20.15 Uhr

9 ( und ): 19. Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 10 - Blind Audition 10 ( Sat.1 und Joyn ): 20. Oktober 2023, 20.15 Uhr

10 ( und ): 20. Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 11 - Battles ( ProSieben und Joyn ): 26. Oktober 2023, 20.15 Uhr

und ): 26. Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 12 - Battles ( Sat.1 und Joyn ): 27.Oktober 2023, 20.15 Uhr

und ): 27.Oktober 2023, 20.15 Uhr Folge 13 - Battles ( ProSieben und Joyn ): 2. November 2023, 20.15 Uhr

und ): 2. November 2023, 20.15 Uhr Folge 14 - Battles ( Sat.1 und Joyn ): 3. November 2023, 20.15 Uhr

und ): 3. November 2023, 20.15 Uhr Folge 15 - Sing-off ( Sat.1 ), 10. November 2023, 20.15 Uhr

), 10. November 2023, 20.15 Uhr Folge 16 - Sing-off ( Sat1 und Joyn ), 17. November 2023, 20.15 Uhr

und ), 17. November 2023, 20.15 Uhr Folge 17 - Finalrunden ( Sat.1 ), 24. November 2023, 20.15 Uhr

), 24. November 2023, 20.15 Uhr Folge 18 - Finalrunden ( Sat.1 ), 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr

), 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr Folge 19 - Finale ( Sat.1 ), 8. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Sofern die Sender für die Staffel 13 noch etwas anderes verkünden, erfahren Sie es hier bei uns als erstes.

"TVOG" 2023: Und sonst so?

Hier liefern wir Ihnen noch einige weitere Infos zu der Talentshow.

Übertragung von "The Voice of Germany" im TV und Stream

Bei der Übertragung von "The Voice of Germany" im linearen TV wechseln sich ProSieben und Sat.1 einander ab. Wer es gern digital hätte, ist zur jeweils gleichen Zeit beim sendereigenen Streamingdienst Joyn bestens aufgehoben.

Coaches von "The Voice of Germany" - Wer sitzt in der Jury?

Die Jury von The "Voice of Germany 2023" bietet die eine oder andere Überraschung. Sie besteht nämlich aus...

Moderatoren

Bei den Moderatoren von "The Voice of Germany" 2023 gibt es keinerlei Änderung gegenüber 2022. Wie gewohnt sind es...

Melissa Khalaj

Thore Schölermann

Bisherige Gewinner bei "The Voice of Germany"

Das sind die Gewinner von "The Voice of Germany" der letzten Jahre: